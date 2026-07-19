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Kylian Mbappé ganó la Bota de Oro del Mundial 2026 tras superar a Lionel Messi

El delantero francés se consagró como el máximo goleador de la Copa del Mundo con 10 tantos, superando al capitán argentino en una vibrante carrera estadística.

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Foto: Reuters 

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La finalización de la máxima cita del fútbol internacional no solo definió al nuevo dueño del trofeo ecuménico, sino que también dejó selladas las marcas individuales más codiciadas del planeta. Mbappé ganó la Bota de Oro del Mundial 2026, consolidándose una vez más como el delantero más letal de la competencia a nivel global. En una disputa que mantuvo en vilo a los aficionados hasta las instancias de cierre en Norteamérica, Lionel Messi luchó por segunda Copa del Mundo consecutiva por ser el máximo goleador, pero nuevamente el francés se quedó con el galardón individual.

Leé también ¿Cuántos goles necesita Lionel Messi para alcanzar a Mbappé y quedarse con otro récord en el Mundial 2026?
¿Cuántos goles necesita Lionel Messi para alcanzar a Mbappé y quedarse con otro récord en el Mundial 2026? (Foto: archivo)

La consistencia ofensiva del atacante galo le permitió marcar diferencias en los metros finales del terreno de juego a lo largo de las llaves eliminatorias. La carrera por la Bota de Oro del Mundial 2026, que se otorga al máximo goleador del certamen, volvió a quedar en manos de Kylian Mbappé. El futbolista de Les Bleus exhibió una efectividad notable ante las redes y, con un registro de dos dígitos, marcó el rumbo de la tabla general: el francés, que también se había impuesto en Qatar 2022 en este rubro, convirtió 10 goles y le volvió a ganar la pulseada a Lionel Messi, quien cerró su participación con dos menos al acumular ocho.

Las características de este desenlace estadístico remiten de forma inmediata a los antecedentes históricos más recientes de la Copa del Mundo de la FIFA. La definición por ser el máximo goleador del Mundial recuerda inevitablemente lo ocurrido en Qatar 2022. En los registros de aquella edición asiática, se dio una particularidad cruzada entre los dos astros del fútbol: en aquella Copa del Mundo, Argentina levantó el trofeo y Messi fue elegido como el Balón de Oro del certamen, pero la Bota de Oro terminó en manos de Mbappé, que finalizó con un gol más que el capitán argentino, calcando una paridad extrema que volvió a manifestarse en el actual certamen.

Cómo quedó Jude Bellingham en la tabla de goleadores del Mundial 2026

El mediocampista de la Selección de Inglaterra trepó en la clasificación general tras anotar en la jornada de cierre en Miami e igualó la línea del delantero noruego.

La lucha por el podio de los artilleros también sumó nombres de peso que militan en las ligas europeas más competitivas. Más atrás, Jude Bellingham cerró su Mundial con siete goles tras anotar frente a Francia e igualó a Erling Haaland, quien había quedado afuera de la pelea luego de la eliminación de su selección en los cuartos de final. El volante británico aprovechó el último partido por el tercer puesto ante los galos para prenderse en los puestos de vanguardia de la tabla de la FIFA.

Quiénes son los máximos goleadores del Mundial 2026

La tabla definitiva de los principales anotadores del torneo quedó sentenciada con futbolistas de las federaciones de Europa y Sudamérica.

El ordenamiento oficial de los artilleros de la Copa del Mundo concluyó con las siguientes posiciones y marcas oficiales de goles:

  • Kylian Mbappé (Francia): 10 goles.

  • Lionel Messi (Argentina): 8 goles.

  • Erling Haaland (Noruega): 7 goles.

  • Jude Bellingham (Inglaterra): 7 goles.

  • Ousmane Dembélé (Francia): 6 goles.

  • Harry Kane (Inglaterra): 6 goles.

  • Mikel Oyarzabal (España): 5 goles.

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