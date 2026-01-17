Donald Trump anunció nuevos aranceles a ocho países de Europa "hasta que se alcance un acuerdo por Groenlandia"

Rechazo europeo y respaldo internacional

La reacción internacional fue inmediata. Los gobiernos de Dinamarca y Groenlandia rechazaron de plano cualquier intento de adquisición forzada y recibieron el respaldo de varios líderes europeos. Según la BBC, los países involucrados consideran que el Ártico es una zona de seguridad compartida, que debe gestionarse dentro del marco de la OTAN y sin decisiones unilaterales.

En ese contexto, algunas naciones europeas enviaron contingentes militares limitados a Groenlandia para subrayar su importancia estratégica y reafirmar su compromiso con la defensa colectiva.

Debate en Estados Unidos y presión diplomática

En paralelo, una delegación bipartidista del Congreso estadounidense viajó a Groenlandia para dialogar con autoridades locales y danesas. El senador demócrata Chris Coons explicó que el objetivo fue escuchar las posiciones locales y trasladarlas a Washington.

Dentro del propio Congreso surgieron posturas divergentes respecto a la iniciativa presidencial, e incluso algunos legisladores impulsaron proyectos para bloquear cualquier intento de anexión.

donald-trump-groenlandia Trump reiteró su preocupación por el interés estratégico de China y Rusia en la región.

Trump, lejos de moderar el tono, volvió a insistir en que Dinamarca no puede garantizar la defensa del territorio: “Su única protección ahora mismo son dos trineos tirados por perros, y uno de ellos es nuevo”, ironizó, al tiempo que remarcó que la integración de la isla es indispensable para la seguridad nacional de Estados Unidos.

Negociación abierta y tensión en aumento

Los ministros de Asuntos Exteriores de Dinamarca y Groenlandia mantuvieron reuniones con funcionarios estadounidenses en la Casa Blanca, con el objetivo de explorar vías diplomáticas y evitar una escalada mayor. Desde el gobierno danés aseguraron que la opción militar no estuvo sobre la mesa, aunque reconocieron la presión sostenida de Washington desde 2019.

Pese al endurecimiento de los aranceles, Trump dejó abierta la puerta al diálogo. Afirmó que Estados Unidos protegió a Europa durante décadas y sostuvo que ahora espera reciprocidad, mientras la disputa por Groenlandia vuelve a tensar el vínculo transatlántico.