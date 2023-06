Vuelven Los Beatles: a quién encontró Paul McCartney para reemplazar a John Lennon

Embed

John Lennon fue asesinado el 8 de julio de 1980 y George Harrison murió de cáncer el 29 de noviembre de 2001. Sin embargo, Sir Paul le dijo en una entrevista a la BBC que encontró la manera de volver a tener a George "tocando" y que tiene un "reemplazante" para John Lennon.

the beatles .jpg Los Beatles de regreso, volverán a sonar juntos con un tema inédito a fines de año. (Foto: Gentileza NME)

Paul McCartney, de 80 años, también usará las innovaciones de la Inteligencia Artificial. Le reveló a la BBC que así logró que la I.A. cante como John Lennon y entonces, se produzca la "mágica reunión de los Beatles".

Si todo va bien, y ya está trabajando en un estudio de grabación, los fabulosos 4 o ahora los "Fab 5" estarán sonando por todos los medios digitales antes que termine este año. Y lo harán con un tema inédito: "Now and Then" ("Ahora y Entonces") que los Beatles nunca se pusieron de acuerdo para incluirlo en algún álbum.

now and then los beatles.jpg "Now and Then" , el tema que grabó en 1979 John Lennon en un cassette y que en 2023, gracias a la Inteligencia Artificial, Paul McCartney anuncia un tema inédito de los Beatles. (Foto: A24.com)

Vuelven los Beatles con "Ahora y Entonces"

La canción fue grabada por John Lennon en 1978. Cuando los Beatles llevaban 8 años separados. Lo hizo en los ya desaparecidos ( objetos de culto) cassettes. (Nota: grabación de sonido o vídeo en cinta magnética, ampliamente utilizada entre la década de 1970 y fines de la década de 1990).

En más de una oportunidad se especuló con una "reunión" de los 4 de Liverpool, pero nunca pudo realizarse. Las innumerables tratativas quedaron desahuciadas cuando el 8 de diciembre de 1980, Mark Chapman, le disparó 5 tiros ( solo uno pegó en una pared) a John Lennon cuando regresaba a su departamento en el edificio Dakota en Nueva York.

Pero la grabación quedó inmortalizada en esa cinta. Cuando Yoko Ono y Paul McCartney limaron sus históricas asperezas, la viuda de Lennon le envió un regalo muy especial.

"Para Paul. De Yoko Ono"

En 1994, Paul recibió un paquete en Londres. Decía "Para Paul. De Yoko Ono". Era el original de aquella grabación de 1978 en solitario de John con su piano.

Paul se puso en contacto con sus excompañeros - pero amigos pese a todo - y surgió un proyecto que entusiasmó al mundo. Volver a tocar juntos los tres (Paul, George y Ringo) y mezclar al piano y la voz de John.

La fecha para ese "sensacional" regreso, gracias a la tecnología iba a ser en 1995. Los tres Beatles comenzaron a ensayar y probar versiones para acoplarse a los compases de John. Pero nunca quedaban conformes, por lo que la versión definitiva no aparecía. Y un elemento frustró todo el proyecto.

los tres beatles y George Martin.jpg Ringo, Paul y George, con el productor George Martin, en un estudio en 1995. Como a Harrison no le gustaron los arreglos, "Now and Then" nunca se incluyó en ningún álbum. (Foto: Gentileza BBC)

La democracia entre los Beatles

Paul reveló en la misma entrevista con la BBC de este martes, que George Harrison fue el más disconforme con las pruebas y ensayos. "Los Beatles teníamos un modelo democrático para elegir las canciones de los álbumes. Como a George no le gustaban los arreglos, la canción nunca vio la luz", dijo Paul.

Como ya dijimos, George murió de una enfermedad terminal en 2001. Otro golpe para la música y los amantes de los Beatles. Pero si para 1995 solo estaba el "cassette" de John, desde entonces quedaron también las pruebas de los otros tres. Fue así que Paul McCartney encontró al reemplazante para su viejo amigo de Liverpool.

los tres beatles en sesión.jpg 1995. El ensayo de los 3 Beatles que no dio sus frutos en ese momento y Paul tomó con la Inteligencia Artificial. (Foto: Gentileza BBC)

El quinto Beatle: la Inteligencia Artificial

Paul siempre se mantuvo actualizado en la música. Probó nuevos ritmos y hasta compuso una ópera. Por lo tanto, como le contó a la BBC, no es para asombrarse que también se interesara por los aportes de la Inteligencia Artificial a la música.

Así logró dos cosas. Limpiar definitivamente con la tecnología de 2023, el ruido que quedó en la cinta grabada en 1978. Logró obtener la voz pura de John y los sonidos claros de su piano.

Además, "puso a practicar" a la Inteligencia Artificial para que lograra cantar con el mismo registro y cadencia de John Lennon.

Asegura que lo logró y que la canción ahora sí, esta lista para ser lanzada como un tema inédito de los Beatles a fines de 2023.

"Ahora y entonces", será el último tema de los Beatles. Un homenaje a 53 años de haberse separado como banda. Hay un pequeño detalle. Nunca sabremos si a George Harrison, esta nueva versión, le habría gustado.