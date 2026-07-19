La inesperada reacción de Piqué al escuchar cantar a Shakira en la final del Mundial 2026

Cuál fue la confesión de María Becerra sobre la Selección por estar en la final del Mundial para cantar el Himno

La previa de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España estuvo marcada por la emoción y la expectativa. Sin embargo, más allá del partido que podía darle al equipo de Lionel Scaloni una nueva estrella, hubo un instante que se robó todas las miradas: la interpretación del Himno Nacional Argentino por parte de María Becerra.

Tras días de especulaciones, la artista desembarcó en el MetLife Stadium de Nueva Jersey para realizar la prueba de sonido y ajustar los últimos detalles de una actuación que sería seguida por millones de espectadores alrededor del planeta.

Con un atuendo inspirado en los colores de la bandera -mini balloon amarilla y un top azul con un sol dorado en el pecho-, María recorrió el césped mientras afinaba cada aspecto de su presentación. Conmovida, dialogó con Radio La Red y compartió un dato que sorprendió a todos.

“Los chicos querían que yo cantara el Himno, así que para mí fue un honor”, confesó, dejando entrever que el propio plantel de la Selección habría impulsado su elección para uno de los momentos más simbólicos de la jornada.

La cantante también relató cómo se dio el contacto que alteró por completo su agenda. “Nos hablaron de parte de la FIFA, se comunicaron con mi mánager”, explicó sobre la convocatoria que terminó asegurando su presencia en la ceremonia oficial.

Sin ocultar la intensidad de lo que estaba viviendo, definió la experiencia como un punto de inflexión en su carrera. “Esto es lo más lindo de mi carrera”, expresó, sintetizando la magnitud de lo que significó para ella cantar el Himno en la final del mundo.