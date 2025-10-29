Las desgarradoras palabras que un sargento le envió a su mujer antes de morir en el operativo

FZR5PPIELRA3DH7J3374CDMK5A

Dolor y despedida: “¿Qué le voy a decir a Sofía?”

La esposa del sargento compartió la captura del chat en sus redes sociales junto a un mensaje desgarrador: “Y no volviste a hablar. ¿Y ahora, qué le voy a decir a Sofía?”, escribió en referencia a la hija pequeña de la pareja.

Según publicó O Globo, la mujer señaló que octubre es el mes del cumpleaños de la niña, una fecha que ahora quedará marcada por la tragedia.

ZPUVN63PCVFK5IPRXDJIOTOHKE Comunicado oficial del Bope en Instagram despidiendo a Heber Carvalho da Fonseca.

El operativo más violento del año en Río

Durante la operación “Contención”, las fuerzas de seguridad enfrentaron una resistencia feroz por parte del Comando Vermelho, una de las organizaciones criminales más poderosas de Brasil.

El sargento Fonseca y su compañero Cleiton Serafim Gonçalves, también miembro del Bope, fueron heridos de gravedad y trasladados al Hospital Estatal Getúlio Vargas, donde ambos murieron poco después.

El operativo, que tenía como objetivo desarticular células del crimen organizado en las favelas, terminó con un saldo devastador: más de 132 muertos y decenas de heridos entre policías y civiles.