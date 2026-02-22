Ante la ola de violencia que sacude al estado mexicano de Jalisco, el Gobierno de la República Argentina recomendó a los ciudadanos argentinos evitar viajar a esa jurisdicción hasta que la situación se estabilice.
La Cancillería pidió a los argentinos postergar viajes no esenciales al estado mexicano y extremar precauciones ante la escalada de violencia tras la muerte del líder narco.
Tras la escalada de violencia en México, la Cancillería argentina recomienda no viajar a Jalisco
Ante la ola de violencia que sacude al estado mexicano de Jalisco, el Gobierno de la República Argentina recomendó a los ciudadanos argentinos evitar viajar a esa jurisdicción hasta que la situación se estabilice.
“Frente a los acontecimientos recientes en el estado de Jalisco, México, se recomienda a los ciudadanos argentinos evaluar cuidadosamente la necesidad de viajar a esa jurisdicción y, de no ser imprescindible, postergar los desplazamientos”, señaló la Cancillería a través de un comunicado difundido en redes sociales.
El mensaje oficial también instó a quienes ya se encuentren en Jalisco a extremar las precauciones y evitar las zonas donde se registran incidentes de seguridad. “Se recomienda mantenerse permanentemente informados a través de fuentes oficiales y seguir en todo momento las indicaciones de las autoridades locales”, agregó el comunicado.
Asimismo, se indicó que ante una situación de emergencia los argentinos en México pueden comunicarse con el Consulado argentino por correo electrónico ([email protected]) o al teléfono de guardia (+52 1 55 8556-0472).
La advertencia se produjo luego de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, abatido durante un enfrentamiento con fuerzas militares. Tras su fallecimiento, el Cártel Jalisco Nueva Generación lanzó una serie de ataques y bloqueos en distintos puntos del país, con especial impacto en Jalisco.
En medio de la tensión, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, llamó a la población a mantener la calma. “Existe absoluta coordinación con gobiernos de todos los estados. Debemos mantenernos informados y en calma”, expresó a través de sus redes sociales.
Sheinbaum aseguró que la comunicación oficial se mantiene de forma constante y que las cuentas del Gabinete de Seguridad informan de manera permanente, con el objetivo de centralizar la información y evitar la difusión de versiones no confirmadas.
Además, sostuvo que “en la mayor parte del territorio nacional se desarrollan actividades con plena normalidad” y afirmó que el Gobierno trabaja “todos los días por la paz, la seguridad, la justicia y el bienestar de México”.