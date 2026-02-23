La presidenta de México aseguró que "se restableció la normalidad" tras la violencia por la muerte de "El Mencho"
Claudia Sheinbaum se refirió al fallecimiento del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, en el marco de un operativo del Ejército. Los especialistas esperan guerras internas en los grupos narcos por la sucesión en el poder.
“Este lunes amanecimos sin bloqueos en las carreteras y prácticamente se ha restablecido toda la actividad”, sostuvo la mandataria al referirse a los disturbios que incluyeron cortes de rutas, quema de vehículos y ataques coordinados.
“No hay participación en la operación de fuerzas de Estados Unidos, lo que hay es mucho intercambio de información”, afirmó Sheinbaum e insitió: “La gobernabilidad existe”, afirmando que la prioridad de su gobierno era ahora establecer la paz y seguridad en el país.
Sheinbaum explicó que, luego del procedimiento, se montó un centro de mando nacional para coordinar acciones entre el Gobierno federal y las administraciones estatales. “Quiero agradecer a todos los gobernadores porque estuvieron en coordinación con mucha información”, remarcó.
También destacó el rol de las Fuerzas Armadas, la Secretaría de la Defensa Nacional, el Ejército, la Guardia Nacional y la Fuerza Aérea, y expresó sus condolencias por los efectivos que murieron durante los enfrentamientos. “Nuestro pésame a las familias de los elementos que el día de ayer perdieron la vida y nuestro mayor reconocimiento”, señaló.
El Secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch, informó que 25 miembros de la Guardia Nacional perdieron la vida en Jalisco en seis ataques distintos tras la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes.
La Presidenta insistió en que la prioridad de su administración es “garantizar la paz y la seguridad de toda la población” y buscó llevar tranquilidad: “Hay gobierno, fuerzas armadas, gabinete de seguridad y mucha coordinación. Pueden estar tranquilos que se está resguardando la paz y la normalidad en el país”.
Por su parte, el general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, contó brevemente cómo se produjo la muerte de “El Mencho” y envió un pésame a las familias de los soldados fallecidos en el operativo.
Según el general, “El Mencho” fue ubicado oculto entre la maleza, en un cerro de Tapalpa, Jalisco, donde se desató el fuego cruzado que hirió al líder narco y dos de sus escoltas.
Trevilla aseguró además que la localización del capo narco fue posible gracias al seguimiento que se hizo a una pareja sentimental con la que se encontró Osaguera.
Originario de Michoacán, construyó su estructura a partir del control de rutas del narcotráfico y el despliegue de células armadas con fuerte capacidad operativa.
De acuerdo con la información oficial, fue abatido el domingo en un operativo de fuerzas federales que derivó en intensos enfrentamientos y dejó también bajas entre los efectivos de seguridad.
Tras confirmarse su muerte, se produjeron reacciones violentas atribuidas a células vinculadas a su organización, lo que motivó el despliegue reforzado de fuerzas federales y la activación de un centro de mando para recuperar el control en las zonas afectadas.