La aclaración de la Fundación Nobel tras el gesto de María Corina Machado con Donald Trump

Además, remarcaron que el Nobel no puede compartirse ni transferirse una vez anunciado y que tampoco puede ser revocado. “La decisión es definitiva y se aplica para siempre”, enfatizaron.

El Nobel no juzga acciones posteriores

Sin hacer referencia directa al episodio con Trump, el Comité aclaró que el premio se otorga en función de los méritos evaluados al momento de la decisión y que no se expide sobre acciones posteriores de los galardonados.

“El Comité no hace comentarios sobre las declaraciones, decisiones ni acciones posteriores de los galardonados. Cualquier evaluación futura debe entenderse como responsabilidad propia”, indicaron.

En el comunicado, el Instituto recordó que existen antecedentes de premios Nobel que decidieron donar o vender sus medallas, como el periodista ruso Dmitry Muratov, quien la subastó por 103,5 millones de dólares y destinó lo recaudado a UNICEF para ayudar a niños ucranianos. También mencionaron el caso del físico David Thouless, cuya familia donó la medalla a la Universidad de Cambridge.

María Corina Machado Nobel de la Paz

El gesto de Machado generó fuertes críticas en Noruega. La politóloga y exfuncionaria Janne Haaland Matlary calificó el episodio como “completamente inaudito” y sostuvo que se trató de “una falta total de respeto al premio”.

Desde el arco político, las reacciones fueron aún más duras. “El hecho de que Trump acepte la medalla dice mucho de él: un clásico fanfarrón que busca engalanarse con los premios y el trabajo de otros”, afirmó Trygve Slagsvold Vedum, exministro de Finanzas y líder del Partido del Centro. En la misma línea, Kirsti Bergstø, líder de la Izquierda Socialista, calificó la situación como “absurda y sin sentido”.

El gesto y el mensaje de Trump

Donald Trump, que en reiteradas ocasiones manifestó su deseo de obtener el Premio Nobel de la Paz, celebró públicamente el gesto de Machado. A través de su red social Truth Social, escribió: “Fue un gran honor conocer hoy a María Corina Machado, de Venezuela. Es una mujer admirable que ha pasado por muchas dificultades. María me entregó su Premio Nobel de la Paz en reconocimiento a mi trabajo. Un gesto maravilloso de respeto mutuo”.

La imagen del encuentro, en la que el presidente estadounidense sostiene un cuadro con un mensaje político mientras sonríe junto a la dirigente venezolana, terminó de desatar la polémica internacional.

Mientras tanto, desde Oslo dejaron en claro que, más allá de gestos simbólicos o políticos, el Premio Nobel de la Paz seguirá perteneciendo exclusivamente a quien fue elegido por el comité y así quedará registrado en la historia.