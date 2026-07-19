La inesperada reacción de Piqué al escuchar cantar a Shakira en la final del Mundial 2026

El show de entretiempo de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España dejó uno de los momentos más comentados de la ceremonia. Shakira fue la encargada de interpretar "Dai Dai", la canción oficial de la Copa del Mundo.
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Durante el show de Shakira en el entretiempo de la final del Mundial 2026, las cámaras captaron la reacción de Gerard Piqué junto a Milan y Sasha.
El show de entretiempo de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España dejó uno de los momentos más comentados de la ceremonia. Shakira fue la encargada de interpretar "Dai Dai", la canción oficial de la Copa del Mundo.
Mientras la artista colombiana desplegaba su presentación sobre el escenario, las cámaras también captaron a Gerard Piqué en una de las tribunas del estadio. El exfutbolista español estaba acompañado por sus hijos, Milan y Sasha, quienes no ocultaron su entusiasmo y fueron vistos cantando y siguiendo el ritmo de la canción de su madre durante la actuación.
A diferencia de los chicos, el exdefensor del Barcelona permaneció serio, sin cantar y prácticamente sin reaccionar mientras sonaba "Dai Dai". Ese contraste entre la actitud de Milan y Sasha y la de su padre no pasó inadvertido para la transmisión y rápidamente comenzó a circular en las redes sociales.
El momento se volvió viral en cuestión de minutos y generó todo tipo de comentarios entre los usuarios. La presencia de Shakira en el espectáculo de medio tiempo ya era uno de los grandes atractivos de la final del Mundial 2026, pero la reacción de Piqué terminó sumando un nuevo capítulo a una historia que sigue despertando interés cada vez que ambos vuelven a coincidir, aunque sea de manera indirecta, en un evento de alcance mundial.
La previa de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España estuvo marcada por la emoción y la expectativa. Sin embargo, más allá del partido que podía darle al equipo de Lionel Scaloni una nueva estrella, hubo un instante que se robó todas las miradas: la interpretación del Himno Nacional Argentino por parte de María Becerra.
Tras días de especulaciones, la artista desembarcó en el MetLife Stadium de Nueva Jersey para realizar la prueba de sonido y ajustar los últimos detalles de una actuación que sería seguida por millones de espectadores alrededor del planeta.
Con un atuendo inspirado en los colores de la bandera -mini balloon amarilla y un top azul con un sol dorado en el pecho-, María recorrió el césped mientras afinaba cada aspecto de su presentación. Conmovida, dialogó con Radio La Red y compartió un dato que sorprendió a todos.
“Los chicos querían que yo cantara el Himno, así que para mí fue un honor”, confesó, dejando entrever que el propio plantel de la Selección habría impulsado su elección para uno de los momentos más simbólicos de la jornada.
La cantante también relató cómo se dio el contacto que alteró por completo su agenda. “Nos hablaron de parte de la FIFA, se comunicaron con mi mánager”, explicó sobre la convocatoria que terminó asegurando su presencia en la ceremonia oficial.
Sin ocultar la intensidad de lo que estaba viviendo, definió la experiencia como un punto de inflexión en su carrera. “Esto es lo más lindo de mi carrera”, expresó, sintetizando la magnitud de lo que significó para ella cantar el Himno en la final del mundo.