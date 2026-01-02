Se casa Kennys Palacios, íntimo amigo de Wanda Nara, tras 12 años de amor: el video de la propuesta
El reconocido estilista y mano derecha de Wanda Nara anunció su casamiento con Roi Orbegozo. La propuesta ocurrió durante un viaje por Brasil, en pleno festejo de Año Nuevo, y quedó registrada en un video que se viralizó en redes sociales y conmovió a todos. Mirá.
2 ene 2026, 13:20
Kennys Palacios, reconocido estilista de los famosos e íntimo amigo deWanda Nara, atraviesa uno de los momentos más felices de su vida. Luego de doce años de relación, anunció su casamiento con Roi Orbegozo, su pareja, y lo hizo de una manera tan romántica como impactante: el video rápidamente se volvió viral en redes sociales.
La propuesta de matrimonio ocurrió durante unas vacaciones en Brasil, en el marco de los festejos por el Año Nuevo. Tal como se puede ver en el video, Roi sorprendió a Kennys en un entorno paradisíaco, con fuegos artificiales de fondo y una declaración de amor que terminó de sellar una historia construida a lo largo de más de una década.
En las imágenes, Kennys Palacios aparece visiblemente emocionado, sin poder contener las lágrimas ante el gesto de su pareja. Entre abrazos, risas nerviosas y miradas cómplices, el estilista aceptó la propuesta, protagonizando una escena íntima que conmovió a miles de seguidores y generó una ola de mensajes de cariño.
Minutos después, fue el propio Kennys quien confirmó la noticia a través de sus redes sociales. “¡Me caso!”, escribió en sus historias de Instagram, donde también compartió distintos fragmentos del momento y mostró el anillo con el que Roi le pidió matrimonio.
La noticia no pasó desapercibida en el universo mediático, especialmente por el fuerte perfil público que Kennys Palacios construyó en los últimos años. Además de ser el estilista de confianza de Wanda Nara, su figura ganó mayor visibilidad por sus apariciones televisivas y su vínculo con formatos de alto impacto como Gran Hermano 2025.
El video de la propuesta dejó en claro que, más allá de la exposición y el mundo mediático que rodea a Kennys Palacios, hay una historia de amor profunda y auténtica detrás. Doce años de camino compartido, complicidad y crecimiento desembocaron en una escena cargada de emoción que conmovió a sus seguidores. Bajo los fuegos artificiales de Año Nuevo, Kennys y Roi sellaron una promesa que marca el inicio de una nueva etapa juntos.
¿Quién es Roi Orbegozo, el prometido de Kennys Palacios?
Roi Orbegozo es comerciante y dueño de una cervecería, y se caracteriza por mantener un perfil bajo, lejos del mundo artístico y mediático. A diferencia de su pareja, eligió mantenerse al margen de la exposición pública, aunque cumple un rol clave en la vida cotidiana de Kennys Palacios, acompañándolo y sosteniéndolo en medio de su intensa agenda laboral.
Según contó el propio estilista en distintas oportunidades, ambos priorizan el respeto por los espacios individuales dentro de la relación. Incluso, decidieron vivir en casas separadas, una elección poco convencional que responde a experiencias personales previas y a la búsqueda de un vínculo equilibrado. Aun así, el compromiso entre ellos se mantiene firme y se vio reforzado con la reciente y emotiva propuesta de casamiento.
La historia de amor entre Kennys Palacios y Roi Orbegozo lleva más de doce años. Se conocieron en un bar gracias a un amigo en común y, desde aquel primer encuentro, nunca volvieron a separarse. Con el paso del tiempo, la relación se consolidó y hoy avanza hacia un nuevo capítulo que los encuentra decididos a dar el “sí” y caminar juntos rumbo al altar.