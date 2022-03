La promesa que el Papa Francisco le hizo a Volodimir Zelenski para terminar con la guerra en Ucrania

"Hablé con el Papa Francisco. Hablé a Su Santidad sobre la difícil situación humanitaria y el bloqueo de los corredores de rescate por parte de las tropas rusas. Se agradecería el papel mediador de la Santa Sede para acabar con el sufrimiento humano. Agradecido por las oraciones por Ucrania y la paz", cerró el mandatario ucraniano.", comentó Zelenski en su cuenta de Twitter.

El Papa hace lo posible para ponerle fin a la guerra

Francisco, por su parte, le dijo al mandatario ucraniano que está “rezando y haciendo todo lo posible para poner fin a la guerra, provocada tras la invasión de Rusia”, según informó en Twitter el embajador ucraniano ante la Santa Sede, Andrii Yuash.

Hace unos días, el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, también envió una carta al papa Francisco para invitarlo a visitar la ciudad en estos momentos de guerra tras la invasión de Rusia o, en caso de que no sea posible, participar en una videoconferencia para enviar un mensaje a la población

Hasta el momento, la Oficina de Prensa del Vaticano no se ha pronunciado al respecto. Zelenski interviene esta mañana por videoconferencia ante el Parlamento italiano, como ya ha hecho con los órganos representativos de otros países.

El Papa Francisco visitó un hospital.jpg Hace unos días, el papa Francisco hizo una visita a un hospital de Roma que está atendiendo a niños que huyeron de la guerra en Ucrania.

"Gastar el alma ensucia el alma"

Por otro lado, el Papa señaló este lunes contra el rearme tras condenar que "gastar en armas ensucia el alma, ensucia el corazón, ensucia la humanidad" en un momento en que muchos países de la Unión Europa decidieron aumentar el gasto militar para cumplir con el requerimiento de la OTAN de llegar al 2% del Producto Interior Bruto (PIB).

En ese sentido, agregó el Papa: "Hay que crear la conciencia de que gastar en armas ensucia el alma, ensucia el corazón, ensucia la humanidad. Lo que se gasta en armas es terrible. No sé cuál es el porcentaje de PIB, no me viene la cifra exacta, pero es un porcentaje. Y si se gasta en armas para hacer guerras. Es gravísima la que estamos viviendo ahora. Nosotros la sentimos más cerca porque está al lado, pero en África, en Medio Oriente, en Asia, las guerras continuarán. Esto es grave. Es grave", repitió.