La llamativa indemnización que recibió la influencer violada por un grupo en la India

Siete hombres la violaron en grupo de manera reiterada y solo se detuvieron cuando se cansaron, reveló Fernanda. Los dos turistas españoles tienen previsto irse de la India el martes, para continuar su viaje an moto: llegarán a Nepal y de ahí viajarán a España.

Embed

Mientras tanto, las autoridades han vuelto a prometerles una investigación exhaustiva y un juicio rápido y una condena ejemplar para los violadores.

cheque .jpg Vicente, la pareja de la mujer violada reiteradamente en la India, muestra el cheque por 12.000 euros que recibieron como indemnización por el ataque que sufrieron. (Foto: Captura de TV)

Fernanda: "Decían 'only sex'..."

Mientras tanto, la pareja hizo nuevas declacariones sobre el infierno que vivieron, en especial Fernanda. Cuando su pareja estuvo totalmente controlada, a ella la llevaron a unos arbustos en donde la violaron de manera repetida y turnándose. La mujer reveló que lo único que le decían era "only sex" ("solo sexo") cada vez que la atacaban.

"Creí que nos iban a matar", confesó Fernanda cuando para su sorpresa, los atacantes sexuales, de pronto se detuvieron, como si estuvieran extenuados. En ese momento, le dieron la ropa a la turista española - de 25 años y de origen brasileño - para que se vistiera mientras los 7 agresores se alejaron del lugar.

"Mi cara está así, pero no es lo que más me duele. Pensaba que íbamos a morir. Gracias a Dios estamos vivos",dijo Fernanda que contó como comenzó toda la agresión. Habían parado con su moto en un descampado - no frecuentado por el turismo - cuando aparecieron esos 7 hombres.

"Se subieron encima mío y restregaron mi cara por el suelo. Con la culata me dieron en la cabeza y decían 'only sex'. Ahí me quitaron toda la ropa, me violaron y se fueron turnando mientras se quedaban vigilando. Estuvieron así alrededor de dos horas y pico", dijo a los medios de comunicación la joven turista.

"Tengo los pechos morados, incluso en las partes íntimas también y me han roto una costilla", describió con todo detalle.

fernanda y su moto .jpg Fernanda y Vicente llegarán en moto a Nepal, desde la India, para volar de regreso a España. (Foto: Cuenta de Instagram de Vicente y Fernanda)

Fernanda exige un castigo ejemplar

Ante la resonancia internacional del hecho, las autoridades de la provincia de Jharkhand montó un operativo especial para atrapar a los agresores. Comunicaron que cuatro fueron detenidos rápidamente y más tarde la inminente detención de los otros tres.

Vicente recibió el cheque como indeminización y más tarde, ambos pidieron en una nueva nota que las autoridades cumplan con su promesa: detener a toda la banda de violadores, llevarlos ante la justicia y que tengan un castigo que sea ejemplificador.

Ahora, la pareja intenta dejar atrás la pesadilla que sufrieron. Desde hace 5 años viajan por todo el mundo en motocicleta y decumentan sus travesías en Instagram. Hasta ahora, habían sido todos recuerdos formidables. Tras este episodio, decidieron llegar en su propia moto hasta Nepal. Allí, tomarán el primer avión disponible para regresar a España.