Los científicos aún vigilan con atención ciertas variantes del coronavirus, ¿cuáles son esas cepas?

Existen por un lado variantes preocupantes, por otro, de interés y bajo vigilancia. Las primeras demostraron ya estar asociadas a uno o más de cambios en un grado que resultan significativos para la salud pública mundial, por su aumento de la transmisibilidad o cambio perjudicial en la epidemiología de la COVID-19; o su aumento de la virulencia o cambio en la presentación clínica de la enfermedad; o su disminución de la eficacia de las medidas sociales y de salud pública o de los medios de diagnóstico, las vacunas y los tratamientos disponibles.

variantes coronavirus 2.jpg Variantes, virus y salud: ¿qué sabemos de los linajes del coronavirus a 2 años de su irrupción en el escenario global? (Foto: Pixabay)

¿Cuáles son las variantes preocupantes?

Desde su aparición, el coronavirus preocupó a la comunidad científica por su alta transmisibilidad, contagio y capacidad de generar formas graves de enfermedad en personas mayores de 60 años, con y sin comorbilidades o factores de riesgo. Primero fue el linaje original, detectado en Wuhan, China; pero luego apareció Alpha, variante descubierta en Reino Unido en septiembre de 2020; luego Beta, en Sudáfrica durante mayo de 2020; Gamma en Manaos, Brasil hacia noviembre de 2020; Delta en India para octubre del 2020 y finalmente Ómicron, en varios países hacia noviembre de 2021.

Ante este tipo de variantes, la OMS toma una serie de medidas:

Evaluación comparativa por la OMS y el Grupo Consultivo Técnico de la OMS sobre Evolución de los Virus de las características de la variante y de los riesgos que entraña para la salud pública.

Si se considera necesario, coordinación de estudios adicionales en laboratorio realizados por los Estados Miembros y los asociados.

Comunicación de los resultados y las nuevas denominaciones a los Estados Miembros y a la población en general, mediante los sistemas establecidos.

Exámenes y, si es necesario, revisión de las orientaciones de la OMS mediante los mecanismos establecidos en la Organización.

Las variantes de interés, ¿cuáles son?

Este tipo de linajes presentan cambios en el genoma que, según se ha demostrado o se prevé, afectan a características del virus como su transmisibilidad, la gravedad de la enfermedad que causa y su capacidad para escapar a la acción del sistema inmunitario, ser detectado por medios diagnósticos o ser atacado por medicamentos.

Según se ha comprobado, dan lugar a una transmisión significativa en medio extrahospitalario o causan varios conglomerados de COVID-19 en distintos países, con una prevalencia relativa creciente y ocasionando números cada vez mayores de casos con el tiempo, o bien que presentan, aparentemente, otras características que indiquen que pueden entrañar un nuevo riesgo para la salud pública mundial. Ellas son Lambda, detectada en Perú en diciembre de 2020 y Mu, linaje surgido en Colombia en enero de 2021.

Por último pero no por ello menos peligrosas, las variantes bajo viligancia

Según reza la OMS, la definición funcional de las variantes bajo vigilancia (VUM por sus siglas in inglés) abarca e incluye a cualquier variante del SARS-CoV-2 que presente modificaciones en el genoma que, según se sospeche, puedan afectar a las características del virus y parezcan indicar que la variante puede entrañar riesgos en el futuro, a pesar de que no se disponga de pruebas claras de los cambios que pueda causar en el fenotipo o en las características epidemiológicas del virus y sea necesario mantener el seguimiento y continuar estudiándola hasta que no se disponga de más información.