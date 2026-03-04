Los jubilados cobran con aumento y refuerzo en marzo: cómo quedan los montos

La jubilación mínima queda en $369.600,88 .

La jubilación máxima asciende a aproximadamente $2.487.063,95.

Estos valores rigen para las liquidaciones correspondientes a marzo y se depositan según el calendario oficial.

¿Cómo queda el haber con el bono de $70.000?

El bono extraordinario de $70.000 se suma al haber de quienes cobran la mínima y a otros beneficiarios que encuadran en los requisitos definidos.

Con el refuerzo incluido, quienes perciben la jubilación mínima alcanzan un ingreso total de $439.600,88 en marzo.

El pago es automático y no requiere gestión previa ante el organismo.

¿Qué día cobran los jubilados según el DNI?

El cronograma de ANSES organiza las fechas por terminación de documento.

Para jubilaciones que no superan el haber mínimo:

DNI terminados en 0 : 9 de marzo

DNI terminados en 1 : 10 de marzo

DNI terminados en 2 : 11 de marzo

DNI terminados en 3 : 12 de marzo

DNI terminados en 4 : 13 de marzo

DNI terminados en 5 : 16 de marzo

DNI terminados en 6 : 17 de marzo

DNI terminados en 7 : 18 de marzo

DNI terminados en 8 : 19 de marzo

DNI terminados en 9: 20 de marzo

Para haberes superiores al mínimo:

DNI terminados en 0 y 1 : 20 de marzo

DNI terminados en 2 y 3 : 25 de marzo

DNI terminados en 4 y 5 : 26 de marzo

DNI terminados en 6 y 7 : 27 de marzo

DNI terminados en 8 y 9: 30 de marzo

¿Por qué se aplica el aumento de marzo?

La actualización responde al mecanismo de movilidad establecido por el Decreto 274/24, que ajusta jubilaciones y pensiones en función de la inflación registrada dos meses antes.

De esta manera, el porcentaje aplicado en marzo refleja la variación del IPC informada previamente, lo que determina el nuevo valor de los haberes.