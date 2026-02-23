Quién era "El Mencho", el capo narco más buscado de México y asesinado con ayuda de EE.UU.

Cayó El Mencho en México 1 Ataque de represalia por el asesinato del narcotraficante conocido como "El Mencho". (Foto: Reuters)

El impacto de su muerte no solo sacudió a México, sino que también tuvo repercusiones internacionales. La administración del presidente Donald Trump elogió el operativo y destacó la cooperación bilateral en materia de seguridad. Desde Washington, se señaló que la caída del capo representa un avance en la lucha contra el tráfico de fentanilo, una de las principales preocupaciones en la agenda de seguridad regional.

De origen humilde a capo del narcotráfico

Nemesio Oseguera Cervantes nació el 17 de julio de 1966 en Aguililla, Michoacán, en una familia de escasos recursos. Durante su juventud trabajó en plantaciones de aguacate y marihuana, un contexto que marcó sus primeros vínculos con el mundo del narcotráfico.

En su juventud emigró a Estados Unidos, donde fue detenido por tráfico de heroína. Tras cumplir condena, fue deportado a México. Ese regreso resultó determinante en su carrera criminal. Se incorporó al Cártel del Milenio, donde rápidamente escaló posiciones hasta convertirse en jefe de seguridad y sicario de confianza.

Su ascenso definitivo ocurrió tras la caída de líderes clave del narcotráfico mexicano. Luego de la muerte de Ignacio “Nacho” Coronel, figura central del Cártel de Sinaloa, Oseguera aprovechó el vacío de poder para fundar el CJNG. En pocos años, esta organización se consolidó como una de las más poderosas y violentas del país.

El nacimiento de un cartel que sembró el terror

El CJNG se distinguió desde sus inicios por su brutalidad y su capacidad operativa. El grupo utilizó tácticas de alto impacto para consolidar su territorio y desafiar al Estado mexicano, incluyendo ataques coordinados contra fuerzas de seguridad.

Uno de los episodios más recordados ocurrió en 2015, cuando el cartel emboscó a la Gendarmería Nacional y a policías estatales en Jalisco. Ese mismo año, logró derribar un helicóptero militar con un lanzacohetes RPG, en un hecho sin precedentes que dejó en evidencia su poder armamentístico.

Además de la violencia directa, el cartel fue pionero en el uso de drones para atacar a rivales y comunidades. También diversificó sus actividades criminales, ampliando sus negocios hacia la extorsión, el robo de combustible, la trata de personas y complejos fraudes financieros.

El Departamento de Estado de Estados Unidos llegó a calificar al CJNG como una organización transnacional con presencia en casi todo México, con redes de distribución en Europa, Asia, África y Australia.

Un perfil bajo y una estructura familiar

A diferencia de otros capos del narcotráfico, “El Mencho” mantuvo un perfil bajo. Existen pocas fotografías suyas y durante años logró evadir a las autoridades, refugiándose en zonas rurales de Jalisco.

Su vida personal también estuvo marcada por el crimen organizado. Se casó con Rosalinda González Valencia, vinculada a redes financieras del narcotráfico, y tuvo tres hijos. Varios integrantes de su familia fueron detenidos, entre ellos su hijo Rubén Oseguera González, alias “El Menchito”, condenado a cadena perpetua en Estados Unidos.

Esta estructura familiar fue clave para sostener el poder del CJNG, que operaba con células descentralizadas y redes financieras sofisticadas.

La operación que terminó con su vida

La noticia generó una inmediata ola de represalias por parte del CJNG, con bloqueos, incendios de vehículos y ataques coordinados en varios estados.

El operativo del domingo fue resultado de meses de inteligencia y cooperación internacional. Autoridades mexicanas confirmaron que recibieron información complementaria de Estados Unidos, aunque insistieron en que la operación fue ejecutada por fuerzas nacionales.

Tras su muerte, el cuerpo de Oseguera fue trasladado a Ciudad de México bajo un fuerte operativo de seguridad. Las represalias no se hicieron esperar: el CJNG incendió comercios, bloqueó rutas y paralizó ciudades enteras, lo que generó escenas de caos en varias regiones.

En destinos turísticos como Puerto Vallarta, visitantes describieron en redes sociales un clima de temor, con columnas de humo y presencia de fuerzas armadas en las calles.

Aerolíneas internacionales suspendieron vuelos y las autoridades locales cancelaron clases en algunas zonas, mientras se desplegaban operativos para recuperar el control.

La noticia generó una inmediata ola de represalias por parte del CJNG, con bloqueos, incendios de vehículos y ataques coordinados en varios estados.

Un golpe estratégico con consecuencias inciertas

Especialistas en seguridad sostienen que la muerte de “El Mencho” podría fragmentar al CJNG y provocar luchas internas por el liderazgo. Las disputas entre facciones rivales podrían desencadenar nuevos episodios de violencia durante años.

El exagente de la DEA Carlos Olivo advirtió que el cartel podría reorganizarse, pero con conflictos internos que afectarían la estabilidad regional.

Por su parte, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum destacó la importancia del operativo, aunque reiteró su compromiso de defender la soberanía nacional frente a presiones internacionales.

El desafío ahora será evitar que el vacío de poder genere una escalada de violencia similar a la registrada tras la caída de otros capos.