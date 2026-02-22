Tras la escalada de violencia en México, la Cancillería argentina recomienda no viajar a Jalisco

La advertencia se produjo luego de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, abatido durante un enfrentamiento con fuerzas militares. Tras su fallecimiento, el Cártel Jalisco Nueva Generación lanzó una serie de ataques y bloqueos en distintos puntos del país, con especial impacto en Jalisco.

El mensaje de Claudia Sheinbaum

En medio de la tensión, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, llamó a la población a mantener la calma. “Existe absoluta coordinación con gobiernos de todos los estados. Debemos mantenernos informados y en calma”, expresó a través de sus redes sociales.

Sheinbaum aseguró que la comunicación oficial se mantiene de forma constante y que las cuentas del Gabinete de Seguridad informan de manera permanente, con el objetivo de centralizar la información y evitar la difusión de versiones no confirmadas.

Además, sostuvo que “en la mayor parte del territorio nacional se desarrollan actividades con plena normalidad” y afirmó que el Gobierno trabaja “todos los días por la paz, la seguridad, la justicia y el bienestar de México”.