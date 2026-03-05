En vivo Radio La Red
Jubilados ANSES marzo 2026: nuevos montos, bono confirmado y fechas de cobro

La ANSES confirmó cambios en los haberes de jubilados y pensionados para marzo de 2026. El organismo aplicó un nuevo aumento y ratificó un refuerzo extraordinario que modifica el ingreso mensual de miles de beneficiarios del sistema previsional.

Jubilados ANSES marzo 2026: nuevos montos

La ANSES oficializó para marzo de 2026 un nuevo esquema de pagos para jubilados y pensionados, con un aumento del 2,88% en los haberes y la continuidad de un bono extraordinario de $70.000. La medida impacta en los ingresos mensuales y modifica los montos finales que se acreditan este mes.

El incremento responde al mecanismo de movilidad vigente, que actualiza las prestaciones previsionales según la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC. Con este ajuste, los haberes se recalculan automáticamente dentro del sistema de seguridad social.

En paralelo, la ANSES confirmó que el refuerzo se depositará junto con el haber mensual de jubilados y pensionados que cumplen con las condiciones establecidas. El pago se acredita en la misma fecha del calendario habitual y no requiere realizar ningún trámite previo.

Cuánto aumenta la jubilación de ANSES en marzo de 2026

El organismo previsional dispuso una suba del 2,88% en las jubilaciones y pensiones para las liquidaciones correspondientes a marzo.

Con este ajuste, los valores de referencia del sistema quedan establecidos de la siguiente manera:

  • Jubilación mínima: $369.600,88

  • Jubilación máxima: aproximadamente $2.487.063,95

Estos montos surgen de la actualización mensual que se aplica a partir de la fórmula de movilidad vigente. La variación se calcula en función del dato de inflación registrado previamente por el INDEC.

La actualización alcanza a jubilaciones contributivas, pensiones y otras prestaciones del sistema previsional administrado por ANSES.

Cómo queda el haber de jubilados con el bono de $70.000

Además del aumento por movilidad, el Gobierno nacional ratificó el pago de un bono extraordinario de $70.000 destinado principalmente a quienes perciben la jubilación mínima.

Con este refuerzo incluido, el ingreso total de quienes cobran el haber mínimo asciende a $439.600,88 durante marzo.

El bono se liquida de forma automática y se deposita en la misma fecha del calendario habitual de pagos. No es necesario realizar ningún trámite adicional ante ANSES para acceder al refuerzo.

En el caso de quienes perciben haberes superiores al mínimo, el monto final dependerá del nivel de jubilación y de las condiciones establecidas para el pago del refuerzo.

Qué día cobran los jubilados de ANSES según el DNI

El calendario de pagos de ANSES para jubilados se organiza según la terminación del Documento Nacional de Identidad.

Para quienes cobran haberes que no superan la jubilación mínima, las fechas previstas son:

  • DNI terminados en 0: 9 de marzo

  • DNI terminados en 1: 10 de marzo

  • DNI terminados en 2: 11 de marzo

  • DNI terminados en 3: 12 de marzo

  • DNI terminados en 4: 13 de marzo

  • DNI terminados en 5: 16 de marzo

  • DNI terminados en 6: 17 de marzo

  • DNI terminados en 7: 18 de marzo

  • DNI terminados en 8: 19 de marzo

  • DNI terminados en 9: 20 de marzo

Para haberes superiores al mínimo, el cronograma continúa en las siguientes fechas:

  • DNI terminados en 0 y 1: 20 de marzo

  • DNI terminados en 2 y 3: 25 de marzo

  • DNI terminados en 4 y 5: 26 de marzo

  • DNI terminados en 6 y 7: 27 de marzo

  • DNI terminados en 8 y 9: 30 de marzo

Por qué ANSES aplica el aumento a jubilados en marzo

El incremento aplicado por ANSES responde al esquema de movilidad establecido por el Decreto 274/24, que define la actualización mensual de jubilaciones y pensiones.

Este mecanismo ajusta los haberes previsionales tomando como referencia la inflación registrada dos meses antes. De esta manera, el porcentaje que se aplica en marzo refleja la variación del IPC informada previamente por el INDEC.

El objetivo de este sistema es actualizar los montos del sistema previsional en función de la evolución de los precios de la economía.

