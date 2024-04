La sorpresiva decisión de Harry en plena crisis de la corona británica

Pero esa grave circunstancia familiar no modificaron ni un ápice la vida que eligieron para ellos los duques de Sussex. Harry y Meghan dejaron atrás la vida en palacio, para establecerse en California. Ya es su residencia oficial.

residencia norteamericana para Harry.jpg

Cambio de residencia para Harry

Una página oficial del gobierno británico permite dar fe del cambio trascendental para el status de los duques de Sussex. El formulario con fecha del 15 de abril de 2024 dice sin lugar a dudas: "Príncipe Henry Charles Albert David, Duque de Sussex" y más abajo certifica como nuevo país de residencia habitual: "Estados Unidos".

Es la certificación de que la pareja decidió radicarse definitivamente en California, el "estado dorado" ("Golden State"). Allí se acostumbró a vivir Meghan Markle en sus épocas como actriz y el éxito que le dio fama mundial: la teleserie "Suits".

Pero cuando conoció a Harry, en 2016 y luego formalizaron su compromiso en 2017, Meghan vivió la peor experiencia de su vida. Tuvo que mudarse a palacio, a Londres, con toda la familia real británica. Rápidamente, el cuento de hadas se volvió una pesadilla, como sucedió con Lady Di, pero por otras razones bien diferentes.

La pareja se casó el 19 de mayo de 2018 en la capilla de San Jorge, dentro del palacio de Windsor. En este caso no se trató de infidelidades o un "matrimonio de a tres" como Diana, Carlos y Camila. Meghan Markle vivió en carne propia la discriminación por ser afroamericana. Incluso llegó a escuchar debates sobre que pasaría si un hijo de la pareja, posible heredero al trono, fuera de piel negra. Eso la desequilibró tanto que hasta pensó en suicidarse, le confesó a Oprah Winfrey en una entrevista que marcó la ruptura con la casa real.

Pero Harry estuvo de su lado siempre. Y se fueron de Londres y de Gran Bretaña. Era el año 2021 y la reina Isabel II, abuela de Harry, les retiró el "deber y honor" de representar a la corona. La pareja fue libre de elegir su vida, algo que no sucedió nunca con su hermano William y su esposa Kate.

Se establecieron en California y comenzaron una nueva vida. Llegaron con el pequeño Archie, nacido en 2019 en Londres. Pero ya su segundo hijo, una niña, nació en California. Se llama Lillibet, el apodo familiar para la reina Isabel II. Incluso tardaron mucho tiempo en viajar a Londres para que conociera a su familia real, incluida su bisabuela reina.

casamiento de Meghan y Harry.jpg Para Meghan Markle, vivir en el palacio de la Casa de Windsor fue una verdadera pesadilla. (Foto: Gentileza Hola)

Actos de rebeldía o de independencia de Harry

En su libro autobiográfico,"En la sombra", contó que siempre fue "el segundo", la reserva de William. Dedica un capitulo especial a la "capitana de su barco", quien no es otra que Meghan Markle. dice que sin ella no habría podido resistir esos años en Palacio. Pero cuando Meghan dijo basta, cruzaron el Atlántico primero y todo los Estados Unidos después, para establecerse en California. Entre ellos y la familia real hay un océano y casi 9.000 kilómetros de distancia.

Hace poco tiempo, otro acto de independencia (o rebeldía) fue el cambio de su apellido. Ahora, los cuatro (Harry, Meghan, Archie y Lillibet) se llaman Sussex y no Windsor Mountbatten como su hermano, sus sobrinos, su padre y su ya difunta abuela.

Juntos patrocinan acciones benéficas y Harry lleva adelante su fundación que organiza anualmente los juegos "invictus", para ayudar a veteranos y enfermos de todas las guerras en las que participaron soldados británicos y del "commonwalth" (las ex colonias del Reino Unido).

los cuatro de Sussex.jpg La familia de los duques de Sussex. Harry, Meghan, Archie y Lillibet, felices en California. (Foto: Gentileza Sky News)

Ni una dura enfermedad parece conmover a Harry

Cuando se enteró de que su padre tenía cáncer, dijo que fue por los medios y que no se lo comunicaron personalmente. Harry tomó un avión y se encontró a solas con el rey Carlos III durante una hora. No hubo tiempo para verse con William. Antes compañeros inseparable, la vida los puso en veredas diferentes que no piensan abandonar. Sumada a la pésima relación entre Kate y Meghan.

A tal punto, que la otra noticia devastadora en Londres, Kate Middleton (42 años) también tiene cáncer no hizo que los hermanos se reunieran. Solo se informó que hubo sentida una llamada telefónica desde California.

carlos harry y kate.jpg Pese a la enfermedad de su padre, el rey Carlos III y su cuñada, Kate Middleton, el príncipe Harry no cambia su modo de vida en California. (Foto: Gentileza Music Mundial)

La petición de la residencia oficial en los Estados Unidos se demoró. La prensa real, desde Gran Bretaña, especuló con que al haber confesado en su autobiografía que había probado varias drogas, como cocaína y marihuana, los Estados Unidos le negarían la residencia. Hasta Donald Trump - siempre en campañas alocadas - dijo que de volver a ser presidente, revisaría si se le puede quitar la residencia por haber "deshonrado a su abuela la reina".

Harry y Meghan siguen adelante. Ya tiene él la residencia norteamericana, el país de su esposa. Y además, ambos se permiten las libertades de cualquier pareja enamorada, cosa que el protocolo le veda a William y Kate. Hace pocos días, en un certamen de polo en Palm Beach, Florida, el equipo de Harry fue el ganador.

Los duques de Sussex se dieron un apasionado beso de película. Es lo que fueron a buscar muy lejos de la corona británica.