La extraña decisión que tomó Elon Musk en Twitter a pesar de convertirse en el dueño mayoritario

"Elon Musk ha decidido no unirse a nuestra junta. Esto es lo que puedo compartir sobre lo que sucedió. La Junta y yo tuvimos muchas discusiones sobre la incorporación de Elon a la Junta, y con Elon directamente. Estábamos emocionados de colaborar y eliminar los riesgos", inicia el texto.

Y continúa: "También creíamos que tener a Elon como fiduciario de la compañía donde él, como todos los miembros de la junta, tiene que actuar en el mejor interés de la compañía y de los accionistas, era el mejor camino a seguir. La junta le ofreció un asiento. Anunciamos el martes que Elon sería designado miembro de la junta sujeto a una verificación de antecedentes y una aceptación formal".

carta de agrawal.jpg El mensaje del CEO de Twitter sobre la decisión de Elon Musk (Foto: Cuanta oficial de Twitter de Agrawal)

Pero algo ocurrió en el seno de la compañía que Agrawal no aclara. En cambio, se limita a decir en su mensaje: "El nombramiento de Elon para la junta se haría oficialmente efectivo el 9 de abril, pero Elon compartió esa misma mañana que ya no se unirá a la junta. Creo que esto es lo mejor. Valoramos y siempre valoraremos los aportes de nuestros accionistas, ya sea que estén en nuestra Junta o no".

Sobre Elon Musk, agrega: " Elon es nuestro accionista principal y estaremos siempre abierto a sus comentarios".

Finalmente, el largo mensaje interno del CEO de la empresa dice: "Habrá distracciones en el futuro, pero nuestros objetivos y prioridades permanecen inalterables. Nuestras decisiones y ejecuciones parten de nuestras propias manos y de nadie más. Dejemos de lado los 'ruidos' y enfoquémonos en el trabajo y en lo que estamos construyendo".

bienvenido a twitter.jpg Twitter da la bienvenida a sus oficinas, pero para Elon Musk es un poco más complicado de lo imaginado (Foto: Cuenta oficial de Parag Agrawal)

Cómo instrumentar los cambios que Elon Musk quería en Twitter

El megamillonario más rico del planeta ya había dicho, antes de comprar las acciones, que Twitter no respetaba la libertad de opinión con sus protocolos severos de conducta. Primero amenazó con crear otra red social para hacerle competencia. Luego cambió de estrategia: "Si no puedes vencer a tu enemigo, únete a él".

Tanto se unió que pasó a ser el accionista principal, para cambiar a la empresa de mensajes desde adentro. Pero la semana pasada dijimos que Musk, pese a su poder, tenía resistencias internas y externas para incorporarse a la junta directiva de Twitter.

Las internas, aunque sin muchas precisiones, aparecen en la carta difundida por el CEO, Agrawal. No se sabe si tiene una relación buena con Musk, pero lo concreto es que logró mantener su puesto.

Por fuera de la empresa, los reiterados roces con la SEC, el organismo que controla el mercado financiero en los Estados Unidos tuvieron sus consecuencias.

La SEC informó que por varios años, la participación de Musk quedaba "congelada" en un techo que no podría superar el 14,9% de las acciones. Una clara limitación a su casi infinito poder de compra. Tiene una fortuna de 267 mil millones de dólares, pero la Comisión de Valores de los Estados Unidos no le pierde pisada a cada uno de sus movimientos.

agrawal.jpg Parag Agrawal, el CEO de Twitter parece haberle ganado un round al poderoso Elon Musk (Foto: Archivo)

Quién manejará el rumbo en Twitter

Elon Musk hizo duros comentarios relacionados con la gestión de la empresa y sus políticas comerciales y también de control (¿censura?) de los contenidos. Pero con este paso atrás, Twitter ya informó que varios de esos planes ahora no se harán efectivos.

Justamente en Twitter, tiene 81.386.000 seguidores, que esperaban sus primeros movimientos directivos para esa red social.

"¡Espero trabajar con Parag y la junta de Twitter para realizar mejoras significativas en Twitter en los próximos meses!, había dicho Elon Musk al tiempo de anunciar su incorporación a la junta directiva. Eso ya no será posible.

Es el principal accionista y como dijo Parag Agrawal: "Siempre estaremos atentos a sus comentarios". Pero ahora, eso no significa que estén obligados a hacerle caso.