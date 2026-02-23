En vivo Radio La Red
AUH y Tarjeta Alimentar en marzo: cuánto vas a cobrar con el nuevo aumento

El incremento por movilidad eleva el valor de la asignación. Qué pasa con el beneficio alimentario y cómo es el cálculo del ingreso mensual caso por caso.

Sin embargo, el impacto en el ingreso total de las familias no será uniforme. Mientras la asignación principal se actualiza todos los meses por la nueva fórmula, la Tarjeta Alimentar -que depende del Ministerio de Capital Humano- continuará con los mismos valores. Esto se debe a que su aumento no está atado al índice de precios, sino a una decisión administrativa del Gobierno.

La consecuencia es directa: el dinero disponible en el bolsillo crece por la AUH, pero pierde peso el refuerzo alimentario, que permanece congelado.

AUH marzo 2026: monto con aumento confirmado

Con el ajuste del 2,9%, el nuevo valor de la AUH pasa a ser de:

  • Monto total: $132.839 por hijo

Como ocurre todos los meses, la ANSES deposita el 80% del haber y retiene el 20% restante hasta la presentación de la Libreta AUH.

Cómo queda el pago mensual

  • AUH total: $132.839

  • Cobro directo (80%): $106.271,20

  • Monto retenido (20%): $26.567,80

Ese porcentaje acumulado se cobra una vez al año cuando se acreditan:

  • controles de salud

  • esquema de vacunación

  • asistencia escolar

El mismo esquema y los mismos valores se aplican para la Asignación Universal por Embarazo.

Tarjeta Alimentar en marzo: montos congelados

A diferencia de la AUH, el refuerzo alimentario no tendrá actualización en marzo. Los importes continuarán en los niveles vigentes:

  • 1 hijo: $52.250

  • 2 hijos: $81.936

  • 3 o más hijos: $108.062

Se trata de un beneficio que:

  • se deposita en la misma cuenta que la AUH

  • no requiere inscripción

  • se otorga de manera automática a quienes cumplen los requisitos

AUH y Tarjeta Alimentar: el bono de $150.000 que ANSES paga en noviembre y pocos saben cómo activa
ANSES confirma cuánto se cobra por AUH y Tarjeta Alimentar en enero de 2026

ANSES confirma cuánto se cobra por AUH y Tarjeta Alimentar en enero de 2026

AUH + Tarjeta Alimentar: cuánto se cobra en marzo de 2026

La suma de ambas prestaciones define el ingreso real de cada hogar. Con los nuevos valores, los montos mensuales quedan de la siguiente manera:

Familias con 1 hijo

  • AUH (80%): $106.271,20

  • Tarjeta Alimentar: $52.250

  • Total mensual: $158.521,20

Familias con 2 hijos

  • AUH (80% x2): $212.542,40

  • Tarjeta Alimentar: $81.936

  • Total mensual: $294.478,40

Familias con 3 hijos

  • AUH (80% x3): $318.813,60

  • Tarjeta Alimentar: $108.062

  • Total mensual: $426.875,60

