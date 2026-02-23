Milei confirmó el nuevo aumento para jubilados que se cobra ya

En este escenario, el bono de $70.000 adquiere un rol central, ya que representa un complemento significativo para quienes perciben los ingresos más bajos dentro del sistema previsional. Este refuerzo no se incorpora al haber mensual, sino que se paga por separado, aunque impacta de manera directa en el ingreso total que recibirán los beneficiarios durante marzo.

Desde distintos sectores advierten que, si bien la actualización es automática por fórmula, los bonos extraordinarios se han convertido en una herramienta habitual para compensar la pérdida del poder de compra, especialmente en los tramos más bajos de la escala jubilatoria.

Cuánto cobrarán los jubilados y pensionados en marzo

Con el aumento del 2,88% y la suma del bono extraordinario, los haberes quedarán conformados de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $439.600,88 (Compuesta por $369.600,88 de haber actualizado + $70.000 de bono)

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $365.680,70 ($295.680,70 + $70.000)

Pensión No Contributiva (PNC) por invalidez o vejez: $328.720,62 ($258.720,62 + $70.000)

PNC para madres de siete hijos: $439.600,88 ($369.600,88 + $70.000)

Jubilación máxima: $2.487.063,30 (Sin bono adicional)

Uno de los puntos relevantes es que el bono de $70.000 está dirigido a quienes perciben los haberes más bajos, por lo que no alcanza a quienes cobran la jubilación máxima. De esta manera, el refuerzo mantiene un criterio progresivo, concentrándose en los sectores de menores ingresos.

El impacto del bono en los ingresos mínimos

Para quienes cobran la jubilación mínima, el bono representa un incremento real significativo en el ingreso mensual total. Sin el refuerzo, el haber actualizado quedaría en $369.600,88. Con la suma extraordinaria, el ingreso final supera los $439.000, una diferencia que puede resultar determinante frente a gastos esenciales como medicamentos, alimentos y servicios.

En el caso de la PUAM, que equivale al 80% de la jubilación mínima, el impacto del bono también es considerable. Lo mismo sucede con las Pensiones No Contributivas, que históricamente se ubican por debajo del haber mínimo.

Analistas en materia previsional señalan que la política de bonos busca evitar un deterioro mayor en la base del sistema, aunque advierten que la solución estructural continúa siendo materia de discusión en el ámbito económico y legislativo.

Calendario de pagos ANSES marzo 2026

El organismo previsional también difundió el cronograma de pagos correspondiente a marzo de 2026. Como ocurre habitualmente, las fechas se organizan según la terminación del DNI del beneficiario.

Sin embargo, este mes tendrá una particularidad: el feriado del 24 de marzo obligó a modificar algunas fechas, especialmente para quienes superan el haber mínimo.

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

DNI terminado en 0: 9 de marzo

DNI terminado en 1: 10 de marzo

DNI terminado en 2: 11 de marzo

DNI terminado en 3: 12 de marzo

DNI terminado en 4: 13 de marzo

DNI terminado en 5: 16 de marzo

DNI terminado en 6: 17 de marzo

DNI terminado en 7: 18 de marzo

DNI terminado en 8: 19 de marzo

DNI terminado en 9: 20 de marzo

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 23 de marzo

DNI terminados en 2 y 3: 25 de marzo

DNI terminados en 4 y 5: 26 de marzo

DNI terminados en 6 y 7: 27 de marzo

DNI terminados en 8 y 9: 30 de marzo

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: 9 de marzo

DNI terminados en 2 y 3: 10 de marzo

DNI terminados en 4 y 5: 11 de marzo

DNI terminados en 6 y 7: 12 de marzo

DNI terminados en 8 y 9: 13 de marzo

Este esquema busca ordenar la acreditación de haberes y evitar aglomeraciones en entidades bancarias, una modalidad que se mantiene desde hace varios años.

Un contexto económico que sigue en tensión

El anuncio del aumento llega en medio de un escenario macroeconómico desafiante. Si bien la fórmula de movilidad garantiza actualizaciones periódicas, la discusión sobre el poder adquisitivo real de los jubilados continúa abierta.

El costo de medicamentos, tarifas de servicios públicos y alimentos básicos suele impactar con mayor fuerza en la población adulta mayor. Por ello, cada incremento y cada bono adicional se convierten en datos centrales para millones de hogares.

Especialistas remarcan que la previsibilidad en el calendario y en los montos es clave para la planificación financiera de los jubilados, muchos de los cuales dependen exclusivamente de su haber previsional.

Qué deben tener en cuenta los beneficiarios

Desde la Administración Nacional de la Seguridad Social se recomienda a los beneficiarios:

Consultar las fechas exactas según su terminación de DNI.

Verificar los montos acreditados a través de los canales oficiales.

Evitar intermediarios y realizar trámites únicamente por vías oficiales.

El organismo recuerda que no es necesario realizar ningún trámite adicional para cobrar el aumento ni el bono, ya que ambos se liquidan de manera automática.