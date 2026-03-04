En vivo Radio La Red
Jubilados de ANSES: cuánto podés pedir de crédito en marzo 2026

Los jubilados de ANSES analizan tomar créditos en marzo 2026. Cuánto pueden pedir según la jubilación mínima actual, cuál sería la cuota máxima y qué ofrecen los principales bancos.

Los jubilados que cobran a través de ANSES vuelven a analizar opciones de créditos en marzo 2026, en un contexto donde la línea propia del organismo continúa suspendida y el financiamiento depende de los bancos. El nuevo haber mínimo redefine cuánto puede endeudarse cada beneficiario.

Los jubilados cobran con aumento y refuerzo en marzo: cómo quedan los montos

Con la actualización del 2,88%, la jubilación mínima se fijó en $369.600,88 y, con el bono de $70.000, el ingreso total alcanza los $439.600,88. Ese número impacta directamente en el cálculo de la cuota máxima permitida por el sistema financiero.

Hoy, entidades como el Banco Nación, el Banco Provincia y el Banco Ciudad concentran la mayor oferta para jubilados que perciben sus haberes allí.

¿Cuánto puede pedir un jubilado que cobra la mínima en marzo 2026?

La normativa bancaria establece que la cuota no puede superar el 35% del ingreso mensual.

Si se toma el ingreso total de marzo con bono ($439.600,88), el límite teórico de cuota sería de $153.860,30. En cambio, si se calcula solo sobre el haber sin bono ($369.600,88), el tope baja a $129.360,30.

La diferencia supera los $24.000 mensuales, lo que puede modificar el monto final al que accede cada jubilado. Este punto es clave al evaluar el nivel de endeudamiento, especialmente si el bono no se mantiene en el tiempo.

¿Qué bancos ofrecen créditos para jubilados de ANSES?

Jubilados de ANSES: cuánto podés pedir de crédito en marzo 2026

Tras la suspensión de los préstamos propios del organismo, el financiamiento quedó en manos del sistema bancario.

Banco Provincia

  • Monto máximo: $50.000.000

  • Plazo: hasta 48 meses

  • Sistema francés (cuotas fijas)

  • Sin gastos de otorgamiento

  • Límite de afectación: 35%

El sistema francés implica cuotas constantes, pero con mayor carga de intereses en los primeros meses.

Banco Nación

  • Monto máximo: $50.000.000

  • Monto mínimo: $100.000

  • Plazo: hasta 72 meses

  • Sin gastos de otorgamiento

  • Tope de cuota: 35%

El plazo más largo reduce el valor mensual, aunque incrementa el total de intereses abonados.

Banco Ciudad

  • Monto máximo: $40.000.000

  • Plazo: hasta 72 meses

  • Cuotas fijas

  • Evaluación crediticia previa

En todos los casos, el monto final dependerá de la situación particular del solicitante y de posibles descuentos vigentes.

¿Cuándo cobran los jubilados en marzo y cómo impacta en la cuota?

El calendario de ANSES define la fecha en la que se acreditan los haberes y, en consecuencia, el momento en que se debita la cuota del crédito.

Para jubilados que cobran la mínima:

  • DNI terminados en 0: 9 de marzo

  • DNI terminados en 1: 10 de marzo

  • DNI terminados en 2: 11 de marzo

  • DNI terminados en 3: 12 de marzo

  • DNI terminados en 4: 13 de marzo

  • DNI terminados en 5: 16 de marzo

  • DNI terminados en 6: 17 de marzo

  • DNI terminados en 7: 18 de marzo

  • DNI terminados en 8: 19 de marzo

  • DNI terminados en 9: 20 de marzo

Para quienes superan la mínima:

  • DNI 0 y 1: 20 de marzo

  • DNI 2 y 3: 25 de marzo

  • DNI 4 y 5: 26 de marzo

  • DNI 6 y 7: 27 de marzo

  • DNI 8 y 9: 30 de marzo

¿Conviene simular antes de pedir un crédito?

Las entidades ofrecen simuladores online que permiten:

  • Calcular la cuota exacta

  • Comparar distintos plazos

  • Medir el impacto real sobre el ingreso mensual

  • Evaluar el costo financiero total

Antes de asumir un compromiso de hasta 72 meses, los jubilados pueden analizar distintos escenarios para determinar si la cuota se adapta a su presupuesto mensual.

