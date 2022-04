La dura advertencia de Kristalina Georgieva, titular del FMI: "La inflación es una clara y creciente amenaza mundial"

Kristalina Georgieva señaló que es una "crisis sobre la crisis". Apuntó que cuando todavía está pendiente eliminar la pandemia de coronavirus, la guerra entre Rusia y Ucrania "trajo la mayor inestabilidad mundial en 75 años".

Entre otros efectos del conflicto aparece en primer lugar, el retorno de la inflación como fenómeno global. Georgieva dijo que este elemento hará todavía mayor las diferencias entre países ricos y pobres.

cristalina FMI 2.jpg Kristalina Georgieva, definió a la inflación, la pandemia que no cesa y la guerra entre Rusia y Ucrania como los mayores desafíos de los últimos 75 años (Foto: FMI)

Un momento crítico para el mundo

Así definió la directora gerente del FMI la situación que atraviesa el mundo. En rigor, la crisis comenzó a fines de 2019 con la irrupción del coronavirus.

“La pandemia dio vuelta todo y aún no ha acabado”, señaló. Pero inmediatamente puso el acento en el tremendo impacto negativo de la invasión rusa a Ucrania. En todos los campos para la vida de las personas. Con la posibilidad de que tanto la escalada de los ataques, como las represalias económicas vayan en aumento, lo que tendrá todavía peores consecuencias globales.

cristalina inflacion en países en desarrollo.jpg La inflación afecta todavía más a los países con menor desarrollo (Foto: FMI)

“La guerra debe terminar ya”

Kristalina Georgieva pidió que el conflicto llegue a su fin de manera imperiosa. Por sus consecuencias humanas y económicas. “Primero está la tragedia humana y el sufrimiento enorme de las personas comunes”, lamentó la titular del FMI.

Dijo que en Ucrania, 11 millones de personas, sobre una población total de 45 millones, son ya desplazados. Unos dentro de su país y otros como refugiados. Además, la guerra devastó la economía ucraniana y afectó de manera gravísima a la del país invasor, Rusia.

cristalina y la guerra.jpg "La guerra entre rusia y ucrania debe terminar ya", exhortó Georgieva (Foto: FMI)

Consecuencias globales de la guerra

Georgieva dijo que las previsiones del FMI marcaban un crecimiento global del 4,4% para este 2022. Pero la irrupción de la guerra entre Rusia y Ucrania es como una “onda de choque que afectó a todo el planeta”. Es por eso que el nuevo cálculo del FMI – se anunciará el próximo martes – recorta el crecimiento global a solo un 2%. Y la diferencia se agrandará entre los países ricos y los pobres o menos desarrollados.

Pero la guerra tiene consecuencia en los países involucrados, en los vecinos y en todos los rincones del planeta. Según la titular del FMI, los países más vulnerables en sus economías son los que más sufren y sufrirán los efectos inmediatos de la guerra: aumento de los alimentos, aumento de los combustibles y por añadidura, el regreso de la inflación a escala global.

La inflación, una amenaza

Fue entonces en que dijo esta frase de estricta dureza y rápida comprobación diaria: “La inflación es una amenaza para la estabilidad y el crecimiento”.

Kristalina Georgieva dijo se presenta como un problema global por primera vez en mucho tiempo. Por la guerra, el regreso de la inflación hace que la “inequidad vaya en aumento”, dijo.

Pero peor aún es que la guerra, sumada a la inflación, retardan las posibilidades de recuperación a los efectos de la pandemia en la economía de los países.

“Pongamos las cosas en términos económicos: El crecimiento baja y la inflación sube", sintetizó Georgieva. Entre los factores que enumero para esa nueva realidad complicada dijo que se ha producido una "fragmentación de la economía" entre bloques de países con diferentes desarrollo económicos, sistemas de comercio, métodos de pago y reservas de sus divisas. La suma de todos esos elementos trae más desigualdad e incertidumbre.

Para ella, éste es el momento más crítico de los últimos 75 años (desde el final de la II Guerra Mundial) lo que obliga a "estar unidos para encontrar las soluciones" y remató: "lo que hagamos ahora, determinará nuestro futuro".

