Nico Peralta contó su horrible experiencia con Germán Martitegui y sorprendió a todos: "Quedé helado"

Peralta explicó que intentó resolver la consulta de manera directa: "Entonces le mando un WhatsApp: 'Hola, Germán, soy Nico, de Cortá por Lozano'. Le mando su foto: '¿De dónde es esta corbata que está buenísima porque un amigo la quiere comprar?' Y su respuesta fue una no respuesta".

Lo que vino después lo dejó sin palabras: "Tres segundos después me llama por teléfono una persona muy importante de Telefe diciéndome: 'Nico, por favor no le hables más a Germán'. Entonces me quedé helado porque digo: 'Está bien, yo soy periodista, no le estaba sacando información, no le estaba pidiendo una entrevista, disculpame, simplemente quiero saber dónde es su corbata'. 'Bueno, pero vos ya sabés cómo es él. Acá no se lo puede tratar, no se lo puede tocar. Te pido, por favor, no le escribas nunca más', me dijo esa persona".

La sorpresa también se reflejó en el estudio, cuando Majo Martino preguntó horrorizada: "¿Pero es como Luis Miguel que no se lo puede mirar, no se lo puede saludar?".

Por último, Peralta cerró con resignación: "Esa fue mi única experiencia con Martitegui".

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Qué famosos quiere Telefe para la nueva temporada de MasterChef Celebrity

En LAM (América TV), Pilar Smith generó expectativa al mostrar seis sobres con los nombres que Telefe estaría evaluando para la próxima edición de MasterChef Celebrity. La periodista adelantó quiénes podrían ser parte del ciclo de cocina más popular de la pantalla.

"Son nombres de famosos que Telefe quieren para el próximo MasterChef Celebrity. Las grabaciones van a comenzar en julio o agosto, depende de Gran Hermano", explicó Smith al iniciar la revelación.

El primero en salir fue Nick Sicaro, pareja de la ex Gran Hermano Daniela Celis. "Estuvo en Gran Hermano, tiene facha", comentó la panelista al abrir el sobre.

El segundo nombre fue aún más llamativo: L-Gante, expareja de Wanda Nara, actual conductora del programa gastronómico. "Tuvo escándalos, problemas judiciales, se dedica a la música", agregó Ángel de Brito antes de anunciar al cantante.

La lista siguió con dos viejas conocidas del reality: Juli Poggio y La Tora. "Terminan siendo estrellas del canal", opinó Romi Scalora con tono crítico.

Más adelante, De Brito lanzó un enigmático: "Ella es panelista, periodista, bonita, es tranqui". Finalmente, el misterio se resolvió con el nombre de China Ansa.

El último sobre fue el más impactante. Smith aseguró: "Están haciendo una puja muy fuerte, no la veo fácil, trabajó en Telefe, fue artista de Telefe". Y reveló el nombre que todos esperaban: Abel Pintos. "Lo quieren sí o sí", remarcó, dejando claro que la producción hará todo lo posible para tenerlo en el programa.