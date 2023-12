Las voces del horror: los estremecedores testimonios de los sobrevivientes a la masacre

israel-hamas-guerra-2jpg.webp Israel y Hamas realizaron un acuerdo de tregua y de canje de rehenes por prisioneros. (Foto: archivo)

Desde ese “ sábado negro ” (tal como el pueblo de Israel ha denominado al 7 de octubre) la vida ha cambiado por completo para toda la población de este país y mientras los días pasan entre nuevas normalidades, misiles con los que Hamas ataca y la angustia por los que no están, aquellos que han sobrevivido a la masacre comienzan, muy de a poco, a poner en palabras lo que les ha tocado vivir ese día.

Vivir para contarlo

Lo que sigue son testimonios exactos tan crudos como reales, de sobrevivientes de la fiesta Nova y de dos integrantes del equipo que trabajó en el rescate de víctimas en el mismo lugar.

Superviviente A:

“Fue un apocalipsis de cuerpos. Mujeres sin ropa o sólo con la parte de arriba o la de abajo. Había personas cortadas por la mitad, sacrificadas, algunas decapitadas. Había mujeres salvajemente violadas, sus caderas quebradas, sus piernas abiertas, divididas en dos".

Superviviente B:

“Empezó con una chica de pelo corto. La vi de rodillas, suplicando. El terrorista se inclinó sobre ella y le escupió en la cara. Me di cuenta de que tenía un teléfono. Él la filmó y luego le disparó en la cabeza.

video hamas asesinatos.jpg El ataque de Hamas dejó 1.400 muertos y más de 240 secuestrados que fueron arrastrados contra su voluntad hasta la Franja de Gaza. (Foto: archivo)

En un momento (los terroristas) se inclinaron sobre una mujer, violándola uno tras otro, pasándosela entre ellos. Se vistieron de soldados. Escuché disparos y palabras en árabe.

La mujer que violaron todavía estaba viva. Ella se puso de pie con la espalda ensangrentada.

Había otra mujer, pero no recuerdo qué vestía. El terrorista la agarró del pelo, estaba desnuda. Le cortó un seno y lo tiró al suelo. El terrorista la penetró y le disparó en la cabeza. No se subió los pantalones. Le disparó en la cabeza con los pantalones abajo...”.

Rescatista 1:

“Vi el cuerpo de una mujer con sus genitales ensangrentados... Había muchos cuerpos con la zona de la cabeza y el cuello destrozados, una mujer muerta con pantalones vaqueros arremangados hasta las rodillas, cabezas sin cuerpo. Numerosas heridas de bala, principalmente dirigidas a los genitales de los hombres, disparos en el abdomen y las extremidades. Estaban obsesionados con los genitales de hombres y mujeres. Vimos senos, genitales cortados...”.

video hamas casas destruidas.jpg Imagen de la destrucción que dejó el ataque de Hamas. (Foto: captura de video)

Rescatista 2:

“Allí había cuerpos por todos lados, cientos de cuerpos heridos. Ví a una chica con una bala en el pecho”.

VOLVER DE LA MUERTE

Durante la última semana, el acuerdo alcanzado por las partes con la negociación entablada por el gobierno qatarí, permitió que más de 100 secuestrados fueran liberados y devueltos a Israel.

Si bien los medios de comunicación (y la sociedad toda) han tomado la actitud de no invadirlos ni acosarlos; conforme pasan los días, algunos familiares han tomado la iniciativa de contar algunas (solo algunas) de las cosas que tanto niños como mujeres les han narrado sobre sus días de encierro. De igual modo, los profesionales de los hospitales que recibieron a los liberados, también han dado a conocer su opinión.

“Los mataron de hambre y los drogaron, los arrojaron a túneles húmedos y áticos oscuros, fueron apaleados y golpeados por sus captores o por una multitud furiosa, los obligaron a ver vídeos de los horrores que hicieron que hasta los adultos quedaron en completo shock al verlos.

Les impidieron durante horas ir al baño. Cuando lloraban, los amenazaban con un rifle y les gritaban 'silencio' en árabe. Algunos regresaron susurrando, otros con moretones y piojos. Durante cincuenta días no se ducharon, no vieron la luz del sol, bebieron agua de barro o agua salada, algunos cuyas heridas eran graves, fueron tratados con una soledad aterradora en los hospitales de Gaza, otros llevaban sus heridas sin tratamiento, sus captores los asustaban diciendo que sus padres se olvidaron de ellos, que no los quieren, que estarán en los túneles para siempre, que nadie vendría por ellos”.

familia argentina israel.png El ataque de Hamas dejó 1.400 muertos y más de 240 secuestrados que fueron arrastrados contra su voluntad hasta la Franja de Gaza. (Foto: archivo)

Por su parte, el abuelo de 2 niños que fueron secuestrados junto a su madre y que fueron devueltos señaló al sitio Mako de Israel que "cuando me acerco a ellos siento su angustia. Casi no hablan. Es como si todavía estuvieran en Gaza, recién hace dos días comenzaron a susurrar. Son conscientes de todo lo que pasó".

Según el director de uno del hospital de niños Safra en Tel Hashomer "esto no difiere de los testimonios de sobrevivientes de guetos o campos de concentración. Es seguro que cuando amplíen sus testimonios, no podremos dormir luego de escucharlos".

"Algunos de los niños vinieron con lesiones ortopédicas, hay una niña que necesitaba cirugía en sus pies, luego de haber caminado descalza durante todo su cautiverio. Lesiones en las piernas, lesiones en las manos, cicatrices. Una quemadura en la pierna de un niño, que describió como una quemadura de motocicleta. Los quemaron con caños de escape para identificarlos y que no escapen", sostuvo.

Estos son algunos de los testimonios.

Muchos faltan.

Muchos todavía no se han dicho, y tampoco es que tenga que haber una fecha prevista para que eso ocurra. Todo lo contrario. Será cuando tenga que ser o no será (y será respetado).

Será cuando el poder poner palabras a todo lo ocurrido, ayude sanar (aunque sea un poco) a cada uno de los sobrevivientes y liberados.

Mientras tanto, al cierre de esta nota, todavía hay 137 secuestrados por Hamas dentro de la Franja de Gaza.

Son hombres, jóvenes, adultos mayores, soldados, mujeres y 2 niños (los hermanos Kfir y Ariel Bibas de 10 meses y 4 años respectivamente).

Ojalá que pronto todos ellos… TODOS, puedan estar de regreso, a salvo, abrazando a sus seres queridos y buscando palabras que los ayuden a sanar.

*Por Gabriel Astrovsky - Corresponsal de A24.com en Israel