Previsional
Jubilados
Aumento
ATENCIÓN BENEFICIARIOS

Los jubilados cobran con aumento y refuerzo en marzo: cómo quedan los montos

La ANSES aplicó el aumento de marzo 2026 y confirmó el bono para jubilados. Los nuevos valores de la mínima y la máxima, el total con refuerzo y las fechas de pago.

La ANSES oficializó para marzo 2026 un incremento del 2,88% en las jubilaciones y ratificó el pago de un bono extraordinario de $70.000. La medida impacta directamente en los haberes mínimos y modifica el ingreso total que perciben miles de beneficiarios.

El ajuste surge de la fórmula de movilidad vigente, que toma como base el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC. El refuerzo se liquida junto con el haber mensual y se acredita en la misma fecha del cronograma habitual. Con estos cambios, los montos finales varían según el nivel de jubilación y el tipo de prestación.

¿Cuánto aumenta la jubilación en marzo 2026?

Jubilados_ANSES
Los jubilados cobran con aumento y refuerzo en marzo: cómo quedan los montos

La Administración Nacional de la Seguridad Social estableció una suba del 2,88% para jubilados y pensionados.

Desde este mes:

  • La jubilación mínima queda en $369.600,88.

  • La jubilación máxima asciende a aproximadamente $2.487.063,95.

Estos valores rigen para las liquidaciones correspondientes a marzo y se depositan según el calendario oficial.

¿Cómo queda el haber con el bono de $70.000?

El bono extraordinario de $70.000 se suma al haber de quienes cobran la mínima y a otros beneficiarios que encuadran en los requisitos definidos.

Con el refuerzo incluido, quienes perciben la jubilación mínima alcanzan un ingreso total de $439.600,88 en marzo.

El pago es automático y no requiere gestión previa ante el organismo.

¿Qué día cobran los jubilados según el DNI?

El cronograma de ANSES organiza las fechas por terminación de documento.

Para jubilaciones que no superan el haber mínimo:

  • DNI terminados en 0: 9 de marzo

  • DNI terminados en 1: 10 de marzo

  • DNI terminados en 2: 11 de marzo

  • DNI terminados en 3: 12 de marzo

  • DNI terminados en 4: 13 de marzo

  • DNI terminados en 5: 16 de marzo

  • DNI terminados en 6: 17 de marzo

  • DNI terminados en 7: 18 de marzo

  • DNI terminados en 8: 19 de marzo

  • DNI terminados en 9: 20 de marzo

Para haberes superiores al mínimo:

  • DNI terminados en 0 y 1: 20 de marzo

  • DNI terminados en 2 y 3: 25 de marzo

  • DNI terminados en 4 y 5: 26 de marzo

  • DNI terminados en 6 y 7: 27 de marzo

  • DNI terminados en 8 y 9: 30 de marzo

¿Por qué se aplica el aumento de marzo?

La actualización responde al mecanismo de movilidad establecido por el Decreto 274/24, que ajusta jubilaciones y pensiones en función de la inflación registrada dos meses antes.

De esta manera, el porcentaje aplicado en marzo refleja la variación del IPC informada previamente, lo que determina el nuevo valor de los haberes.

