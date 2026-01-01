El particular beso de Evangelina Anderson a Valeria Mazza que terminó en escándalo

Las imágenes no tardaron en viralizarse y las interpretaciones se multiplicaron. En redes sociales, algunos usuarios hablaron de “mala onda”, otros directamente de desprecio, y no faltaron quienes aseguraron que el gesto de Valeria fue una manera elegante de marcar distancia. “Se limpió la cara”, “claramente no le gustó” y “hay tensión” fueron algunos de los comentarios que coparon X e Instagram.

En A la tarde, el video fue analizado y el debate quedó instalado: ¿fue solo un gesto involuntario o hay algo más detrás de ese beso que terminó muy mal? Por ahora, ninguna de las protagonistas salió a aclarar lo ocurrido, pero el primer escándalo fuerte del 2026 ya está servido en bandeja y promete nuevos capítulos.

El tenso momento que vivió Valeria Mazza en la televisión española

El episodio ocurrió hace algunos meses, cuando Valeria Mazza se desempeñaba como co-conductora de la versión española de Bailando con las Estrellas, y tuvo como protagonista al bailarín argentino Matías Roure. En plena gala, un intercambio inesperado entre ambos generó un clima de incomodidad que no pasó inadvertido ni para el jurado ni para el público que seguía el programa desde sus casas.

Todo comenzó cuando Mazza decidió poner en palabras un rumor que ya circulaba con fuerza entre los seguidores del certamen: la supuesta relación sentimental entre Roure y su compañera de baile, Sara Orriols. Sin rodeos, la conductora le preguntó qué tan enamorado estaba, a lo que el participante respondió con una frase medida y optimista. Sin embargo, al insistir Valeria por detalles más personales, Matías marcó un límite al hablar de intimidad, lo que tensó visiblemente el intercambio.

La situación escaló cuando la modelo retrucó que en el Bailando con las Estrellas “no hay intimidad”, una frase que cayó mal y dejó al bailarín expuesto frente a cámaras. El momento fue breve, pero suficiente para convertirse en uno de los más comentados de la gala y generar repercusiones puertas adentro del programa.

Lejos de quedar ahí, el cruce volvió a mencionarse días después durante los ensayos, cuando Roure expresó su malestar y cuestionó la actitud de la conductora con comentarios irónicos. En la gala siguiente, ambos retomaron el tema en vivo, con aclaraciones y un tono más calmo, aunque la tensión quedó instalada como uno de los episodios más incómodos que protagonizó Valeria Mazza en la televisión española.