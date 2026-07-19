Kylian Mbappé ganó la Bota de Oro del Mundial 2026 tras superar a Lionel Messi

La lucha por el podio de los artilleros también sumó nombres de peso que militan en las ligas europeas más competitivas. Más atrás, Jude Bellingham cerró su Mundial con siete goles tras anotar frente a Francia e igualó a Erling Haaland, quien había quedado afuera de la pelea luego de la eliminación de su selección en los cuartos de final. El volante británico aprovechó el último partido por el tercer puesto ante los galos para prenderse en los puestos de vanguardia de la tabla de la FIFA.

Quiénes son los máximos goleadores del Mundial 2026

La tabla definitiva de los principales anotadores del torneo quedó sentenciada con futbolistas de las federaciones de Europa y Sudamérica.

El ordenamiento oficial de los artilleros de la Copa del Mundo concluyó con las siguientes posiciones y marcas oficiales de goles: