Jubilados de ANSES: cuánto podés pedir de crédito en marzo 2026
Los jubilados de ANSES analizan tomar créditos en marzo 2026. Cuánto pueden pedir según la jubilación mínima actual, cuál sería la cuota máxima y qué ofrecen los principales bancos.
Los jubilados que cobran a través de ANSES vuelven a analizar opciones de créditos en marzo 2026, en un contexto donde la línea propia del organismo continúa suspendida y el financiamiento depende de los bancos. El nuevo haber mínimo redefine cuánto puede endeudarse cada beneficiario.
Con la actualización del 2,88%, la jubilación mínima se fijó en $369.600,88 y, con el bono de $70.000, el ingreso total alcanza los $439.600,88. Ese número impacta directamente en el cálculo de la cuota máxima permitida por el sistema financiero.
Hoy, entidades como el Banco Nación, el Banco Provincia y el Banco Ciudad concentran la mayor oferta para jubilados que perciben sus haberes allí.
¿Cuánto puede pedir un jubilado que cobra la mínima en marzo 2026?
La normativa bancaria establece que la cuota no puede superar el 35% del ingreso mensual.
Si se toma el ingreso total de marzo con bono ($439.600,88), el límite teórico de cuota sería de $153.860,30. En cambio, si se calcula solo sobre el haber sin bono ($369.600,88), el tope baja a $129.360,30.
La diferencia supera los $24.000 mensuales, lo que puede modificar el monto final al que accede cada jubilado. Este punto es clave al evaluar el nivel de endeudamiento, especialmente si el bono no se mantiene en el tiempo.
¿Qué bancos ofrecen créditos para jubilados de ANSES?
Tras la suspensión de los préstamos propios del organismo, el financiamiento quedó en manos del sistema bancario.
Banco Provincia
Monto máximo: $50.000.000
Plazo: hasta 48 meses
Sistema francés (cuotas fijas)
Sin gastos de otorgamiento
Límite de afectación: 35%
El sistema francés implica cuotas constantes, pero con mayor carga de intereses en los primeros meses.
Banco Nación
Monto máximo: $50.000.000
Monto mínimo: $100.000
Plazo: hasta 72 meses
Sin gastos de otorgamiento
Tope de cuota: 35%
El plazo más largo reduce el valor mensual, aunque incrementa el total de intereses abonados.
Banco Ciudad
Monto máximo: $40.000.000
Plazo: hasta 72 meses
Cuotas fijas
Evaluación crediticia previa
En todos los casos, el monto final dependerá de la situación particular del solicitante y de posibles descuentos vigentes.
¿Cuándo cobran los jubilados en marzo y cómo impacta en la cuota?
El calendario de ANSES define la fecha en la que se acreditan los haberes y, en consecuencia, el momento en que se debita la cuota del crédito.
Para jubilados que cobran la mínima:
DNI terminados en 0: 9 de marzo
DNI terminados en 1: 10 de marzo
DNI terminados en 2: 11 de marzo
DNI terminados en 3: 12 de marzo
DNI terminados en 4: 13 de marzo
DNI terminados en 5: 16 de marzo
DNI terminados en 6: 17 de marzo
DNI terminados en 7: 18 de marzo
DNI terminados en 8: 19 de marzo
DNI terminados en 9: 20 de marzo
Para quienes superan la mínima:
DNI 0 y 1: 20 de marzo
DNI 2 y 3: 25 de marzo
DNI 4 y 5: 26 de marzo
DNI 6 y 7: 27 de marzo
DNI 8 y 9: 30 de marzo
¿Conviene simular antes de pedir un crédito?
Las entidades ofrecen simuladores online que permiten:
Calcular la cuota exacta
Comparar distintos plazos
Medir el impacto real sobre el ingreso mensual
Evaluar el costo financiero total
Antes de asumir un compromiso de hasta 72 meses, los jubilados pueden analizar distintos escenarios para determinar si la cuota se adapta a su presupuesto mensual.