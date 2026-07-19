Kylian Mbappé ganó la Bota de Oro del Mundial 2026 tras superar a Lionel Messi

La finalización de la máxima cita del fútbol internacional no solo definió al nuevo dueño del trofeo ecuménico, sino que también dejó selladas las marcas individuales más codiciadas del planeta. Mbappé ganó la Bota de Oro del Mundial 2026, consolidándose una vez más como el delantero más letal de la competencia a nivel global. En una disputa que mantuvo en vilo a los aficionados hasta las instancias de cierre en Norteamérica, Lionel Messi luchó por segunda Copa del Mundo consecutiva por ser el máximo goleador, pero nuevamente el francés se quedó con el galardón individual.