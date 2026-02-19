En vivo Radio La Red
Previsional
AUH
Hijos
Previsional

Confirmado el aumento de AUH: cuánto cobrás por 1, 2 o 3 hijos con los nuevos valores

El aumento ya está confirmado, pero no es lo único que se deposita. La combinación de beneficios eleva el ingreso mensual mucho más de lo que muchos imaginan.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará en marzo de 2026 un aumento del 2,88% a la Asignación Universal por Hijo (AUH), en línea con el esquema de movilidad mensual establecido por el Decreto 274/2024, que actualiza las prestaciones según la inflación.

Con esta suba, el nuevo valor de la asignación pasará a $132.814 por hijo. Sin embargo, como ocurre todos los meses, el organismo previsional retendrá el 20% hasta la presentación de la Libreta, por lo que el monto que se cobra en mano será menor.

Cuánto se cobra por AUH en marzo

  • Monto total: $132.814

  • Pago directo (80%): $106.251,20

  • Monto retenido (20%): $26.562,80

En el caso de hijos con discapacidad, la prestación ascenderá a $432.461, con un pago mensual de $345.968,80 tras la retención.

Tarjeta Alimentar: los montos que se mantienen sin cambios

A diferencia de la AUH, la Tarjeta Alimentar no se actualiza por movilidad, por lo que en marzo continuará con los mismos valores vigentes desde mayo de 2024:

  • $52.250 para familias con 1 hijo

  • $81.936 para familias con 2 hijos

  • $108.062 para familias con 3 o más hijos

Este refuerzo se deposita en la misma fecha y cuenta que la asignación y no requiere ningún trámite adicional.

AUH + Tarjeta Alimentar: cuánto se cobra en marzo de 2026

Con los nuevos valores, los montos totales que acreditará ANSES serán:

  • 1 hijo: $158.501,20

  • 2 hijos: $294.438,40

  • 3 hijos: $426.815,60

  • 4 hijos: $533.066,80

  • 5 hijos: $639.318

  • 6 hijos: $745.569,20

Estos importes corresponden al dinero que se cobra todos los meses en forma directa, sin contar el 20% retenido.

El extra de ANSES que supera los $50.000

Las familias con hijos de hasta 3 años reciben además el Complemento Leche del Plan de los Mil Días, un refuerzo alimentario creado por la Ley 27.611 y que sí se actualiza por movilidad.

En marzo, este beneficio subirá a:

$50.094 por cada hijo menor de 3 años

Se paga automáticamente junto con la AUH y la Tarjeta Alimentar.

El nuevo total para AUH con hijo menor de 3 años

Con todos los beneficios combinados, una familia con un hijo pequeño cobrará:

  • AUH (80%): $106.251,20

  • Tarjeta Alimentar: $52.250

  • Complemento Leche: $50.094

Total mensual: $208.595,20

Se trata de uno de los ingresos más altos dentro del sistema de asignaciones para la primera infancia.

Por qué este combo es clave para las familias

La combinación de AUH, Tarjeta Alimentar y Complemento Leche:

  • Se deposita automáticamente
  • Se cobra todos los meses
  • No requiere trámites
  • Se actualiza por inflación (en el caso de la asignación y el complemento)

Esto lo convierte en el principal sostén económico para los hogares con niños en los primeros años de vida.

Quiénes pueden acceder

El esquema completo está dirigido a:

  • Titulares de AUH

  • Embarazadas que cobran la AUE

  • Familias con hijos de hasta 17 años

  • Niños de hasta 3 años (para el Complemento Leche)

Con los datos actualizados en ANSES, todos los pagos se acreditan en forma automática.

