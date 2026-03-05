$85.000 por estudiante: el beneficio de ANSES que muchos pueden perder si no hacen un trámite
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el pago de $85.000 por hijo por la Ayuda Escolar Anual 2026, un refuerzo clave para las familias que cobran la AUH o asignaciones familiares. Sin embargo, el dinero no se deposita automáticamente: existe un trámite obligatorio que debe completarse para no perder el beneficio.
$85.000 por estudiante: el beneficio de ANSES que muchos pueden perder si no hacen un trámite
Cada comienzo del ciclo lectivo representa uno de los momentos de mayor presión económica para millones de familias argentinas. La compra de útiles escolares, uniformes, mochilas, libros y otros materiales educativos implica un gasto importante que muchas veces se concentra en pocas semanas.
En ese contexto, la Ayuda Escolar Anual de ANSES vuelve a ser en 2026 uno de los beneficios más relevantes dentro del sistema de asignaciones familiares.
El organismo previsional confirmó que el monto del beneficio será de $85.000 por hijo, un pago único anual que busca acompañar a los hogares con niñas, niños y adolescentes que asisten a establecimientos educativos reconocidos oficialmente.
Sin embargo, a diferencia de otras prestaciones, este dinero no se deposita de manera automática. Para poder cobrarlo, es obligatorio cumplir con un trámite específico que permite acreditar la escolaridad de los hijos.
Este requisito es clave: si no se presenta la documentación correspondiente, el beneficio no se paga.
Quiénes pueden cobrar los $85.000 de Ayuda Escolar
La Ayuda Escolar Anual está dirigida a dos grandes grupos de beneficiarios dentro del sistema previsional:
Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH)
Beneficiarios de Asignaciones Familiares (SUAF)
En ambos casos, el requisito principal es tener hijas, hijos o personas a cargo que estén cursando estudios en instituciones educativas reconocidas oficialmente.
El beneficio alcanza a:
Niñas y niños desde 45 días de vida
Adolescentes hasta 18 años y 1 mes
Hijos con discapacidad sin límite de edad
En el caso de personas con discapacidad, el beneficio también se otorga cuando asisten a distintos espacios educativos o de formación, entre ellos:
Escuelas especiales
Instituciones de formación laboral
Talleres protegidos
Centros de apoyo educativo
El objetivo es garantizar que las familias reciban un acompañamiento económico mientras los hijos se encuentran en proceso educativo.
El trámite obligatorio para cobrar la Ayuda Escolar
Uno de los puntos más importantes que aclaró ANSES es que la Ayuda Escolar no se paga automáticamente.
Para acceder al beneficio es necesario acreditar la escolaridad de los hijos, un procedimiento que se realiza mediante la presentación del Certificado de Alumno Regular.
Este documento debe ser completado y firmado por la institución educativa donde asiste el menor.
Una vez que ANSES valida el certificado, el organismo habilita el pago del beneficio.
El dinero se acredita automáticamente en la misma cuenta bancaria en la que el titular cobra su asignación mensual.
Cómo hacer el trámite en Mi ANSES paso a paso
La gestión se puede realizar de forma completamente digital a través de la plataforma Mi ANSES, lo que permite completar el trámite sin necesidad de asistir a una oficina.
El procedimiento incluye los siguientes pasos:
Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
Acceder a la sección Hijos.
Seleccionar la opción Presentar Certificado Escolar.
Descargar el formulario correspondiente.
Llevar el formulario a la institución educativa para que sea firmado y sellado.
Volver a ingresar a la plataforma y cargar el certificado firmado.
Una vez que el organismo valida la documentación, el sistema habilita automáticamente el pago.
Por qué es importante hacer el trámite a tiempo
Desde ANSES remarcaron que este beneficio no se paga de forma retroactiva.
Esto significa que, si el titular no presenta el certificado de escolaridad, el pago simplemente no se realiza.
Por ese motivo, el organismo recomienda realizar el trámite con anticipación y verificar que toda la información esté correctamente cargada en el sistema.
Entre las recomendaciones principales se destacan:
Revisar los datos personales y familiares en la base de ANSES
Confirmar que el certificado haya sido cargado correctamente
Consultar el estado del trámite en la plataforma digital
Presentar la documentación antes de que finalicen los plazos
Estas verificaciones ayudan a evitar demoras o problemas que puedan impedir el cobro.