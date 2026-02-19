Confirmado el aumento de AUH: cuánto cobrás por 1, 2 o 3 hijos con los nuevos valores

Tarjeta Alimentar: los montos que se mantienen sin cambios

A diferencia de la AUH, la Tarjeta Alimentar no se actualiza por movilidad, por lo que en marzo continuará con los mismos valores vigentes desde mayo de 2024:

$52.250 para familias con 1 hijo

$81.936 para familias con 2 hijos

$108.062 para familias con 3 o más hijos

Este refuerzo se deposita en la misma fecha y cuenta que la asignación y no requiere ningún trámite adicional.

AUH y Tarjeta Alimentar: el bono de $150.000 que ANSES paga en noviembre y pocos saben cómo activa ANSES confirma cuánto se cobra por AUH y Tarjeta Alimentar en enero de 2026

AUH + Tarjeta Alimentar: cuánto se cobra en marzo de 2026

Con los nuevos valores, los montos totales que acreditará ANSES serán:

1 hijo: $158.501,20

2 hijos: $294.438,40

3 hijos: $426.815,60

4 hijos: $533.066,80

5 hijos: $639.318

6 hijos: $745.569,20

Estos importes corresponden al dinero que se cobra todos los meses en forma directa, sin contar el 20% retenido.

El extra de ANSES que supera los $50.000

Las familias con hijos de hasta 3 años reciben además el Complemento Leche del Plan de los Mil Días, un refuerzo alimentario creado por la Ley 27.611 y que sí se actualiza por movilidad.

En marzo, este beneficio subirá a:

$50.094 por cada hijo menor de 3 años

Se paga automáticamente junto con la AUH y la Tarjeta Alimentar.

El nuevo total para AUH con hijo menor de 3 años

Con todos los beneficios combinados, una familia con un hijo pequeño cobrará:

AUH (80%): $106.251,20

Tarjeta Alimentar: $52.250

Complemento Leche: $50.094

Total mensual: $208.595,20

Se trata de uno de los ingresos más altos dentro del sistema de asignaciones para la primera infancia.

Por qué este combo es clave para las familias

La combinación de AUH, Tarjeta Alimentar y Complemento Leche:

Se deposita automáticamente

Se cobra todos los meses

No requiere trámites

Se actualiza por inflación (en el caso de la asignación y el complemento)

Esto lo convierte en el principal sostén económico para los hogares con niños en los primeros años de vida.

Quiénes pueden acceder

El esquema completo está dirigido a:

Titulares de AUH

Embarazadas que cobran la AUE

Familias con hijos de hasta 17 años

Niños de hasta 3 años (para el Complemento Leche)

Con los datos actualizados en ANSES, todos los pagos se acreditan en forma automática.