Marcó tres elementos que se unen para retrasar la recuperación económica:

La inflación

el endurecimiento financiero

los frecuentes y amplios confinamientos en China. Provocan nuevos cuellos de botella en las cadenas de insumos mundiales y afectan todas las actividades.

Para Kristalina Georgieva la combinación de la pandemia, la guerra y el regreso de la inflación se asemeja a un cambio tectónico (como un terremoto) que traerá dolorosos costos de ajuste. "Los países menos desarrollados y las personas pobres se llevarán la peor parte", apuntó.

Daños en la economía mundial

La guerra entre Rusia y Ucrania junto a las sanciones al país agresor derivaron en fuertes subas en los precios de dos commodities fundamentales: el combustible y los alimentos. Esto provocó el regreso de la inflación a nivel mundial.

Para la directora gerente del FMI, la crisis se proyecta también al medio término: la recuperación imaginada tras el pico de la pandemia será ahora más lenta por la guerra y la inflación. Remarcó una vez más que se sentirá con mayor impacto en los países pobres y emergentes. Deberán esperar no solo todo este 2022 sino también el 2023.

crsitalina y recuperacion mas lenta.jpg La guerra y la inflación hacen más lenta la recuperación económica para los países emergentes (Foto: FMI)

Esto repercutirá en que en varios países aumentará el hambre, la pobreza y como consecuencia, la conflictividad social. En tanto, para los países desarrollados, la inflación supone volver a desafíos que se creían superados hace ya 40 años, puntualizó Kristalina Georgieva.

Por todos estos elementos dijo que el mundo debe tener tres prioridades:

Detener ya la guerra entre Rusia y Ucrania

Confrontar con la pandemia ( que demanda un gasto anual de US$ 1.500 millones en 2022 y US$ 1.000 millones el año siguiente)

Atacar a la Inflación

Por eso, una de las mejores definiciones de Kristalina Georgieva fue cuando dijo: "Sabemos por experiencia, que el conflicto es el enemigo del crecimiento y la prosperidad".

¿Pensando en la Argentina?

Kristalina Georgieva no nombró a nuestro país, pero varios pasajes de su exposición parecen caer justo en el caso argentino.

Cuando habló de todos los problemas de la inflación dio definiciones que se pueden compartir con lo que sucede aquí. La directora gerenta del Fondo hizo hincapié en que es una preocupación central en muchos países. Enseguida graficó algo que conocemos de sobra.

Georgieva explicó: "las expectativas inflacionarias se convierten en un ancla para el temor de que suba aún más".

O como cuando se refirió a lo que ocurre con la suba global de los commodities: "aumentan los combustibles y los alimentos y generan la suba de otros productos también".

Otro de los factores que pueden impactar negativamente para la Argentina - repetimos que no la nombró en su mensaje - es el problema de los fertilizantes de Rusia y Bielorrusia. Producen el 40% de lo que el mundo utiliza. Si éstos no llegan, los países productores de alimentos pueden sufrir retrasos en sus cosechas.

Allí destacó que el FMI hizo un primer aporte de US$ 300 mil millones para combatir la pandemia y luego creo fondos especiales al emitir otros US$ 600 mil millones en DEG, los Derechos Especiales de Giro ( la "moneda" del FMI, de los cuales la Argentina recibió US$ 4.334 millones por su participación porcentual en ese organismo internacional de crédito.

Además, Georgieva dijo que el FMI actualizó varios de sus conceptos tradicionales para defender procesos "sustentables" en la economía de los países. Por ejemplo, para lidiar en esta crisis propuso:

Rol activo de los Bancos Centrales y sus instrumentos

Claridad en la comunicación de sus medida

Usar y flexibilidad en el tipo de cambio

Intervenir en el comercio exterior y los flujos de capital

Mantener liquidez es un tema crítico

Evitar corridas o salidas de capitales.

Fue cuando hizo la pregunta que más se aplica para este momento particular de la Argentina: "¿Cómo pueden hacer los países emergentes para lidiar con alta inflación, alto endeudamiento y al mismo tiempo realizar gastos críticos para apuntalar un crecimiento sustentable?".