Confirmado el aumento de AUH: cuánto cobrás por 1, 2 o 3 hijos con los nuevos valores
El aumento ya está confirmado, pero no es lo único que se deposita. La combinación de beneficios eleva el ingreso mensual mucho más de lo que muchos imaginan.
Confirmado el aumento de AUH: cuánto cobrás por 1, 2 o 3 hijos con los nuevos valores
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará en marzo de 2026 un aumento del 2,88% a la Asignación Universal por Hijo (AUH), en línea con el esquema de movilidad mensual establecido por el Decreto 274/2024, que actualiza las prestaciones según la inflación.
Con esta suba, el nuevo valor de la asignación pasará a $132.814 por hijo. Sin embargo, como ocurre todos los meses, el organismo previsional retendrá el 20% hasta la presentación de la Libreta, por lo que el monto que se cobra en mano será menor.
Cuánto se cobra por AUH en marzo
Monto total: $132.814
Pago directo (80%): $106.251,20
Monto retenido (20%): $26.562,80
En el caso de hijos con discapacidad, la prestación ascenderá a $432.461, con un pago mensual de $345.968,80 tras la retención.
Tarjeta Alimentar: los montos que se mantienen sin cambios
A diferencia de la AUH, la Tarjeta Alimentar no se actualiza por movilidad, por lo que en marzo continuará con los mismos valores vigentes desde mayo de 2024:
$52.250 para familias con 1 hijo
$81.936 para familias con 2 hijos
$108.062 para familias con 3 o más hijos
Este refuerzo se deposita en la misma fecha y cuenta que la asignación y no requiere ningún trámite adicional.
AUH + Tarjeta Alimentar: cuánto se cobra en marzo de 2026
Con los nuevos valores, los montos totales que acreditará ANSES serán:
1 hijo: $158.501,20
2 hijos: $294.438,40
3 hijos: $426.815,60
4 hijos: $533.066,80
5 hijos: $639.318
6 hijos: $745.569,20
Estos importes corresponden al dinero que se cobra todos los meses en forma directa, sin contar el 20% retenido.
El extra de ANSES que supera los $50.000
Las familias con hijos de hasta 3 años reciben además el Complemento Leche del Plan de los Mil Días, un refuerzo alimentario creado por la Ley 27.611 y que sí se actualiza por movilidad.
En marzo, este beneficio subirá a:
$50.094 por cada hijo menor de 3 años
Se paga automáticamente junto con la AUH y la Tarjeta Alimentar.
El nuevo total para AUH con hijo menor de 3 años
Con todos los beneficios combinados, una familia con un hijo pequeño cobrará:
AUH (80%): $106.251,20
Tarjeta Alimentar: $52.250
Complemento Leche: $50.094
Total mensual: $208.595,20
Se trata de uno de los ingresos más altos dentro del sistema de asignaciones para la primera infancia.
Por qué este combo es clave para las familias
La combinación de AUH, Tarjeta Alimentar y Complemento Leche:
Se deposita automáticamente
Se cobra todos los meses
No requiere trámites
Se actualiza por inflación (en el caso de la asignación y el complemento)
Esto lo convierte en el principal sostén económico para los hogares con niños en los primeros años de vida.
Quiénes pueden acceder
El esquema completo está dirigido a:
Titulares de AUH
Embarazadas que cobran la AUE
Familias con hijos de hasta 17 años
Niños de hasta 3 años (para el Complemento Leche)
Con los datos actualizados en ANSES, todos los pagos se acreditan en forma automática.