Incendios en Hollywood: ya son 16 los muertos y hay nuevas zonas de Los Ángeles afectadas

Asimismo, las agencias especializadas dan cuenta que se esperan fuertes vientos en esa zona costera, lo que puede generar el reinicio de los incendios y la expansión de los daños

El fatal incendio en Eaton, que se desató la noche del martes, ha calcinado 14.117 acres (57,1 kilómetros cuadrados) cerca de Altadena y Pasadena. Hasta la tarde del sábado, las llamas estaban controladas al 15 por ciento.

El fuego seguía activo durante la noche en una zona inaccesible de pendiente empinada y vegetación extremadamente seca, informó el Departamento de Silvicultura y Protección contra Incendios de California (CAL FIRE, según su denominación en inglés), en una actualización sobre la situación. La secuencia de imágenes aéreas muestra que aproximadamente 7.081 estructuras pueden haber sido dañadas o destruidas por el incendio.

El incendio de Palisades, el mayor de los al menos cinco incendios forestales activos en la región de Los Ángeles, ha quemado 22.660 acres (91,7 kilómetros cuadrados) y destruido más de 5.300 estructuras desde este pasado martes. Hasta ahora, se había controlado el 11 por ciento del incendio.

El gobernador de California, Gavin Newsom, dijo el sábado que está redoblando el despliegue de la Guardia Nacional californiana para contribuir a la extinción de los incendios. Y que se están destinando recursos públicos para combatir los incendios en Los Ángeles, con 1.680 guardias nacionales de California activos ahora mismo en la región.

El paseo de las estrellas y Hollywood boulevard, en el límite del avance del fuego

Es una visita obligada para cualquier turista. No estuvo en Los Ángeles si no caminó por Hollywood Boulevard, desde el teatro Chino en donde comienza el "Walk of Fame".

Es el mítico paseo que inmortaliza desde el siglo pasado a todas las máximas figuras del mundo del entretenimiento. Una estrella destaca su nombre, con un ícono específico según haya sido un actor de teatro, de películas o músico por ejemplo. Se los presenta en una ceremonia en el que colocan sus manos y sus pies en un baldosa de cemento blando para que quede para siempre al endurecerse.

Pero ese patrimonio de la ciudad y de la cultura universal está ahora en peligro. Los visitantes ya no miran hacia el piso, leyendo el nombre de los artistas mientras buscan a sus favoritos. Ahora, contemplan azorados como el fuego está sobre ellos, a unos cientos de metros sobre las colinas de la ciudad.

Si no llueve pronto, el esfuerzo de aviones hidrantes, bomberos y voluntarios puede ser inútil. ¿Seguirá el Paseo de la Fama el mismo camino que miles de casas en torno a Los Ángeles?