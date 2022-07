Joe Biden, en Israel: los entretelones de una visita clave para contener la amenaza de Irán

De las actividades de Biden durante las 48 horas que durará su visita al país, los funcionarios de ambos gobiernos informaron lo justo y necesario.

En la agenda que fue repartida a la prensa figuran, a modo de titulares, las actividades que se llevarán a cabo, pero sin ahondar en el contenido, que solo es anunciado algunas horas antes de cada encuentro.

Sin embargo, bastaron solo unos pocos minutos luego de la llegada para que quedara en claro cuál es el eje principal de discusión y de trabajo estos dos días: Irán.

La estrategia de Joe Biden para persuadir al régimen iraní

Joe Biden advirtió que usará la fuerza contra Irán "sólo si fuera el último recurso".jpg Joe Biden advirtió que usará la fuerza contra Irán "sólo si fuera el último recurso" (Foto: AP).

Para Estados Unidos, para Israel, para Arabia Saudita (a donde Biden viajará en la tarde del viernes) y para varios de los países árabes en la zona del golfo, Irán implica un tema de extrema importancia.

Actualmente, Biden intenta persuadir al régimen iraní para restablecer las conversaciones sobre el acuerdo nuclear de 2015 (del que, el expresidente Donald Trump se retiró en 2018).

Para Biden, “lo único peor al Irán actual, es un Irán nuclearmente desarrollado” y la única posibilidad de evitar que esto suceda es retomar los encuentros y conversaciones que, inicialmente, se llevaban a cabo en la ciudad de Viena.

Pero en Israel no están de acuerdo con esta postura y los líderes políticos sostienen que esas conversaciones no solo no conducirán a nada positivo, sino que, además, posibilitarán que Irán siga desarrollando material nuclear.

Aunque con discrepancias respecto del “cómo”, tanto para el actual primer ministro, Yair Lapid, al igual que para su rival y expremier Benjamín Netanyahu, el asunto Irán debe ser tratado desde el ámbito militar y como una “cuestión de ejército” y sobre eso, ya se sabe, girarán las respectivas reuniones planeadas para las próximas horas.

Igualmente, se anunció que durante el encuentro que mantendrán Biden y Lapid, ambos firmarán una declaración de compromiso conjunto para evitar que Irán logre desarrollar un arma nuclear.

El contexto Irán para Medio Oriente y el mundo entero

Con el correr del tiempo, Irán se ha convertido en una gran preocupación en países que hasta hace poco no le daban la importancia necesaria.

El régimen iraní continúa declarando su intención de “hacer desaparecer al Estado de Israel” y hace poco más de un mes emitió una amenaza sobre la posibilidad de realizar atentados contra objetivos judíos en cualquier parte del mundo.

Apenas una semana después de esa advertencia, fuerzas de seguridad turcas e israelíes desbarataron un intento de secuestro hacia un diplomático israelí en el centro de Estambul, mientras que, casi en paralelo, por esos días se desataba el escándalo del avión venezolano con tripulación iraní que aterrizó en el aeropuerto de Ezeiza, en Buenos Aires.

A nivel mundial, en los últimos días se conoció el acuerdo por el que Irán le proveería a Rusia cientos de drones no tripulados para ser utilizados en la guerra que mantiene contra Ucrania.

De hecho, y aunque ya estaba agendada hace varios meses, las vueltas del destino hicieron que la gira de Biden en Israel tenga lugar justo unos días antes de lo que será la visita de Putin a Irán durante la semana que viene.

La agenda de Biden

La visita del presidente Joe Biden a Israel tiene una agenda bastante apretada, dado que el mandatario se quedará en el país hasta la tarde del viernes (antes del comienzo del Shabat -el descanso sabático- por el cual en Israel no se realizan actividades)

Tras su arribo a Tel Aviv y luego de la bienvenida ceremonial en la pista del aeropuerto, Biden fue invitado a una sesión informativa sobre el sistema de seguridad Cúpula de Hierro que tuvo lugar en el mismo aeropuerto y que fue liderada por el ministro de defensa local, Benny Gantz.

Luego de eso (e incluso antes de llegar al hotel donde se hospeda) el presidente norteamericano recorrió el museo Yad Vashem que recuerda y rinde homenaje a las víctimas del holocausto perpetrado por los nazis durante la segunda guerra mundial.

Este jueves, Biden mantendrá diferentes reuniones con el presidente israelí Isaac Herzog, con el primer ministro Yair Lapid (luego de la cual se llevará un encuentro con funcionarios de ambos gabinetes) y otra con el expremier Benjamín Netanyahu.

Para la noche, el gobierno norteamericano confirmó que Biden asistirá al acto de inauguración de los juegos macabeos (un evento deportivo que reúne a más de 10.000 atletas de las comunidades judías de todo el mundo)

El festejo tendrá lugar en Jerusalén y se prevé la asistencia de más de 30.000 personas.

Por último, en la mañana del viernes y antes de su partida, se estima que Biden visite el hospital Augusta Victoria, que atiende pacientes palestinos en Jerusalén este.

Luego de eso, viajará a la ciudad de Belén para reunirse con el titular de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas.

Por Gabriel Astrovsky, corresponsal desde Israel.