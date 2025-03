La ley de 227 años que usó Trump para deportar a cientos de venezolanos y burlar a la Justicia

Una ley de 227 años de antigüedad, elegida por Trump para deportar venezolanos

Conocida como la "Alien Enemies Act" (ley de enemigos extranjeros), se estableció en 1798. Estaba en el poder John Adams, el segundo presidente de los Estados Unidos (fue el vice de George Washington). La nueva nación independiente estaba en conflicto con Gran Bretaña y también con Francia y por eso, la ley aprobada permitía la deportación inmediata de los considerados traidores o conspiradores contra el país.

ley de 1798 y Adams.jpg La ley utilizada por Trump para deportar a venezolanos solo se utilizó en tres oportunidades y siempre cuando EE.UU. estuvo en guerra. (Foto: A24.com)

La controversia con la decisión del presidente Trump viene, justamente, de los orígenes de esa norma y el "rescate" en pleno siglo XXI. Se creó cuando el país estaba en guerra y se aplicó siempre en esa condición. Luego del presidente Adams, se volvió a utilizar en las dos guerras mundiales en el siglo XX. Durante el conflicto mundial, entre 1939 y 1945, con esa ley se crearon "campos de detención" para ciudadanos norteamericanos de ascendencia japonesa (hubo 30.000 detenidos en esos campos).

Pero siempre fue polémica por estar directamente en conflicto con la primera enmienda de la constitución americana, que consagra la libertad de opinión. Su sucesor y opositor, Thomas Jefferson, hizo que la ley no volviera a aplicarse y quedara casi olvidada hasta la Gran Guerra de 1914. Desde mediados del siglo XX, la Corte Suprema de Estados Unidos ha indicado que algunos aspectos de las leyes probablemente serían declarados inconstitucionales. Pero nada de eso le importó a Donald Trump.

venezolanos deportados.jpg Una caravana de micros para el traslado en El Salvador de los deportados Venezolanos a la cárcel de máxima seguridad de Bukele. (Foto: Gentileza NYTimes)

El "tren de Aragua", el "motivo" para deportar a 200 venezolanos

Donald Trump lo anunció en la campaña y lo dijo muchas veces en estos 55 días que lleva en su segunda presidencia. Siempre califica como "criminales y asesinos" a los inmigrantes ilegales y que llevará adelante la mayor deportación de la historia de ese país. Aceptó la propuesta que le hizo el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, de enviar a los deportados a su cárcel de máxima seguridad.

Eso fue lo que sucedió este fin de semana. En un gran operativo de seguridad, que se cumplió en ambos países, 200 venezolanos fueron enviados en avión hasta el Salvador y allí, en un convoy de micros, se los llevó directamente a la cárcel. El Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) tiene capacidad para 40,000 detenidos y allí rigen normas muy duras para los reos.

El presidente norteamericano englobó a los deportados en el conocido "tren de Aragua", la organización criminal más importante de Venezuela. Trump ordenó que todos los ciudadanos venezolanos que estén en EE. UU., a partir de los 14 años de edad y que sean miembros del Tren de Aragua y que “no estén naturalizados o sean residentes permanentes legales” serán “detenidos, asegurados y expulsados de inmediato por ser enemigos extranjeros”. Eso fue lo que se cumplió el fin de semana.

llegan a Venezuela los deportados .jpg Los venezolanos deportados de EE.UU. llegan a El salvador. (Foto: Cuenta de X de Bukele)

Deportaciones: Trump desafía a la resolución de un juez norteamericano

Un juez intentó detener esas deportaciones masivas, pero Trump no le hizo caso. El magistrado es James Boasberg, del Distrito de Columbia, quien rescató la consideración de la jurisprudencia norteamericana sobre esa ley de "enemigos extranjeros". Que estén acusados de pertenecer a la organización criminal de Aragua, para Boeasberg no es suficiente porque no hay un conflicto bélico real. Sin embargo, Donald Trump recordó que él dijo al asumir que estaba en Guerra contra las bandas de criminales que ingresaban ilegalmente a los Estados Unidos. Además, el departamento de Justicia dijo que la decisión del juez llegó de manera extemporánea, cuando ya estaba en marcha el proceso para la deportación.

Las imágenes que se vieron durante el fin de semana se parecieron a la de una serie que puede verse gracias al "streaming". Comenzó con los deportados venezolanos escoltados por las fuerzas de seguridad norteamericanas hasta un aeropuerto. Luego, se vio a las personas subiendo al avión y sentados controlados todo el tiempo. Al arribo a El Salvador, micros especiales de traslado los llevaron en caravana hasta la megacárcel de Bukele, ubicada en las afueras de la capital.

venezolanos deportados en El Salvador.jpg El proceso de los deportados venezolanos a su arribo a la cárcel de Bukele. Encadenados y rapados. (Foto: Cuenta de X de Bukele)

Las últimas imágenes de los reos deportados fueron duras. Se vio cuando se los hacía caminar con la cabeza gacha llevados por los guardias salvadoreños. Se les cortó el pelo (rapados) y se le colocaron las cadenas y grilletes que ya se vieron en otras oportunidades en el interior del CECOT.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), informó que por lo menos, hay 32.000 migrantes detenidos desde la asunción de Trump. De ellos, solo un pequeño porcentaje tiene pruebas demostradas de su ingreso ilegal y actividades criminales. Pero el titular de la ICE, Thomas Douglas Homan, apodado "el zar de la frontera", eso es un aspecto menor: apenas un "efecto colateral" del plan para expulsar del país a los inmigrantes ilegales.