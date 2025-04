Val Kilmer brilla en Netflix con su mejor película y un elenco repleto de estrellas

Se trata de "Las desapariciones" (The Missing), también conocida como "Desaparecidos", un western de 2003 dirigido por Ron Howard que acaba de sumarse al catálogo de la plataforma. Basada en la novela The Last Ride de Thomas Eidson, la película nos traslada al año 1885, en el árido territorio de Nuevo México, donde una madre desesperada deberá enfrentarse a un enemigo implacable para recuperar a su hija.