"Me falta un pulmón": las insólitas excusas en los controles de alcoholemia en Año Nuevo
Durante los festejos de Año Nuevo, la Ciudad de Buenos Aires desplegó más de cinco mil controles de alcoholemia y retuvo 38 licencias, en una jornada que dejó escenas insólitas al volante.
"Me falta un pulmón": las insólitas excusas en los controles de alcoholemia en Año Nuevo. (Foto: captura A24)
La madrugada del 1° de enero en la Ciudad de Buenos Aires tuvo una postal casi tan tradicional como el brindis de Año Nuevo: los controles de alcoholemia desplegados por agentes de tránsito en los principales accesos y avenidas. 38 conductores dieron positivo, algunos con niveles de alcohol que triplicaban el máximo permitido, mientras que otros mostraron reacciones desopilantes.
En total, durante el operativo que se extendió entre la noche del 31 de diciembre y las primeras horas del Año Nuevo, se realizaron más de cinco mil test, según confirmó el Gobierno de la Ciudad (GCBA). De ellos, 38 resultaron positivos, cifra que permitió marcar un descenso histórico en la tasa de positividad: 0,77%, en comparación con el 0,97% promedio anual.
“Me falta un pulmón”
Embed
Uno de los momentos más comentados ocurrió cuando un conductor, antes de soplar el etilómetro, lanzó una explicación que dejó perplejos incluso a los propios agentes: “Me operaron en abril del pulmón y me falta uno, así que estoy con capacidad reducida”, justificó, mientras sostenía que eso afectaría su capacidad para realizar el test.
La inspectora, imperturbable, respondió: “Sacate si querés el cinturón de seguridad, descendé del vehículo así tenés más caudal de aire”.
El hombre finalmente sopló. El resultado fue positivo: 0,62 g/l, por encima del límite. Su licencia fue retenida y él y sus tres acompañantes terminaron yéndose caminando de la escena.
Una beba en el auto y 0,97 de alcoholemia
Otra situación que generó impacto ocurrió cuando una mujer, acompañada por una beba en su asiento trasero, intentó justificar su situación: “Brindé, tomamos vino y fresita”, dijo. Antes, había intentado excusarse diciendo que trasladaba a “alguien que se rompió el brazo”.
Pero el resultado del test fue categórico: 0,97 g/l. La policía le informó que: “Se va a retener el vehículo, será trasladado a playa de acarreo, se retiene la licencia y se entrega una provisoria”.
La agente también le advirtió: “Si usted va a tomar alcohol, no debería manejar. No solo pone en riesgo su vida, sino también la del bebé”.
“Ya está, sáquenme el auto”: la resignación brutal
En otro operativo, la sinceridad tomó protagonismo. Un hombre, notablemente nervioso, admitió antes de soplar: “Tengo los 20 pejerreyes ahí y ya sé que ya está, sáquenme el auto”.
El resultado fue aún más contundente: 1,75 g/l de alcohol en sangre. Eso implica inhabilitación de licencia entre 4 meses y 2 años, multa económica elevada, y acarreo del vehículo.
Límites en alcoholemia y sanciones
Los datos oficiales del GCBA muestran que la política de controles sistemáticos redujo de manera constante la positividad de alcoholemia en los últimos años.
Los límites actuales en CABA son:
0,5 g/l para autos particulares
0,2 g/l para motociclistas
0,5 g/l para acompañantes
0,0 g/l para principiantes y profesionales
Las sanciones varían según la graduación detectada:
Entre 0,5 y 1 g/l: multa de $119.776 a $798.510 + inhabilitación entre 2 y 4 meses
Más de 1 g/l: multa de $239.553 a $1.597.020 + inhabilitación entre 4 meses y 2 años
Negarse al control: multa de $798.510 + remisión del vehículo
Además, para recuperar la licencia, quienes dan positivo deben aprobar un curso de seguridad vial, y en primeras faltas ese curso permite reducir el tiempo de inhabilitación a la mitad.