Se casa Kennys Palacios, íntimo amigo de Wanda Nara, tras 12 años de amor: el video de la propuesta

La noticia no pasó desapercibida en el universo mediático, especialmente por el fuerte perfil público que Kennys Palacios construyó en los últimos años. Además de ser el estilista de confianza de Wanda Nara, su figura ganó mayor visibilidad por sus apariciones televisivas y su vínculo con formatos de alto impacto como Gran Hermano 2025.

El video de la propuesta dejó en claro que, más allá de la exposición y el mundo mediático que rodea a Kennys Palacios, hay una historia de amor profunda y auténtica detrás. Doce años de camino compartido, complicidad y crecimiento desembocaron en una escena cargada de emoción que conmovió a sus seguidores. Bajo los fuegos artificiales de Año Nuevo, Kennys y Roi sellaron una promesa que marca el inicio de una nueva etapa juntos.

¿Quién es Roi Orbegozo, el prometido de Kennys Palacios?

Roi Orbegozo es comerciante y dueño de una cervecería, y se caracteriza por mantener un perfil bajo, lejos del mundo artístico y mediático. A diferencia de su pareja, eligió mantenerse al margen de la exposición pública, aunque cumple un rol clave en la vida cotidiana de Kennys Palacios, acompañándolo y sosteniéndolo en medio de su intensa agenda laboral.

Según contó el propio estilista en distintas oportunidades, ambos priorizan el respeto por los espacios individuales dentro de la relación. Incluso, decidieron vivir en casas separadas, una elección poco convencional que responde a experiencias personales previas y a la búsqueda de un vínculo equilibrado. Aun así, el compromiso entre ellos se mantiene firme y se vio reforzado con la reciente y emotiva propuesta de casamiento.

La historia de amor entre Kennys Palacios y Roi Orbegozo lleva más de doce años. Se conocieron en un bar gracias a un amigo en común y, desde aquel primer encuentro, nunca volvieron a separarse. Con el paso del tiempo, la relación se consolidó y hoy avanza hacia un nuevo capítulo que los encuentra decididos a dar el “sí” y caminar juntos rumbo al altar.





