La confesión más fuerte de Ivana Icardi sobre su infancia y el video inédito con Mauro Icardi

"Todas las personas que la conocen sabe cómo es. Obviamente no es perfecta, como madre e hija discutimos muchas veces. Pero nunca voy a olvidar todo lo que ha hecho y todo lo que hace por sus 5 hijos", continuó Ivana Icardi a puro elogio sobre su mamá.

ivana icardi aclaracion de su infancia y el apoyo a su madre

El video inédito de la infancia que compartió Ivana Icardi con su hermano Mauro Icardi

En otro pasaje de su aclaración desde Instagram, Ivana Icardi recordó su infancia junto a Mauro Icardi y detalló con afecto la familia que los acobijó en los veranos para poder irse de vacaciones ya que sus padres tenían que seguir trabajando ante la necesidad económica.

En ese contexto, mostró un video de algunos momentos que pasaron con sus amigos cuando eran chicos y explicó el contexto que vivían: "Un video con nuestros amigos de infancia, con los que pasamos años inolvidables y siempre estuvieron incluyéndonos siendo recién llegados a Canarias y sin amigos. Mauro y yo pasábamos fines de semana y vacaciones de verano con nuestros amigos: él con ellos y yo con la familia vecina de ellos, que nunca los olvidaré".

"Mi mamá nos daba la posibilidad de poder disfrutar de vacaciones y diversión con ellos, ya que lamentablemente el dinero no alcanzaba para hacerlo nuestra familia y tanto mi padre como mi madre, tenían que trabajar para mantenernos", comentó profunda Ivana.

"Además de que la situación cada vez que se hablaba era tensa. Y no por mi madre, que es una mujer extremadamente generosa. Quiero que vean el video y me digan si eso no es una madre amorosa. Y los que quieran instalar otra cosa, seguiré desmintiéndolos las veces que haga falta", siguió firme revindicando a su madre y el esfuerzo que hizo por la familia.

Y cerró tajante: "En todas las historias siempre hay varias versiones, y la verdad absoluta no existe. Pero la realidad es que mi madre merece amor y respeto por todo lo que hizo y hace. Punto".