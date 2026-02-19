Furor en Netflix por el estreno de "Peaky Blinders: el hombre inmortal", la nueva película

La Segunda Guerra Mundial transformó cada rincón de la ciudad. La violencia ya no fue solo asunto de bandas y ajustes internos. Fue una amenaza global. Y Tommy entendió que su apellido ya no podía esconderse en la sombra.

El personaje cargó con su pasado. Y ahora tuvo que enfrentarse a algo más grande que cualquier enemigo anterior. Mientras el país luchó por sobrevivir, él luchó contra sus propios demonios.

Peaky Blinders El hombre inmortal 2

Steven Knight escribió una historia que mantuvo el tono oscuro y sofisticado de la saga. Pero elevó la apuesta. La guerra no fue solo un telón de fondo. Fue un catalizador. Cada escena estuvo atravesada por la tensión de un mundo que cambió para siempre.

Cillian Murphy vuelve a encender el mito de Tommy Shelby

El regreso de Cillian Murphy consolidó el aura de Tommy Shelby como ícono cultural. El actor, ganador del Oscar, se sumergió otra vez en el silencio afilado y la mirada calculadora que definieron al personaje.

Murphy interpretó a un Tommy más introspectivo. Más quebrado. Pero también más peligroso. La guerra lo obligó a redefinir sus prioridades. La familia se convirtió en el eje central. El legado pasó a ser una carga.

Peaky Blinders El hombre inmortal 4

El elenco de "Peaky Blinders: el hombre inmortal"

Cillian Murphy

Rebecca Ferguson

Tim Roth

Sophie Rundle

Ned Dennehy

Packy Lee

Ian Peck

Jay Lycurgo

Barry Keoghan

Stephen Graham

Cuándo se estrena "Peaky Blinders: el hombre inmortal" en Netflix

La gran pregunta que atraviesa la película es clara: ¿qué hacer con el legado cuando el mundo se derrumba? Tommy Shelby nunca estuvo destinado a ser un hombre normal y mortal. Peaky Blinders: el hombre inmortal se estrena el 20 de marzo en Netflix.

Peaky Blinders El hombre inmortal 3

La importancia de la banda sonora en la película

RCA Records UK ha anunciado que la banda sonora oficial de Peaky Blinders: El hombre inmortal se lanzará el 6 de marzo.

La banda sonora incluye un total de 36 canciones, con 5 grabaciones originales completamente nuevas, que abarcan temas encargados especialmente para la película y una amplia selección de temas originales. Antony Genn y Martin Slattery, colaboradores de larga data de Peaky Blinders, regresan para componer la música original del film, mientras que Grian Chatten, de Fontaines D.C., y Amy Taylor, de Amyl & the Sniffers, aportan potentes nuevas grabaciones que suman nuevas voces al universo sonoro de Peaky Blinders.

Peaky Blinders El hombre inmortal 4

Junto al material original, la banda sonora presenta una cuidada selección de canciones de artistas que han definido el sonido de Peaky Blinders, entre ellos Nick Cave, Fontaines D.C., Lankum y McLusky. Entre los más destacados se incluyen una nueva versión grabada de “Red Right Hand” de Nick Cave, la colaboración de Grian Chatten con Lankum en “Hunting The Wren (The Immortal Man Version)” y dos reinterpretaciones transformadoras de Massive Attack: una a cargo de Grian Chatten y otra de Girl In The Year Above.

Tráiler oficial de Peaky Blinders: El hombre inmortal en Netflix