“Se generan variantes virales o mutantes de escape que pueden evolucionar y comportarse de manera diferente a sus ancestros. Deben tener por lo menos 10 mutaciones”, precisó.

¿Qué son las variantes de preocupación del coronavirus?

Existe una clasificación, establecida por la Organización Mundial de la Salud (OMS), para hablar de cada una de aquellos linajes que por sus características se las tiene que seguir de cerca y tomar medidas con celeridad. Son las llamadas Variantes de preocupación (VOC).

Desde Alfa (de nombre técnico B.1.17) hasta Ómicron (B.1.1.529), actualmente hay 5 de ellas y en mayor o menor medida, le quitan el sueño a los científicos e investigadores que desde el comienzo monitorean el avance del coronavirus.

De Alfa a Ómicron, las 5 variantes más temidas

La primera, Alfa , se identificó por primera vez en septiembre de 2020 en el Reino Unido , generando aumento de infecciones con rápida diseminación, mayor transmisibilidad, mayor afectación en personas jóvenes y mayor mortalidad. Sus mutaciones significativas, de acuerdo a la infectóloga Elena Obieta, "generan resistencia a la neutralización por parte de los anticuerpos neutralizantes" .

, se identificó por primera vez en septiembre de 2020 en el , generando aumento de infecciones con rápida diseminación, mayor transmisibilidad, mayor afectación en personas jóvenes y mayor mortalidad. . Beta (B.1.351), se detectó por primera vez en diciembre de 2020 en Sudáfrica . Sus cambios en la composición “ generan mayor afinidad por el Receptor ACE2, mayor infectividad, más reinfecciones y escape de anticuerpos neutralizantes de infección natural y vacunas ”, advirtió Obieta.

(B.1.351), se detectó por primera vez en diciembre de 2020 en . Sus cambios en la composición “ ”, advirtió Obieta. Gamma (P.1. B.1.128.1), encontrada por primera vez en Manaos, Brasil , logró que a partir de sus mutaciones se generaran un gran número de reinfecciones en el país sudamericano (Manaos y San Pablo), mayor infectividad y resistencia a anticuerpos , desglosó la especialista.

(P.1. B.1.128.1), encontrada por primera vez en Manaos, , logró que a partir de sus mutaciones se generaran un gran número de reinfecciones en el país sudamericano (Manaos y San Pablo), , desglosó la especialista. Delta (B.1.617.2) tuvo su primera identificación en Maharashta, en la India, en diciembre de 2020. Obieta puntualizó: “Sus mutaciones generan mayor infectividad, mayor transmisibilidad, mayor morbilidad y mortalidad, resistencia a anticuerpos neutralizantes”.

ómicron variante.jpg Las vacunas serían eficaces también contra la variante ómicron, aseguran en Sudáfrica (Foto: Archivo)

Ómicron, a fondo

En relación con la variante Ómicron, Guillermo Docena, inmunólogo, bioquímico e Investigador Principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)especificó a A24.com: “Esta variante fue declarada de riesgo a fines de noviembre de este año. Se inició en África y se la detectó en Sudáfrica, donde rápidamente se expandió en esta población, invadió los países sudafricanos y en pocos días se la comenzó a detectar en países de los 5 continentes. Actualmente más de 30 países han declarado haberla secuenciado en muestras de viajeros y no viajeros, por lo cual rápidamente provocó la transmisión comunitaria”.

Por su parte, Obieta añadió: “Es bastante más lo que no sabemos que lo que conocemos de Ómicron. Por el momento podemos decir que ha afectado a población más joven, parecería tener mayor transmisibilidad, todavía no se sabe si está asociada a una mayor letalidad, ya que no ha afectado todavía a un gran número de población con comorbilidades y/o factores de riesgo”.

“Creemos que así como el virus ganó en infectividad, probablemente pierda en letalidad, aunque esto es hipotético. Estamos en un mundo con mucha inequidad de vacunas, entonces ¿vamos a medir la letalidad en una población vacunada y que ya había tenido COVID-19 con esquemas completos?”, alertó.

“Todo parecería indicar según el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) y la poca información que estar vacunados con cualquier vacuna -de forma completa- protegería frente a la variante Ómicron en formas graves, hospitalizaciones y muerte por COVID-19, no frente a la posibilidad de adquirir y transmitir la enfermedad”. indicó Obieta.

