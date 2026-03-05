$85.000 por estudiante: el beneficio de ANSES que muchos pueden perder si no hacen un trámite

Este requisito es clave: si no se presenta la documentación correspondiente, el beneficio no se paga.

Quiénes pueden cobrar los $85.000 de Ayuda Escolar

La Ayuda Escolar Anual está dirigida a dos grandes grupos de beneficiarios dentro del sistema previsional:

Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH)

Beneficiarios de Asignaciones Familiares (SUAF)

En ambos casos, el requisito principal es tener hijas, hijos o personas a cargo que estén cursando estudios en instituciones educativas reconocidas oficialmente.

El beneficio alcanza a:

Niñas y niños desde 45 días de vida

Adolescentes hasta 18 años y 1 mes

Hijos con discapacidad sin límite de edad

En el caso de personas con discapacidad, el beneficio también se otorga cuando asisten a distintos espacios educativos o de formación, entre ellos:

Escuelas especiales

Instituciones de formación laboral

Talleres protegidos

Centros de apoyo educativo

El objetivo es garantizar que las familias reciban un acompañamiento económico mientras los hijos se encuentran en proceso educativo.

El trámite obligatorio para cobrar la Ayuda Escolar

Uno de los puntos más importantes que aclaró ANSES es que la Ayuda Escolar no se paga automáticamente.

Para acceder al beneficio es necesario acreditar la escolaridad de los hijos, un procedimiento que se realiza mediante la presentación del Certificado de Alumno Regular.

Este documento debe ser completado y firmado por la institución educativa donde asiste el menor.

Una vez que ANSES valida el certificado, el organismo habilita el pago del beneficio.

El dinero se acredita automáticamente en la misma cuenta bancaria en la que el titular cobra su asignación mensual.

Cómo hacer el trámite en Mi ANSES paso a paso

La gestión se puede realizar de forma completamente digital a través de la plataforma Mi ANSES, lo que permite completar el trámite sin necesidad de asistir a una oficina.

El procedimiento incluye los siguientes pasos:

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Acceder a la sección Hijos .

Seleccionar la opción Presentar Certificado Escolar .

Descargar el formulario correspondiente.

Llevar el formulario a la institución educativa para que sea firmado y sellado.

Volver a ingresar a la plataforma y cargar el certificado firmado.

Una vez que el organismo valida la documentación, el sistema habilita automáticamente el pago.

Por qué es importante hacer el trámite a tiempo

Desde ANSES remarcaron que este beneficio no se paga de forma retroactiva.

Esto significa que, si el titular no presenta el certificado de escolaridad, el pago simplemente no se realiza.

Por ese motivo, el organismo recomienda realizar el trámite con anticipación y verificar que toda la información esté correctamente cargada en el sistema.

Entre las recomendaciones principales se destacan:

Revisar los datos personales y familiares en la base de ANSES

Confirmar que el certificado haya sido cargado correctamente

Consultar el estado del trámite en la plataforma digital

Presentar la documentación antes de que finalicen los plazos

Estas verificaciones ayudan a evitar demoras o problemas que puedan impedir el cobro.