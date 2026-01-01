En vivo Radio La Red
Mundo
Incendio
Sobrevivientes
ATERRADOR

"Todos...": el desgarrador relato de los sobrevivientes del incendio masivo en Suiza que dejó 40 muertos

Turistas y vecinos reconstruyen minuto a minuto el caos vivido durante el incendio en el bar Le Constellation, en la estación de esquí de Crans-Montana, donde murieron decenas de personas durante los festejos de Año Nuevo.

El desgarrador relato de los sobrevivientes del incendio masivo en Suiza que dejó 40 muertos. (Foto: archivo)

Los sobrevivientes del devastador incendio que arrasó con el bar Le Constellation, en la exclusiva estación de esquí de Crans-Montana, comenzaron a relatar en las últimas horas escenas de desesperación, confusión y terror que marcarán sus vidas para siempre. Lo que debía ser una noche de celebración por la llegada del 2026 terminó convertido en una tragedia que dejó decenas de muertos y más de un centenar de heridos, según informaron medios suizos.

Incendio en la estación de esquí de Crans-Montana, en Suiza | Redes sociales

Emma y Albane, dos jóvenes turistas francesas que lograron escapar del local, describieron ante el canal BFM los instantes previos al desastre. “Había pánico absoluto, todos gritaban”, coincidieron. Según su testimonio, el bar estaba colmado cuando, de manera repentina, comenzó el fuego y el humo invadió el lugar en cuestión de segundos.

Cómo habría comenzado el incendio dentro del bar

Aunque las autoridades aún no confirmaron oficialmente el origen del siniestro, varios sobrevivientes apuntaron a un mismo posible desencadenante. Emma y Albane señalaron que el incendio podría haberse iniciado por una vela de cumpleaños o una bengala colocada sobre botellas de espumante durante la fiesta, presuntamente manipulada por una camarera. Esta versión coincide con otros relatos recogidos por la prensa local, aunque por ahora forma parte de las hipótesis bajo investigación.

La policía del cantón de Valais reiteró que el fuego es de “origen indeterminado” y pidió cautela a la hora de difundir versiones no corroboradas, mientras continúan los peritajes en el lugar.

Salidas bloqueadas y una desesperada búsqueda de escape

Uno de los puntos que más se repite en los relatos de los sobrevivientes es la dificultad para salir del bar en medio del caos. Turistas aseguraron que la puerta de salida era demasiado pequeña para la cantidad de personas que intentaban huir al mismo tiempo.

El diario Tages-Anzeiger citó a un testigo que habló de una escena “apocalíptica”: humo negro espeso, personas envueltas en llamas corriendo hacia el exterior y otras tendidas en el suelo sin vida. “Parecía una escena de guerra”, afirmó.

Le Constellation tiene capacidad para 300 personas en su interior y otras 40 en la terraza, según el sitio oficial del resort. De acuerdo con la policía, alrededor de un centenar de personas se encontraban allí celebrando el Año Nuevo cuando se desató el incendio.

Qué vieron quienes estaban fuera del bar

Un turista de Nueva York que se encontraba en la zona filmó con su teléfono cómo las llamas, de un naranja intenso, salían violentamente del interior del bar. En diálogo con la agencia AFP, relató: “La gente corría y gritaba en la oscuridad. Nadie entendía qué estaba pasando”.

Para muchos, el humo y el resplandor inicial se confundieron con fuegos artificiales propios de la celebración, lo que retrasó la reacción de algunos presentes y vecinos.

Un residente de Crans-Montana contó al diario 24 heures que “la fiesta estaba en su apogeo” antes del incendio. “La música y el champán corrían libremente”, recordó. Minutos después, el clima cambió por completo: “Cuando salimos a la calle, la gente estaba en silencio, atónita. Solo se escuchaban sirenas”.

Una noche marcada por helicópteros y silencio

Durante varias horas, helicópteros sanitarios sobrevolaron la zona para evacuar heridos hacia distintos centros médicos. “Oímos helicópteros toda la noche”, contó otro vecino al mismo medio. “Con los fuegos artificiales no entendíamos al principio lo que pasaba, hasta que vimos el humo. Es terrible, mucha gente joven suele ir a ese bar”.

El incendio se inició alrededor de la 1.30 de la madrugada, en pleno festejo de Año Nuevo. La policía desplegó un amplio operativo de emergencia y acordonó completamente la zona.

Por el momento, las autoridades no confirmaron el número exacto de víctimas fatales ni la identidad de los fallecidos. “Es demasiado pronto para eso”, señalaron en conferencia de prensa. Mientras avanza la investigación, los testimonios de quienes lograron sobrevivir comienzan a darle voz al horror de una noche que Suiza difícilmente pueda olvidar.