¿Tenemos posibilidad de tener muchos casos por Ómicron? “La respuesta es sí, ya que es muy transmisible, y además debido a que la gente vacunada aún tiene la posibilidad de adquirir COVID-19 y transmitirlo”, completó la infectóloga.

El mundo, una vez más en alerta

Tanto Obieta como Docena coincidieron en que Ómicron encendió una vez las alarmas en el mundo por su enorme velocidad de transmisión, por su desplazamiento de las variantes locales y por la cantidad de mutaciones que tiene: 50 en total, 30 en la proteína S y 10 en RBD. Muchas de estas mutaciones en RBD son conocidas y conservadas entre las otras variantes virales, pero otras son nuevas. Por el hecho de compartir mutaciones que se caracterizan por estar en variantes que tienen mayor infecciosidad y poder de evasión de la respuesta inmune se la consideró rápidamente como una variante de riesgo por la OMS.

Las particularidades de Ómicron

En relación a Ómicron, Laura Palermo, doctora en Virología por la Universidad de Cornell (EE.UU.) y profesora del programa de Biología Humana en Hunter College de la City University of New York, opinó: “hay que pensar qué sucede con esta nueva variante que se identificó por primera vez el 23 de noviembre en Sudáfrica. Lo importante es que presenta más de 50 mutaciones, y más de 30 de ellas producen cambios en la proteína llamada spike o espícula, localizada en la superficie del virus, con lo cual podría producir resistencia al ataque del sistema inmunológico de aquellas personas vacunadas o de aquellos que sufrieron una infección previa”.

“Es muy probable también que Ómicron sea resistente a las terapias con anticuerpos monoclonales, es decir que haga que no sean tan efectivas contra esta variante. Lo que se observa es que el 75% de los nuevos casos en Sudáfrica son por esta nueva variación del virus, el número de contagiados diarios aumentó en este país un 35% entre el miércoles y el jueves de la última semana y la proporción de positivos aumentó del 16,5 al 22,4%”.

Los números que preocupan de Sudáfrica frente a Ómicron

“Los datos de Sudáfrica indican que Ómicron se transmite más de dos veces más rápido que Delta en ese país del sur de África, y hay un aumento considerable en el número de personas que se reinfectan, entre aquellos que se infectaron por primera vez hace más de 90 días, lo que sugiere que la inmunidad está durando menos”, agregó.

Para Laura Palermo, si bien estos casos aún no se secuenciaron aún o los datos no están todavía disponibles, ocurrieron exactamente al mismo tiempo que apareció la variante Ómicron. “Es de pensar que son producidos por esta nueva cepa viral, dado a que cuando apareció Beta en Sudáfrica -la primera variante que apareció en ese país- estas reinfecciones no ocurrían, y hoy por hoy, por los datos que tenemos disponibles, no es claro que Ómicron cause una enfermedad más severa o más letal que otra variante del nuevo coronavirus. Hoy más que nunca debemos remarcar que la vacunación masiva sigue siendo la mejor herramienta contra estos virus”, sostuvo.

Según el inmunólogo Guillermo Docena, “no podemos sacar aún conclusiones sobre sus características, dado que se conocen apenas un millar de infectados. Hasta el momento, los datos indican que se trataría de una variante que no produce enfermedad severa (no hay hospitalizaciones y no se ha reportado ningún fallecido) y las vacunas protegerían de las mismas dado que muchos infectados son vacunados y los síntomas son leves”.

“Sin embargo, se requiere más información para poder llegar a conclusiones. Lo que la destaca del resto por el momento es su altísimo poder de transmisión. Por ejemplo en Sudáfrica en 3 días triplicó el número de contagios pasando de 4.000 a 12.000”, concluyó el experto.

El caso de Nueva York

Entre las distintas particularidades que aparecen en el mundo, una que llama la atención es el caso de Nueva York. Consultada por A24.com, Palermo contó: “Podemos ver que particularmente acá había una variante local llamada Iota, B.1.526, que circuló de enero a marzo de este año. A partir de allí y hasta el verano del hemisferio norte, fue reemplazada por Alfa, identificada por primera vez en el Reino Unido”.

“A partir del verano, lo que sucedió fue que Delta le ganó a Alfa y a toda otra variante. Siendo mucho más transmisible e identificada por primera vez en la India, se vio desde el primer momento que era muy poderosa, muy transmisible y en Nueva York el 15% de los casos confirmados se secuencia y allí se vio que la mayoría de esos nuevos contagiados, casi todos son causados por Delta”, amplió.