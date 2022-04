Con una inversión millonaria, Elon Musk sorprendió al mundo financiero: ¿por qué el dueño de Tesla quiere controlar Twitter?

Los objetivos de Elon Musk sobre Twitter

Durante mucho tiempo, Elon Musk fue muy crítico del manejo de Twitter con millones de usuarios en todo el mundo. Tiene un rígido control de contenidos que en más de una oportunidad se traduce en mensajes censurados, levantados y sus autores suspendidos por un tiempo determinado.

Elon Musk apuntó muchas veces a esa "censura" como una limitación inaceptable a la libertad de prensa. Especialmente consagrada en la constitución de los Estados Unidos. Musk nació en Sudáfrica, pero tiene nacionalidad canadiense y norteamericana. Desde ahí apoya sus críticas permanentes a Twitter por el control sobre los mensajes en su red.

A tal punto sorprendió su compra que la propia cadena CNN emitió un mensaje por Twitter en el que se preguntó: "Musk consideraba crear una nueva red social. Ahora se convirtió en el mayor accionista individual de Twitter. ¿Cuál crees que es su estrategia?"

retuiteo de Elon Musk.jpg La noticia sobre el cambio de manos de Twitter, ahora en poder de Elon Musk, dio la vuelta al mundo (Foto: Cuenta de CNN en español)

Es que precisamente, Musk había dicho varias veces que quería crear una nueva red social para confrontar con Twitter, basada en una total libertad de expresión, sin controles o censuras de ningún tipo.

twitter de Musk.jpg El mensaje de Elon Musk sobre las limitaciones a la libertad de expresión de Twitter (Foto: Cuenta de Twitter de Elon Musk)

De hecho, hace poco tiempo publicó un Twitter: la "libertad de prensa es esencial para el funcionamiento de la democracia, ¿cree que Twitter crees rigurosamente en ese principio?", preguntó Musk y la respuesta fue contundente: El "no" ganó con el 70,4% de los votos.

Pero ahora cambió de opinión, en lugar de competir, se transformó en el principal accionista de esa red social.

Un curioso mensaje de Twitter

Hace solo tres días, la empresa Twitter, puso un mensaje en el que anunciaba que estudian un "botón" para permitir la edición de los mensajes.

No faltó quien crea que ese botón, ahora con Musk en el lugar central del directorio de accionistas, no tendrá mucho sentido. O solo para cambiar algún error de tipeo, no para censurar fotos o ideas expresadas por esa red social.

De Jark Dorsey a Elon Musk

Esta red de microblogging, fue creada en 2006 por Jack Dorsey. Pero su dueño original se alejó de la empresa hace poco tiempo.

Lo hizo con una carta en la que básicamente decía que el tiempo había transcurrido y que ya era "hora de que la criatura iniciara un camino propio".

Pero la realidad para los inversores en Wall Street fue otra. Dorsey tenía que soportar reproches diarios de Paul Singer . El titular del fondo de inversión Elliot Management, el que se opuso a ingresar a los canjes de deuda de los primeros 12 años de administración kirchnerista en la Argentina.

carta de dorsey.jpg La carta con la que Jack Dorsey anunció que se alejaba de su creación, Twitter (Foto: Cuenta de Twitter de Jack Dorsey)

Jack Dorsey se fue. Dejó la empresa en manos de Parag Agrawal, de la India, formado en Mumbay, de 37 años y su elegido como heredero.

dorsey & Twitter.jpg la carta con la que Jack Dorsey anunció que se alejaba de su creación, Twitter (Foto: Cuenta de Twitter de Jack Dorsey)

Ahora llega el tiempo de Elon Musk. Uso una parte de su fortuna para pasar a dominar Twitter. Es la persona más rica del planeta.

top ten 2022.jpg Elon Musk, es el hombre más rico del planeta con más US$ 212 mil millones (Foto: Forbes, WSJ, Bloomberg)

Según las cuentas de medios especializados en economía, en el arranque de marzo de 2022, tiene un patrimonio superior a los US$ 212 mil millones.