Kate Middleton: cómo el "fotogate" puede poner a la corona ante un escenario de crisis inédito

la foto del escándalo.jpg La prensa inglesa sigue encontrando "errores" en la foto de Kate y sus hijos (gentileza Daily Mirror).

Kate Middleton, ¿ahora deprimida?

La casa real casi está obligada a seguir el camino que trazó Kate cuando escribió su pedido de disculpas, si es que ella lo hizo. "Como muchos fotógrafos aficionados, de vez en cuando experimento con la edición. Quería expresar mis disculpas por cualquier confusión que haya causado la fotografía familiar que compartimos ayer. Espero que todos los que celebran hayan tenido un muy feliz Día de la Madre”, puso en la misma cuenta en donde 24 horas antes apareció una imagen que desató el ahora conocido "fotogate".

En tanto, los voceros de la corona, los que les hacen llegar a ciertos medios comentarios que son casi imposibles de confirmar, dicen que Kate cayó en una gran depresión, afectada por el efecto búmeran que causó su intención simple de saludar a todas las madres británicas.

Por estas horas, solo se habla de la foto manipulada, como paso inmediato para seguir inquiriendo por la salud de Kate. Es por eso que en el palacio de Kensington intentan salir del laberinto por arriba. Dicen que Kate se equivocó en algo hecho con total buena intención."Es un bache en el camino, no un terremoto", grafican.

El silencio sobre Kate no ayuda

Pero a la princesa de Gales no se la vio más. Hasta una foto de costado, tomada este lunes en un auto con William, ya no convence a nadie. Es una foto vieja o con una "doble" en su lugar, aseguran algunos. Todo muy raro ante semejante temblor desatado en el palacio de Buckingham.

camino a Westminster.jpg Este lunes, William, camino a la abadía de Westminster con una mujer a su lado. ¿Era Kate? (Foto: gentileza Daily Mail).

Ya es más que llamativo que William no se pare delante de un micrófono y hable en su nombre y en el de su mujer. O que no dé una comunicación oficial en la misma cuenta que no hace más que alimentar versiones de todo tipo.

La corona, en su peor momento

Cuando se produjo la muerte de Lady Di, en agosto de 1997, todo pareció derrumbarse. La "reina de los corazones", que huyó de palacio, murió de manera dramática en un accidente automovilístico en París. Los británicos apuntaron contra la monarquía, la reina y su exesposo Carlos, que la abandonaron y engañaron (en uno y otro caso). Fue el peor momento en la consideración pública de la casa Windsor. Pero la reina Isabel II dio un golpe de timón. Se vistió de luto, dio un mensaje de ternura y tristeza por la muerte de Diana, la madre de William y Harry, herederos al trono.

Salvó la ropa y pudo encaminarse a lo que sería su último momento: el jubileo de platino, cumplir 70 años como monarca, ya viuda y a pocos meses de su muerte. Carlos III, finalmente, tras una larga espera, heredó la corona. Casi como una paradoja comparada con su madre, fue la persona de mayor edad en llegar al trono británico.

Carlos III, pocos meses después de ser coronado, tuvo que ser operado y allí se descubrió que padece cáncer, al mismo tiempo de la internación y operación de Kate Middleton.

Sin un rey activo y con la persona más carismática envuelta en un misterio de casi 80 días. Demasiado para la casa Real.

frialdad aboluta en la corona.jpg Relaciones rotas. William y Kate, alejados por un océano de Harry y Meghan (Foto: archivo).

Al otro lado del Atlántico, las noticias son diferentes, pero van en la misma dirección del caos. El príncipe Harry no pudo recomponer su relación rota con su hermano William. Kate (cuando estaba sana) se odiaba con Meghan Markle, quien huyó de Londres porque, según declaró públicamente, sufrió "bullying" por ser afroamericana.

Ahora, Meghan recibió una buena noticia. Ganó uno de los tantos juicios promovidos contra la prensa amarilla británica, que tanto la persigue porque prefiere a Kate. A tal punto que desde California, los allegados a los duques de Sussex preguntan en voz alta: "¿Qué hubiese pasado si la involucrada en el "fotogate" hubiese sido Meghan? La habrían destruido", se responden.

¿Por qué no aparece Kate?

Es una pregunta tan simple que si no se puede responder es porque algo muy extraño sucede. Esperar hasta después de Pascua para volver a verla parece una fecha que no llegará jamás. Una sola aparición en público y listo. Pero eso no ocurre y la casa real sigue sufriendo.

En la serie "The Crown" tal vez se encuentre una respuesta para esta crisis. En un momento, la Reina Isabel le dice al primer ministro: "Los políticos están para decir las cosas que la gente quiere escuchar. Yo, como reina, debo representar siempre a Gran Bretaña y hacer lo que exige esa responsabilidad".