La guerra no se apaga: el audio que volvió a enfrentar a Moria Casán y Cinthia Fernández

Santiago Riva Roy aportó su mirada: "Lo que quiere Moria es que se doblegue", y agregó que la producción le pidió a Cinthia que llamara a Moria para disculparse. La respuesta de la panelista fue tajante: "Bajo ningún punto de vista".

El futuro de Fernández en el programa también quedó en duda. "El 10 de marzo debería renovar Cinthia, termina los tres meses que firmó. Para mí no va a renovar", opinó Riva Roy.

Cómo fue el tenso regreso de Cinthia Fernández al programa de Moria Casán

El conflicto entre Cinthia Fernández y Moria Casán dejó al descubierto una fuerte interna dentro de La mañana con Moria (El Trece).

La panelista utilizó su cuenta de Instagram para grabar un descargo directo contra la actitud de la conductora en pleno aire, lo que generó especulaciones sobre su continuidad en el ciclo.

A pesar de la polémica, este viernes Cinthia Fernández se presentó en el canal como de costumbre y, antes de salir al aire, dialogó con Puro Show sobre el enfrentamiento con la One. “Yo estoy tranquila, siempre estuve muy tranquila, decir la verdad no es estar nerviosa ni sacada. La falta de respeto no la tolero y como no me callo y no soy un obsecuente, nada, las digo”, aseguró desde el sector de maquillaje.

Consultada por el cronista Walter Leiva sobre su futuro en el programa, fue tajante: “Si me tengo que ir porque las reglas de un laburo son así, me iré. Pero me voy con la frente bien en alto, porque yo no comparto que me falten al respeto”. Mientras tanto, Moria Casán también dio su versión antes del reencuentro en pantalla.

Con su estilo característico, la conductora analizó: “Para ustedes será fuerte, a mí no me mueve un pelo. Soy la inventora de esto, un poco más la tele la invento yo y no me hago la superada realmente”.

Además, contó qué habló con su equipo tras el escándalo: “A mí me preguntan si me molestaba la presencia de la señora y yo dije ‘de ninguna manera, por mí decidan ustedes, a mí no me molesta nada’”.

Respecto al polémico posteo de Fernández con la frase “entre mecheras se entienden” y la imagen de dos mujeres revisando carteras, Moria minimizó el tema: “Es una caricia, qué me importa”.

Finalmente, la diva dejó un comentario filoso sobre su compañera: “La saludé en el piso como vieron, se sacó fotos hoy, divino, es el día que mejor estuvo. Vino temprano la primera vez desde que debutamos, así que parece que le aplicamos un correctivo, ¿o se lo aplicó solo?”.