"Me falta un pulmón": las insólitas excusas en los controles de alcoholemia en Año Nuevo

El hombre finalmente sopló. El resultado fue positivo: 0,62 g/l, por encima del límite. Su licencia fue retenida y él y sus tres acompañantes terminaron yéndose caminando de la escena.

Una beba en el auto y 0,97 de alcoholemia

Otra situación que generó impacto ocurrió cuando una mujer, acompañada por una beba en su asiento trasero, intentó justificar su situación: “Brindé, tomamos vino y fresita”, dijo. Antes, había intentado excusarse diciendo que trasladaba a “alguien que se rompió el brazo”.

Pero el resultado del test fue categórico: 0,97 g/l. La policía le informó que: “Se va a retener el vehículo, será trasladado a playa de acarreo, se retiene la licencia y se entrega una provisoria”.

La agente también le advirtió: “Si usted va a tomar alcohol, no debería manejar. No solo pone en riesgo su vida, sino también la del bebé”.

“Ya está, sáquenme el auto”: la resignación brutal

En otro operativo, la sinceridad tomó protagonismo. Un hombre, notablemente nervioso, admitió antes de soplar: “Tengo los 20 pejerreyes ahí y ya sé que ya está, sáquenme el auto”.

El resultado fue aún más contundente: 1,75 g/l de alcohol en sangre. Eso implica inhabilitación de licencia entre 4 meses y 2 años, multa económica elevada, y acarreo del vehículo.

Límites en alcoholemia y sanciones

CONTROL-ALCOHOLEMIA-ALBERTI-Y-LA-COSTA-4-52665_600x315.jpg Controles de alcoholemia en Año Nuevo. (Foto: archivo)

Los datos oficiales del GCBA muestran que la política de controles sistemáticos redujo de manera constante la positividad de alcoholemia en los últimos años.

Los límites actuales en CABA son:

0,5 g/l para autos particulares

0,2 g/l para motociclistas

0,5 g/l para acompañantes

0,0 g/l para principiantes y profesionales

Las sanciones varían según la graduación detectada:

Entre 0,5 y 1 g/l : multa de $119.776 a $798.510 + inhabilitación entre 2 y 4 meses

Más de 1 g/l : multa de $239.553 a $1.597.020 + inhabilitación entre 4 meses y 2 años

Negarse al control: multa de $798.510 + remisión del vehículo

Además, para recuperar la licencia, quienes dan positivo deben aprobar un curso de seguridad vial, y en primeras faltas ese curso permite reducir el tiempo de inhabilitación a la mitad.