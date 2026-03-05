Jubilados y pensionados recibirán un pago doble en marzo

Por qué algunos jubilados recibirán más dinero en marzo

El incremento en los depósitos se explica por la coincidencia entre dos pagos distintos que se realizan en fechas cercanas. Por un lado, se encuentra el pago mensual de las pensiones contributivas, mientras que por el otro está la transferencia bimestral del programa social destinado a adultos mayores.

Cuando ambos depósitos se acreditan dentro del mismo período, los beneficiarios ven reflejado un ingreso acumulado que puede superar los 17 mil pesos, dependiendo del monto de su pensión.

Este escenario no ocurre todos los meses. En realidad, solo sucede en momentos específicos del año, cuando el calendario de transferencias de los programas sociales coincide con el pago de la jubilación o pensión.

De acuerdo con información oficial, los recursos se depositan directamente en las cuentas bancarias registradas por los beneficiarios, por lo que no es necesario realizar trámites adicionales ni acudir personalmente a oficinas para recibir el dinero.

Qué es la Pensión para el Bienestar y cómo funciona

Uno de los programas que interviene en esta coincidencia de pagos es la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, un apoyo económico impulsado por el gobierno federal.

Este programa está destinado a personas de 65 años o más, con el objetivo de fortalecer sus ingresos y contribuir a mejorar sus condiciones de vida.

El apoyo consiste en un depósito bimestral fijo de 6,400 pesos, que se entrega a través de una cuenta del Banco del Bienestar. Los pagos se organizan mediante un calendario oficial que se publica cada bimestre.

Una característica importante de este programa es que tiene carácter universal, lo que significa que no depende del historial laboral ni del sistema de pensiones del beneficiario.

En otras palabras, una persona puede cobrar simultáneamente este apoyo social y una pensión contributiva, siempre que cumpla con los requisitos correspondientes de cada programa.

Esto explica por qué algunos adultos mayores pueden recibir ambos ingresos al mismo tiempo.

Quiénes pueden recibir más de 17 mil pesos

El ingreso superior a los 17 mil pesos durante marzo se registrará principalmente en casos específicos.

Se trata de personas que:

Están jubiladas bajo el régimen del seguro social

Reciben una pensión mensual

También están inscritas en el programa Pensión para el Bienestar

Para comprender el cálculo, se puede tomar como referencia la pensión mínima garantizada, que ronda los 11 mil pesos mensuales.

Si a esa cifra se le suma el apoyo bimestral de 6,400 pesos del programa social, el monto total acumulado durante el mes puede alcanzar aproximadamente 17,400 pesos.

En estos casos, el ingreso mensual aparece como un “pago doble”, aunque en realidad corresponde a la suma de dos beneficios independientes.

Por qué los pagos coinciden solo en algunos meses

Uno de los motivos por los que esta situación genera confusión es que las pensiones y los programas sociales no se pagan con la misma frecuencia.

Las pensiones contributivas suelen depositarse una vez al mes, mientras que la Pensión para el Bienestar se entrega cada dos meses.

Esto provoca que, en determinados momentos del año, ambos depósitos coincidan dentro del mismo mes, lo que aumenta temporalmente el ingreso percibido por los beneficiarios.

Durante marzo ocurre justamente esa coincidencia, ya que comienza el bimestre marzo-abril del programa social, lo que implica un nuevo depósito.

Cómo se realizan los depósitos

Las autoridades recordaron que todos los pagos se realizan mediante transferencias bancarias directas, lo que facilita el acceso al dinero y evita trámites innecesarios.

Los beneficiarios reciben el recurso en las cuentas registradas dentro del sistema del programa social o de la pensión correspondiente.

Esto significa que no es necesario acudir a oficinas gubernamentales ni realizar gestiones adicionales para recibir el dinero.

Lo único importante es estar atento al calendario de pagos, ya que las fechas de depósito pueden variar según el programa o el apellido del beneficiario.

El calendario de pagos del programa social

Para el bimestre marzo-abril de 2026, el calendario de depósitos se organiza de acuerdo con la inicial del primer apellido de los beneficiarios.

Las transferencias se realizarán en las siguientes fechas:

A — Lunes 2 de marzo

B — Martes 3 de marzo

C — Miércoles 4 de marzo

C — Jueves 5 de marzo

D, E, F — Viernes 6 de marzo

G — Lunes 9 de marzo

G (Sembrando Vida) — Martes 10 de marzo

H, I, J, K — Miércoles 11 de marzo

L — Jueves 12 de marzo

M — Viernes 13 de marzo

M — Martes 17 de marzo

N, Ñ, O — Miércoles 18 de marzo

P, Q — Jueves 19 de marzo

R — Viernes 20 de marzo

R — Lunes 23 de marzo

S — Martes 24 de marzo

T, U, V — Miércoles 25 de marzo

W, X, Y, Z — Jueves 26 de marzo

Este esquema también contempla otros programas sociales vinculados a sectores vulnerables.

Otros programas que también se pagan en este período

Además del apoyo destinado a adultos mayores, el calendario de pagos de marzo incluye otros programas federales que benefician a distintos grupos de la población.

Entre ellos se encuentran:

Pensión para Mujeres Bienestar

Pensión para Personas con Discapacidad

Programa para Madres Trabajadoras

Sembrando Vida

En total, más de 18 millones de personas reciben algún tipo de apoyo económico a través de estas iniciativas, lo que convierte al calendario de pagos en un evento relevante para millones de hogares.

La importancia de conocer el calendario de pagos

Especialistas en finanzas personales recomiendan que los beneficiarios se informen con anticipación sobre las fechas de depósito, ya que esto permite organizar mejor los gastos del hogar.

Saber cuándo llegará cada transferencia y cuál es el monto esperado ayuda a evitar confusiones o preocupaciones innecesarias.

También se aconseja verificar regularmente el estado de la cuenta bancaria, especialmente durante las fechas cercanas al calendario oficial.

En caso de cualquier irregularidad, lo ideal es contactar a las autoridades del programa correspondiente o al banco donde se realiza el depósito.

Un ingreso clave para millones de adultos mayores

Los programas de pensiones y apoyos sociales representan una fuente fundamental de ingresos para millones de adultos mayores.

Para muchos beneficiarios, estos recursos permiten cubrir gastos básicos como alimentos, medicamentos y servicios esenciales.

Por ese motivo, cada anuncio relacionado con el calendario de pagos o con posibles incrementos genera gran expectativa entre los jubilados y pensionados.

Aunque el depósito superior a los 17 mil pesos no corresponde a un aumento permanente, sí representa un alivio económico temporal para quienes reciben ambos apoyos.