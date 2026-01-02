La repentina muerte de la hija de Tommy Lee Jones sorprendió a Hollywood: qué le pasó

Embed

Hasta el momento no se ha confirmado si Victoria era huésped registrada del hotel o bajo qué circunstancias llegó al piso donde fue encontrada. No hay indicios públicos que apunten a un crimen, y las primeras versiones señalan que la causa de su muerte todavía no ha sido determinada por los forenses.

Desde el entorno del ganador del Oscar por "El fugitivo" no se ha emitido ningún comunicado oficial, y se desconoce si Tommy Lee Jones ha sido notificado por las autoridades o ha viajado a San Francisco. La investigación sigue abierta, y se esperan nuevos informes oficiales en las próximas horas.

Un llamado al 911,¿la clave para resolver esta muerte?

Nuevos datos aportados por el audio de la llamada al 911 arrojan luz sobre las posibles circunstancias que rodean la muerte de Victoria Jones, encontrada sin vida en el Fairmont San Francisco. Según el registro del operador de las llamadas de emergencias obtenido, el aviso se recibió alrededor de las 2:52 a.m. y fue clasificado como una “sobredosis con cambio de color”.

Por ese término, los paramédicos que acuden en las emergencias, lo asocian con signos de cianosis, es decir, una decoloración de la piel, labios o uñas que indica falta de oxígeno en la sangre. La operadora del 911 describió la situación como una emergencia médica grave, lo que activó la respuesta prioritaria de bomberos y paramédicos en el hotel de lujo ubicado en el centro de la ciudad. Al arribar, los equipos debieron realizar varios intentos de reanimación, pero Jones, de 34 años, fue declarada muerta en el lugar por los servicios de emergencia.

Minutos después, alrededor de las 3:14 a.m., llegaron al lugar oficiales de la Policía de San Francisco, quienes se encontraron con los paramédicos y fueron informados del fallecimiento de una mujer adulta. La escena fue inmediatamente puesta bajo la jurisdicción de la Oficina del Médico Forense local, que inició las diligencias correspondientes para determinar la causa oficial del deceso. En esos trámites legales y de la investigación se confirmó la noticia de que se trataba de la hija del actor Tommy Lee Jones.

Hasta el momento, no se ha divulgado una causa oficial de muerte, y las autoridades han sido cautelosas al brindar información concreta sobre los hallazgos preliminares. Por el momento, no hay confirmación pública de consumo de drogas, ni de parafernalia propia del consumo de estupefacientes. Tampoco, indicios de que hubiera sido un acto intencional o un crimen.

Un pasado con problemas para la hija del actor de "hombres de negro"

Los medios sensacionalistas de EE.UU. comenzaron sus habituales pesquisas en casos como este. En los registros judiciales revisados por medios como el New York Post, se indica que Jones había enfrentado varios problemas legales en 2025, incluyendo arrestos relacionados con posesión de sustancias controladas, resistencia a la autoridad y cargos de violencia doméstica. Por esos delitos se había declarado no culpable y había sido liberada bajo fianza.

Victoria, además de ser hija del veterano actor, tuvo incursiones esporádicas en la actuación. Como ya dijimos, incluso actuó junto a su padre y este la dirigió en una oportunidad. Pero su carrera llevaba años suspendida. Pese a lo cual, Victoria solía acompañar a su padre a los eventos como la entrega de los "Oscar", por lo cual, aparecía muchas veces en la famosa "alfombra roja" de la previa de festivales y entrega de premios.

Padre e hija en Hollywood Una de las últimas imágenes juntos. Padre e hija solía acudir juntos a festivales de cine. Presencia habitual en la "alfombra roja". (Foto: Captura de TV)

Hasta ahora, no hay comentarios oficiales de la familia ni de representantes de Tommy Lee Jones mientras esperan los resultados de los exámenes forenses para esclarecer definitivamente qué ocurrió en la madrugada.