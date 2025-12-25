Un hombre fue rescatado por 5 jóvenes tras quedar atrapado en un violento incendio
La víctima quedó internada en terapia intensiva y en el interior de la propiedad había tres adultos. El auxiliado por los adolescentes fue el único que resultó con heridas de gravedad.
Un hombre fue rescatado por 5 jóvenes tras quedar atrapado en un violento incendio.
Un incendio de grandes dimensiones irrumpió en la madrugada de Navidad en Coronel Pringles, al sur de la provincia de Buenos Aires, y dejó como saldo un hombre gravemente herido y daños materiales significativos. La víctima logró sobrevivir gracias al rescate heroico de cinco jóvenes, que ingresaron a la vivienda envuelta en llamas antes de la llegada de los bomberos.
El siniestro ocurrió cerca de las 5:50 en una casa ubicada sobre calle Pellegrini al 1100, lo que movilizó a dotaciones de bomberos voluntarios, efectivos policiales y generó preocupación entre los vecinos.
Según informó el diario local El Orden, el foco principal se desató en el sector del garaje, donde las llamas consumieron la estructura y provocaron la caída de mampostería, lo que generó riesgo de derrumbe inminente.
Embed
El rescate y el estado de los heridos
En la vivienda se encontraban tres hombres al momento del incendio:
H.H.H. (52 años): la víctima más afectada, trasladada de urgencia al Hospital Municipal, donde permanece internado en terapia intensiva con pronóstico reservado.
G.H. (58) y A.A. (64): recibieron asistencia preventiva pero no presentaron lesiones graves.
El dato que marcó la jornada fue la intervención de cinco jóvenes, cuatro varones y una mujer, de entre 16 y 20 años, quienes al ver el fuego y el humo ingresaron al inmueble y lograron rescatar al hombre atrapado, evitando consecuencias aún peores.
Embed
La explicación de los bomberos
El jefe de dotación de bomberos, Martín Ortigosa, explicó que el fuego se concentró principalmente en el garaje, lo que derivó en la destrucción total de ese ambiente y daños por calor y humo en el resto de la propiedad.
Además, detalló que la intervención del cuerpo de bomberos evitó que las llamas avanzaran hacia la casa principal, aunque la estructura se vio afectada por el intenso calor y la presencia de humo.
Las causas del incendio aún se encuentran bajo investigación. En el lugar trabajaron peritos de bomberos provenientes de Bahía Blanca y personal de la Policía Científica de Coronel Suárez, quienes buscan determinar el origen y la mecánica del foco ígneo.
La causa quedó bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N° 9 del Departamento Judicial de Bahía Blanca.