En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Mexico
Narcotráfico
Narcotráfico

Tras la escalada de violencia en México, la Cancillería argentina recomienda no viajar a Jalisco

La Cancillería pidió a los argentinos postergar viajes no esenciales al estado mexicano y extremar precauciones ante la escalada de violencia tras la muerte del líder narco.

Tras la escalada de violencia en México

Tras la escalada de violencia en México, la Cancillería argentina recomienda no viajar a Jalisco
Leé también Tiroteo en un cenote de Tulum: así murió un argentino en plena fiesta electrónica de México
Tiroteo en un cenote de Tulum: un argentino murió en plena fiesta electrónica de México

“Frente a los acontecimientos recientes en el estado de Jalisco, México, se recomienda a los ciudadanos argentinos evaluar cuidadosamente la necesidad de viajar a esa jurisdicción y, de no ser imprescindible, postergar los desplazamientos”, señaló la Cancillería a través de un comunicado difundido en redes sociales.

cancillería

El mensaje oficial también instó a quienes ya se encuentren en Jalisco a extremar las precauciones y evitar las zonas donde se registran incidentes de seguridad. “Se recomienda mantenerse permanentemente informados a través de fuentes oficiales y seguir en todo momento las indicaciones de las autoridades locales”, agregó el comunicado.

mexico

Asimismo, se indicó que ante una situación de emergencia los argentinos en México pueden comunicarse con el Consulado argentino por correo electrónico ([email protected]) o al teléfono de guardia (+52 1 55 8556-0472).

La advertencia se produjo luego de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, abatido durante un enfrentamiento con fuerzas militares. Tras su fallecimiento, el Cártel Jalisco Nueva Generación lanzó una serie de ataques y bloqueos en distintos puntos del país, con especial impacto en Jalisco.

El mensaje de Claudia Sheinbaum

En medio de la tensión, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, llamó a la población a mantener la calma. “Existe absoluta coordinación con gobiernos de todos los estados. Debemos mantenernos informados y en calma”, expresó a través de sus redes sociales.

Sheinbaum aseguró que la comunicación oficial se mantiene de forma constante y que las cuentas del Gabinete de Seguridad informan de manera permanente, con el objetivo de centralizar la información y evitar la difusión de versiones no confirmadas.

Además, sostuvo que “en la mayor parte del territorio nacional se desarrollan actividades con plena normalidad” y afirmó que el Gobierno trabaja “todos los días por la paz, la seguridad, la justicia y el bienestar de México”.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Mexico Narcotráfico
Notas relacionadas
Quién es "El argentino": estaba preso en México y fue deportado a Estados Unidos acusado de narco
Tensión en México: abatieron al líder del Cártel de Jalisco y crecen los disturbios en las calles
Ya es oficial: adelantan el feriado por Semana Santa

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar