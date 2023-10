Los Beatles lanzan una canción inédita: la fecha de estreno y la ayuda del quinto integrante

Embed

La Inteligencia Artificial logró juntar a John, Paul, George y Ringo

Paul McCartney fue el encargado de anunciar este trabajo hace meses. Por supuesto, cuando se separaron los Beatles en 1970, todos sus fanáticos quedaron imaginando alguna mágica vuelta a tocar juntos.

Pero el 8 de diciembre de 1980, el desequilibrado Mark Chapman borró de 7 tiros ese sueño. "Cuando perdimos a John, supimos que la reunión ya sería imposible", había sentenciado Paul McCartney. Más tarde, el 29 de noviembre de 2001 murió George Harrison tras luchar durante años contra un cáncer.

Pero ahora, la tecnología nos regala esta oportunidad única. Los Beatles estarán de estreno con un tema inédito el próximo 2 de noviembre. Pero hubo un aporte imprescindible.

Yoko Ono, le devolvió la voz y la guitarra a John Lennon

Durante años, Yoko y Paul estuvieron peleados. Fueron la expresión visible de la tensión entre los beatlemaníacos: ¿Yoko Ono "capturó" a John hasta separarlo de sus compañeros? ¿Paul se cansó de la presencia permanente de Yoko entre la banda y decidió poner punto final?

Con el tiempo hicieron las pases, se amigaron y hasta están juntos con Ringo en el legado de los Beatles. Hace pocos días dijo que Yoko estaba en medio de la banda, pero no tuvo la culpa de la separación de los chicos de Liverpool. Según Paul, John Lennon ya lo había decidido mucho tiempo antes. (La historia dice que Paul fue quien se apuró y dijo a la prensa que él dejaba a los Beatles).

now and then.jpg Yoko Ono le dio a Paul McCartney una grabación de 1978 de John Lennon. (Foto: A24.com)

Pero eso es pasado. Lo real es que Yoko Ono le dijo a Paul: "Tengo algo para vos". En 1994, le regaló una cajita con un cassette (una cinta de audio), en donde John Lennon (en 1978) dejó grabado un tema que nunca vio la luz.

Paul la escuchó y se le ocurrió hacer algo con ese material. Utilizó la Inteligencia Artificial para que tome el trabajo de John, su voz, su música y la I.A. "aprenda" a cantar y a tocar como John.

Jon yoko y el piano.jpg En el departamento Dakota de Nueva York. John Lennon y Yoko Ono. (Foto: Gentileza FOMAG)

Con acompañamientos guardados de George, los Beatles estaban listos para regresar. Con el aporte personal de Paul y Ringo.

Así trabajaron durante más de un año. Y los cuatro volverán a cantar. O los "cinco", porque hay que darle crédito a la Inteligencia Artificial.

beatles.jpg El 2 de noviembre, los Beatles presentan una nueva canción. ( Foto: A24.com)

"Now and Then" (Ahora y Entonces)

La canción la grabó John en su departamento del mítico edificio Dakota de Nueva York en 1978. Pero hubo que esperar 45 años de evolución de la tecnología. La cinta de audio no permitía separar la voz de John, de su acompañamiento en el piano. Ahora, la inteligencia Artificial no sólo lo hizo posible. Un ingeniero de sonido - quien logró la versión de "Free as a Bird" que salió en 1995, también con los Beatles separados y John ya muerto -pudo rescatar limpia la voz de John.

La Inteligencia Artificial "aprendió a cantar como él para usarlo en este nuevo tema. Así hubo que preparar también a George y su guitarra.

El resultado es a los Beatles cantando un tema inédito a 53 años de su separación: se llama nada menos que "Ahora y entonces", el título justo. Sólo hay que esperar hasta el 2 de noviembre.