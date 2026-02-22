Tensión en México: abatieron al líder del Cártel de Jalisco y crecen los disturbios en las calles

Frente a la escalada de violencia, las autoridades de Jalisco dispusieron la suspensión de las clases presenciales para este lunes y la cancelación de eventos masivos previstos para la jornada.

Oseguera Cervantes tenía 59 años y era oriundo de Aguililla, en el estado de Michoacán. En su juventud emigró a Estados Unidos y, tras regresar a México, se integró a la estructura del narcotraficante Ignacio Coronel Villarreal, conocido como “Nacho Coronel”. Tras la muerte de este último, se alió con Erik Valencia Salazar y fundó el CJNG, organización que se convirtió en una de las más poderosas y violentas del país.

2026-02-22T210123Z_1710262271_RC2ZQJAX21M5_RTRMADP_3_MEXICO-VIOLENCE-MENCHO

Considerado uno de los criminales más buscados por México y Estados Unidos, sobre él pesaba una recompensa de hasta 15 millones de dólares ofrecida por las autoridades estadounidenses.

El comunicado del gobierno de México tras la muerte del líder narco

“Con trabajos de inteligencia militar central, fuerzas especiales del Ejército mexicano planearon y ejecutaron una operación en Tapalpa en la que intervinieron diversas aeronaves de la Fuerza Aérea y la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional para lograr la detención para lograr la detención de Rubén ‘N’ Mencho.

Durante esa operación, personal militar fue atacado, por lo que en defensa de su integridad repelieron la agresión, resultando cuatro integrantes del grupo delictivo ‘CJNG’ fallecidos en el lugar y tres heridos de gravedad, quienes perdieron la vida durante su traslado vía aérea a la Ciudad de México; entre estos últimos se encuentra Ruben ‘N’ Mencho.

Además de lo anterior, fueron detenidos otros dos integrantes de esta organización delictiva y fue asegurado diverso armamento y vehículos blindados, entre los que se encuentran lanzacohetes capaces de derribar aeronaves y destruir autos".