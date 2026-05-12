Chocó contra un auto y su moto terminó colgada de un semáforo: el impactante video

Testigos aseguraron que parecía “una película” al ver la motocicleta suspendida sobre la avenida. Poco después, las autoridades del hospital precisaron que su vida no corre peligro. El conductor del automóvil resultó ileso.

Tras el accidente, la policía cerró varias cuadras de la zona para permitir el trabajo de los equipos de emergencia y retirar la moto de la estructura metálica sobre la que cuelga el semáforo que uno de los vehículos no respetó.

moto tras un choque La moto, luego de un violento choque, quedó colgando de la estructura de un semáforo en un cruce. (Foto: Gentileza CTV News)

Insólito lugar para una moto: colgada del semáforo

El motociclista sufrió heridas graves tras el impactante accidente en Canadá que dejó a su moto colgando de un semáforo a varios metros de altura, en una escena que rápidamente se volvió viral en redes sociales y medios internacionales. El hecho ocurrió Delta, una ciudad ubicada en el área metropolitana de Vancouver, en la provincia de Columbia Británica.

Según informó la policía local, el choque se produjo en una transitada intersección de Scott Road y 72nd Avenue, en la frontera entre Delta y Surrey. La motocicleta chocó contra un sedán plateado, un BMW, y la fuerza de la colisión hizo que el vehículo de dos ruedas saliera despedido por el aire hasta quedar incrustado y suspendido del poste de un semáforo. A tres metros de altura.

El conductor, herido pero fuera de peligro

La gravedad del accidente tuvo un solo hecho a favor. El primer impacto fue tan fuerte que el conductor de la moto salió despedido de inmediato. Eso hizo que cayera directamente sobre el pavimento y no desde la moto que quedó en las alturas, junto al semáforo. Si eso hubiese sucedido, habría tenido una muerte casi segura.

Aunque parezca increíble - más al repasar la imagen - ese "detalle" le salvó la vida. Las autoridades señalaron que el motociclista sufrió lesiones serias pero que no ponen en riesgo su vida. El conductor del automóvil resultó ileso. Los investigadores todavía intentan determinar exactamente cómo la moto terminó colgada sobre la estructura metálica, aunque creen que la velocidad habría sido un factor clave en el accidente.

Ahora, la investigación de la policía está en un tema clave. El auto pasó con la luz roja y dobló cuando no debía o la moto circulaba a una velocidad excesiva y no pudo frenar ante el cambio de luz. Esa circunstancia - la gran velocidad - explica porqué la moto pudo terminar colgando a tres metros de altura.

Imágenes tomadas por testigos y cámaras de seguridad mostraron la motocicleta balanceándose sobre el cruce mientras equipos de emergencia acordonaban la zona. Bomberos y policías trabajaron durante varias horas para asegurar el área, asistir al conductor herido y retirar el vehículo atrapado en el semáforo.