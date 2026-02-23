AUH y Tarjeta Alimentar en marzo: cuánto vas a cobrar con el nuevo aumento

Monto total: $132.839 por hijo

Como ocurre todos los meses, la ANSES deposita el 80% del haber y retiene el 20% restante hasta la presentación de la Libreta AUH.

Cómo queda el pago mensual

AUH total: $132.839

Cobro directo (80%): $106.271,20

Monto retenido (20%): $26.567,80

Ese porcentaje acumulado se cobra una vez al año cuando se acreditan:

controles de salud

esquema de vacunación

asistencia escolar

El mismo esquema y los mismos valores se aplican para la Asignación Universal por Embarazo.

Tarjeta Alimentar en marzo: montos congelados

A diferencia de la AUH, el refuerzo alimentario no tendrá actualización en marzo. Los importes continuarán en los niveles vigentes:

1 hijo: $52.250

2 hijos: $81.936

3 o más hijos: $108.062

Se trata de un beneficio que:

se deposita en la misma cuenta que la AUH

no requiere inscripción

se otorga de manera automática a quienes cumplen los requisitos

AUH + Tarjeta Alimentar: cuánto se cobra en marzo de 2026

La suma de ambas prestaciones define el ingreso real de cada hogar. Con los nuevos valores, los montos mensuales quedan de la siguiente manera:

Familias con 1 hijo

AUH (80%): $106.271,20

Tarjeta Alimentar: $52.250

Total mensual: $158.521,20

Familias con 2 hijos

AUH (80% x2): $212.542,40

Tarjeta Alimentar: $81.936

Total mensual: $294.478,40

Familias con 3 hijos