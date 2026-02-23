Daniela Ballester, periodista de C5N y ex Gran Hermano, sufrió un ACV y se encuentra internada

Por ahora, no se supo en qué centro de salud se encuentra internada, pero las primeras versiones llevan tranquilidad respecto a su estado de salud.

Daniela Ballester

Cómo fue el paso de Daniela Ballester por Gran Hermano

Daniela Ballester ingresó en Gran Hermano 2001 con 23 años y en su presentación contó que era azafata y que amaba la danza.

Tanto era su fanatismo por el baile que declaró que si lograba llevarse el gran premio, lo iba a utilizar para comprarse un departamento o para ponerse una escuela de danzas.

Oriunda de Mar del Plata, Daniela supo ganarse un lugar en la final de Gran Hermano a costa de generar buena relación con sus compañeros y de aplicar estrategia en cada una de las galas.

Daniela Ballester estuvo 98 días en la casa de Gran Hermano y se llevó un premio de 15.752 pesos.