Las desgarradoras palabras que un sargento le envió a su mujer antes de morir en el operativo
Heber Carvalho da Fonseca tenía 39 años y llevaba 14 años trabajando en la Policía Militar. Su esposa publicó los últimos mensajes del efectivo quien recibió heridas de gravedad y falleció luego en el Hospital Estatal Getúlio Vargas.
Heber Carvalho da Fonseca, integrante del Batallón de Operaciones Policiales Especiales (Bope). (Foto: O Globo)
La operación “Contención”, desplegada por la Policía Militar de Río de Janeiro contra el Comando Vermelho, dejó al menos 132 muertos en una de las intervenciones más sangrientas de los últimos años. El operativo movilizó a 2500 agentes en las favelas de Penha y Alemão, epicentro de enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y organizaciones criminales.
Entre las víctimas se encuentra Heber Carvalho da Fonseca, sargento del Batallón de Operaciones Policiales Especiales (Bope), quien alcanzó a intercambiar sus últimos mensajes con su esposa minutos antes de morir.
Fonseca, de 39 años, formaba parte de la Policía Militar desde hacía 14 años y había participado en numerosas misiones de alto riesgo. Durante el enfrentamiento con el Comando Vermelho, logró responder un mensaje de su esposa, que le había escrito preocupada: “¿Estás bien? Dios te está protegiendo. Estoy orando”, le escribió ella. Él respondió brevemente: “Estoy bien. Continúa orando”
Minutos después, el silencio. Ante la falta de respuesta, su esposa insistió con nuevos mensajes: “Te amo. Cuídate, por favor. Hay muchos heridos. Amor, dame una señal de vida siempre que puedas”. La mujer también intentó llamarlo varias veces, sin éxito. Horas más tarde, se confirmó su fallecimiento.
Dolor y despedida: “¿Qué le voy a decir a Sofía?”
La esposa del sargento compartió la captura del chat en sus redes sociales junto a un mensaje desgarrador: “Y no volviste a hablar. ¿Y ahora, qué le voy a decir a Sofía?”, escribió en referencia a la hija pequeña de la pareja.
Según publicó O Globo, la mujer señaló que octubre es el mes del cumpleaños de la niña, una fecha que ahora quedará marcada por la tragedia.
El operativo más violento del año en Río
Durante la operación “Contención”, las fuerzas de seguridad enfrentaron una resistencia feroz por parte del Comando Vermelho, una de las organizaciones criminales más poderosas de Brasil.
El sargento Fonseca y su compañero Cleiton Serafim Gonçalves, también miembro del Bope, fueron heridos de gravedad y trasladados al Hospital Estatal Getúlio Vargas, donde ambos murieron poco después.
El operativo, que tenía como objetivo desarticular células del crimen organizado en las favelas, terminó con un saldo devastador: más de 132 muertos y decenas de heridos entre policías y civiles.