Jubilados ANSES marzo 2026: nuevos montos, bono confirmado y fechas de cobro

Con este ajuste, los valores de referencia del sistema quedan establecidos de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $369.600,88

Jubilación máxima: aproximadamente $2.487.063,95

Estos montos surgen de la actualización mensual que se aplica a partir de la fórmula de movilidad vigente. La variación se calcula en función del dato de inflación registrado previamente por el INDEC.

La actualización alcanza a jubilaciones contributivas, pensiones y otras prestaciones del sistema previsional administrado por ANSES.

Cómo queda el haber de jubilados con el bono de $70.000

Además del aumento por movilidad, el Gobierno nacional ratificó el pago de un bono extraordinario de $70.000 destinado principalmente a quienes perciben la jubilación mínima.

Con este refuerzo incluido, el ingreso total de quienes cobran el haber mínimo asciende a $439.600,88 durante marzo.

El bono se liquida de forma automática y se deposita en la misma fecha del calendario habitual de pagos. No es necesario realizar ningún trámite adicional ante ANSES para acceder al refuerzo.

En el caso de quienes perciben haberes superiores al mínimo, el monto final dependerá del nivel de jubilación y de las condiciones establecidas para el pago del refuerzo.

Qué día cobran los jubilados de ANSES según el DNI

El calendario de pagos de ANSES para jubilados se organiza según la terminación del Documento Nacional de Identidad.

Para quienes cobran haberes que no superan la jubilación mínima, las fechas previstas son:

DNI terminados en 0: 9 de marzo

DNI terminados en 1: 10 de marzo

DNI terminados en 2: 11 de marzo

DNI terminados en 3: 12 de marzo

DNI terminados en 4: 13 de marzo

DNI terminados en 5: 16 de marzo

DNI terminados en 6: 17 de marzo

DNI terminados en 7: 18 de marzo

DNI terminados en 8: 19 de marzo

DNI terminados en 9: 20 de marzo

Para haberes superiores al mínimo, el cronograma continúa en las siguientes fechas:

DNI terminados en 0 y 1: 20 de marzo

DNI terminados en 2 y 3: 25 de marzo

DNI terminados en 4 y 5: 26 de marzo

DNI terminados en 6 y 7: 27 de marzo

DNI terminados en 8 y 9: 30 de marzo

Por qué ANSES aplica el aumento a jubilados en marzo

El incremento aplicado por ANSES responde al esquema de movilidad establecido por el Decreto 274/24, que define la actualización mensual de jubilaciones y pensiones.

Este mecanismo ajusta los haberes previsionales tomando como referencia la inflación registrada dos meses antes. De esta manera, el porcentaje que se aplica en marzo refleja la variación del IPC informada previamente por el INDEC.

El objetivo de este sistema es actualizar los montos del sistema previsional en función de la evolución de los precios de la economía.