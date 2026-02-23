La presidenta de México aseguró que "se restableció la normalidad" tras la violencia por la muerte de "El Mencho"

También destacó el rol de las Fuerzas Armadas, la Secretaría de la Defensa Nacional, el Ejército, la Guardia Nacional y la Fuerza Aérea, y expresó sus condolencias por los efectivos que murieron durante los enfrentamientos. “Nuestro pésame a las familias de los elementos que el día de ayer perdieron la vida y nuestro mayor reconocimiento”, señaló.

El Secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch, informó que 25 miembros de la Guardia Nacional perdieron la vida en Jalisco en seis ataques distintos tras la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes.

La Presidenta insistió en que la prioridad de su administración es “garantizar la paz y la seguridad de toda la población” y buscó llevar tranquilidad: “Hay gobierno, fuerzas armadas, gabinete de seguridad y mucha coordinación. Pueden estar tranquilos que se está resguardando la paz y la normalidad en el país”.

Por su parte, el general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, contó brevemente cómo se produjo la muerte de “El Mencho” y envió un pésame a las familias de los soldados fallecidos en el operativo.

Según el general, “El Mencho” fue ubicado oculto entre la maleza, en un cerro de Tapalpa, Jalisco, donde se desató el fuego cruzado que hirió al líder narco y dos de sus escoltas.

Trevilla aseguró además que la localización del capo narco fue posible gracias al seguimiento que se hizo a una pareja sentimental con la que se encontró Osaguera.

Quién era “El Mencho”

Nemesio Oseguera Cervantes fue identificado durante años como uno de los narcotraficantes más buscados de México y señalado como líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización que amplió su presencia territorial en la última década.

Originario de Michoacán, construyó su estructura a partir del control de rutas del narcotráfico y el despliegue de células armadas con fuerte capacidad operativa.

De acuerdo con la información oficial, fue abatido el domingo en un operativo de fuerzas federales que derivó en intensos enfrentamientos y dejó también bajas entre los efectivos de seguridad.

Tras confirmarse su muerte, se produjeron reacciones violentas atribuidas a células vinculadas a su organización, lo que motivó el despliegue reforzado de fuerzas federales y la activación de un centro de mando para recuperar el control en las zonas afectadas.