La decisión del Gobierno que afecta a otra empresa del dueño de Fate

Para fundamentar la medida, la resolución cita un informe técnico elaborado el 7 de agosto de 2025 por la Subsecretaría de Comercio Exterior, que concluyó que “no surge margen de dumping para las operaciones de exportación hacia la República Argentina del producto objeto de examen, originarias de la República Popular China”.

Si bien los especialistas detectaron un margen potencial de dumping del 14,47% al evaluar exportaciones chinas hacia Chile como mercado de referencia —ya que el precio hacia Argentina podía estar alterado por la medida vigente—, tanto esa dependencia como la Comisión Nacional de Comercio Exterior recomendaron no renovar el esquema de protección.

El dictamen de la comisión, plasmado en el Acta de Directorio N° 2618 del 21 de enero de 2026, remarca que durante la vigencia del arancel las compras a China se redujeron a niveles mínimos, con una participación inferior al 3% del consumo aparente local entre 2022 y 2025. En ese escenario, lejos de sufrir perjuicios, Aluar incrementó simultáneamente precios y participación de mercado, pasando del 64% en 2019 al 91% en 2024.

Ese desempeño se dio además en un contexto particular. Durante el período analizado, el valor relativo del foil subió entre 5% y 7% en el mercado interno, según el tipo, y un 4% en promedio general, mientras el precio internacional del aluminio —su principal insumo— descendió 16%.

En otras palabras, la compañía amplió márgenes tanto por el aumento de precios como por la reducción de costos, todo mientras la competencia china permanecía prácticamente excluida por el arancel.

La resolución subraya también un rasgo estructural que fortalece su posición dominante: Aluar es la única productora local de foil y también la única fabricante nacional de aluminio primario, insumo que representa entre 60% y 65% del costo del producto. Esa integración vertical le permite, según el informe oficial, “independizar sus decisiones de precios y producción del resultado económico inmediato en este producto”.

El impacto del negocio dentro del grupo es acotado. El foil explica solo entre 3% y 4% de la facturación total, lo que reduce el efecto potencial de cualquier competencia externa sobre sus resultados globales.

El Ejecutivo puso además el foco en las consecuencias de la protección sobre el resto del entramado productivo. El foil es un insumo clave para envases de alimentos, bebidas y medicamentos, y para materiales aislantes de la construcción. Al elevar artificialmente su precio mediante un arancel, la política trasladó costos a sectores mucho más amplios.

La Comisión Nacional de Comercio Exterior lo expresó con claridad al señalar que el precio y la disponibilidad del producto "termina por impactar sobre diversas cadenas productoras de bienes de consumo básico, así como en la actividad de la construcción".







El conflicto en Fate

La resolución se conoce en un momento delicado para el holding de Madanes Quintanilla. Días atrás, Fate anunció el cierre de su planta de neumáticos, con cientos de despidos y una fuerte discusión pública sobre la estrategia industrial oficial.

Con la eliminación del escudo antidumping, Aluar deberá competir sin protección especial frente al foil chino en un mercado donde hasta ahora concentraba más del 90% de participación.

El precio relativo del foil de aluminio subió entre un 5% y un 7% en el mercado loca. Al mismo tiempo, el precio internacional del aluminio cayó un 16%.

La decisión refleja la orientación aperturista del Gobierno, que priorizó el impacto sobre toda la cadena productiva antes que la continuidad de un beneficio para un actor que, según el análisis oficial, ya había demostrado capacidad suficiente para operar con rentabilidad creciente aun sin asistencia arancelaria.