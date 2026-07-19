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"La despedida": así reflejaron los medios del mundo la derrota de Argentina en la final del Mundial contra España

Los principales medios internacionales reaccionaron tras la consagración de España y analizaron la caída de la Selección argentina.

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photoLa segunda ...: así celebró la prensa española el título del Mundial 2026

photo"La segunda ...": así celebró la prensa española el título del Mundial 2026

La conquista de España en el Mundial 2026, tras vencer 1-0 a Argentina en la final disputada en el MetLife Stadium, fue celebrada por los principales medios españoles, que destacaron la obtención de la segunda estrella de la historia del seleccionado.

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Uno de los festejos más resonantes fue el del diario Marca, que publicó en sus redes sociales un mensaje cargado de orgullo: "La segunda estrella suena así. Os dijimos que estábamos bordándola", acompañado por imágenes de la celebración de los jugadores.

Por su parte, el diario AS también se sumó a la euforia con un mensaje que rápidamente se viralizó entre los hinchas: "¡ESPAÑA ES CAMPEONA DEL MUNDOOOOOOOOO! La segunda estrella es nuestra".

La consagración marcó el segundo título mundial para la selección española, que volvió a levantar la Copa del Mundo 16 años después de su histórica conquista en Sudáfrica 2010.

Con la victoria sobre Argentina, el equipo dirigido por Luis de la Fuente cerró un torneo en el que eliminó a Francia en semifinales y superó a la Albiceleste en la definición para coronarse como el nuevo campeón del mundo.

El diario Marca celebró la conquista con un título contundente: "¡Los reyes de todos los tiempos!".

En su análisis, sostuvo que España firmó una verdadera exhibición futbolística y aseguró que un empate hubiera sido "el más injusto de los siglos". Además, destacó que la Roja ratificó su dominio internacional tras haber conquistado previamente la Eurocopa.

El diario AS apeló a la nostalgia y comparó el título de 2026 con el obtenido en Sudáfrica 2010.

"Como la primera vez", tituló el medio, recordando que ambas finales terminaron 1-0 en tiempo suplementario. En 2010 el héroe había sido Andrés Iniesta; esta vez, Ferran Torres.

Además, remarcó que España fue ampliamente superior durante gran parte del encuentro.

Sport eligió un juego de palabras con el apodo de Ferran Torres, conocido como "El Tiburón".

El medio destacó que España dominó el partido de principio a fin y señaló que el gol del delantero terminó haciendo justicia con lo ocurrido dentro del campo de juego.

El periódico británico The Guardian también remarcó la superioridad española. El título elegido fue: "Una España dominante gana el Mundial y Torres destrona a una Argentina con diez hombres en la prórroga".

En su análisis aseguró que la Roja impuso su idea de juego y cuestionó la postura de la Selección argentina, al considerar que le faltó ambición ofensiva.

El portal brasileño GeGlobo destacó el dominio del conjunto español y calificó como un "golazo espectacular" la definición de Ferran Torres.

Además, recordó que Argentina sumó su cuarta final perdida en la historia de los Mundiales.

Otro de los principales medios deportivos brasileños también hizo foco en la superioridad española.

Aunque resaltó las intervenciones de Emiliano "Dibu" Martínez durante el partido, afirmó que España fue ampliamente mejor y publicó otra nota con un título aún más contundente: "España aplasta a Argentina en la despedida de Messi".

El prestigioso diario francés L'Équipe definió a España como "Los nuevos reyes" del fútbol mundial.

Según su análisis, el equipo de Luis de la Fuente logró imponer su estilo durante toda la final y nunca renunció a su identidad futbolística, incluso en los momentos de mayor presión.

Por su parte, Gazzetta dello Sport fue una de las más categóricas en su análisis.

"España. Necesariamente España. Inevitablemente España", escribió el medio italiano, que consideró imposible explicar una final en la que un equipo remató cerca de veinte veces y el otro prácticamente no generó situaciones de peligro.

Para el diario, la conquista española fue la consecuencia lógica de un equipo que dominó el desarrollo del partido de principio a fin.

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