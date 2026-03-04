Si se toma el ingreso total de marzo con bono ($439.600,88), el límite teórico de cuota sería de $153.860,30. En cambio, si se calcula solo sobre el haber sin bono ($369.600,88), el tope baja a $129.360,30.

La diferencia supera los $24.000 mensuales, lo que puede modificar el monto final al que accede cada jubilado. Este punto es clave al evaluar el nivel de endeudamiento, especialmente si el bono no se mantiene en el tiempo.

¿Qué bancos ofrecen créditos para jubilados de ANSES?

jubilados-ansesjpg Jubilados de ANSES: cuánto podés pedir de crédito en marzo 2026

Tras la suspensión de los préstamos propios del organismo, el financiamiento quedó en manos del sistema bancario.

Banco Provincia

Monto máximo: $50.000.000

Plazo: hasta 48 meses

Sistema francés (cuotas fijas)

Sin gastos de otorgamiento

Límite de afectación: 35%

El sistema francés implica cuotas constantes, pero con mayor carga de intereses en los primeros meses.

Banco Nación

Monto máximo: $50.000.000

Monto mínimo: $100.000

Plazo: hasta 72 meses

Sin gastos de otorgamiento

Tope de cuota: 35%

El plazo más largo reduce el valor mensual, aunque incrementa el total de intereses abonados.

Banco Ciudad

Monto máximo: $40.000.000

Plazo: hasta 72 meses

Cuotas fijas

Evaluación crediticia previa

En todos los casos, el monto final dependerá de la situación particular del solicitante y de posibles descuentos vigentes.

¿Cuándo cobran los jubilados en marzo y cómo impacta en la cuota?

El calendario de ANSES define la fecha en la que se acreditan los haberes y, en consecuencia, el momento en que se debita la cuota del crédito.

Para jubilados que cobran la mínima:

DNI terminados en 0 : 9 de marzo

DNI terminados en 1 : 10 de marzo

DNI terminados en 2 : 11 de marzo

DNI terminados en 3 : 12 de marzo

DNI terminados en 4 : 13 de marzo

DNI terminados en 5 : 16 de marzo

DNI terminados en 6 : 17 de marzo

DNI terminados en 7 : 18 de marzo

DNI terminados en 8 : 19 de marzo

DNI terminados en 9: 20 de marzo

Para quienes superan la mínima:

DNI 0 y 1: 20 de marzo

DNI 2 y 3: 25 de marzo

DNI 4 y 5: 26 de marzo

DNI 6 y 7: 27 de marzo

DNI 8 y 9: 30 de marzo

¿Conviene simular antes de pedir un crédito?

Las entidades ofrecen simuladores online que permiten:

Calcular la cuota exacta

Comparar distintos plazos

Medir el impacto real sobre el ingreso mensual

Evaluar el costo financiero total

Antes de asumir un compromiso de hasta 72 meses, los jubilados pueden analizar distintos escenarios para determinar si la cuota se adapta a su presupuesto mensual.