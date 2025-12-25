Un hombre fue rescatado por 5 jóvenes tras quedar atrapado en un violento incendio. 

H.H.H. (52 años): la víctima más afectada, trasladada de urgencia al Hospital Municipal, donde permanece internado en terapia intensiva con pronóstico reservado.

G.H. (58) y A.A. (64): recibieron asistencia preventiva pero no presentaron lesiones graves.

El dato que marcó la jornada fue la intervención de cinco jóvenes, cuatro varones y una mujer, de entre 16 y 20 años, quienes al ver el fuego y el humo ingresaron al inmueble y lograron rescatar al hombre atrapado, evitando consecuencias aún peores.

La explicación de los bomberos

El jefe de dotación de bomberos, Martín Ortigosa, explicó que el fuego se concentró principalmente en el garaje, lo que derivó en la destrucción total de ese ambiente y daños por calor y humo en el resto de la propiedad.

Además, detalló que la intervención del cuerpo de bomberos evitó que las llamas avanzaran hacia la casa principal, aunque la estructura se vio afectada por el intenso calor y la presencia de humo.

La víctima quedó internada en terapia intensiva y en el interior de la propiedad había tres adultos.

Las causas del incendio aún se encuentran bajo investigación. En el lugar trabajaron peritos de bomberos provenientes de Bahía Blanca y personal de la Policía Científica de Coronel Suárez, quienes buscan determinar el origen y la mecánica del foco ígneo.

La causa quedó bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N° 9 del Departamento Judicial de Bahía Blanca.