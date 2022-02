Los memes sobre la "mesaza" que separó a Vladimir Putin de Emmanuel Macron

Pero Macron no se volvió "negacionista" ni "libertario". La agencia Reuters informó que el gobierno francés no quiso que el ADN de su presidente caiga en manos de los científicos del Kremlin. “Sabíamos muy bien que eso significaba no dar un apretón de manos y esa mesa larga. Pero no podíamos aceptar que tuvieran en sus manos el ADN del presidente”, dice la agencia francesa citando a fuentes del gobierno galo.

lamesaza.jpg La cumbre entre Putin y Macron, separados por cinco metros de distancia en una mesa del Kremlin (Foto: Archivo)

¿No fue el único que se negó?

Revisando las fotos más recientes de la frenética actividad del presidente ruso, la "mesaza" en cuestión, también estuvo presente en otro importante encuentro. Poco antes de la cumbre en Ginebra entre el canciller ruso Serguei Lavrov y el secretario de Estado Antony Blinken por la crisis ucraniana, en Moscú hubo una reunión significativa.

Vladimir Putin se reunió con su par iraní, Ebrahim Raisi. Pese a que hubo elogios mutuos - por ejemplo en la lucha contra el terrorismo internacional (así como lo lee) - estuvieron ubicados en las cabeceras de la "mesaza".

Claro que en la foto oficial, también aparecen dos funcionarios que "acortan" las distancias porque están sentados en el largo lateral de la mesa. Pero han pasado ya 20 días desde esa "cumbre" y aún nadie explico si de nuevo, por preservar un ADN (iraní) y la burbuja (rusa) Putin y Rhaisi estuvieron tan lejos uno del otro.

putin e irán.jpg El presidente ruso, Vladimir Putin, también a la distancia con el presidente iraní, Ibrahim Rhaisi (Foto: Archivo)

Furor en las redes por los memes

Pero en el mundo actual, las cosas cobran real valor cuando merecen que se inmortalicen en "memes". De o contrario, pasan como una simple noticia, aunque se trate de evitar una guerra en la que hay cabezas nucleares de por medio.

El encuentro Putin/Macron, a larga distancia es un buen ejemplo. Hay memes de los mas variados sobre la "distancia" que los separó y cómo se utilizó ese espacio.

Uno de los primeros fue le que vio un espacio tan amplio en la mesa que dio para el patinaje artístico sobre hielo, como en los JJ.OO. de invierno Beijing 2022

meme 1.jpg patinaje artístico entre Putin y Macron, en el Kremlin.

Siguiendo con las disciplinas olímpicas de invierno, el curling no podía estar ausente

meme 5 jjoo.jpg Homenaje de Putin y Macron a los JJ.OO. de Beijing

Las dimensiones de la mesa también les permitía a Macron y a Putin jugar un singular partido de "ping pong" gigante.

meme ping pong.jpg La mesa en versión meme, para jugar al ping pong

O también disfrutar de u típico entretenimiento de los clásicos "fichines": el tejo sobre un colchón de aire.

meme 7.jpg El tejo, "deporte" del verano en la Argentina tampoco podía estar ausente

El diario francés "Liberation" tuvo su particular interpretación sobre la mesa y la distancia entre ambos líderes.

meme liberation.jpg La sinuosa conversación entre Putin y Macron, reflejada en la portada del diario "Liberation" ( Foto: Liberation)

Y la mesa era tan grande que podía albergar a dos "invitados" más a la última cena, tal como la pintó Leonardo Da Vinci.

meme4.jpg En la "última cena" de Leonardo Da Vinci, hubo dos invitados más .

De vuelta a la política no podía faltar el izquierdista del partido demócrata norteamericano Bernie Sanders, tal como estuvo vestido el día en que Joe Biden asumió como presidente de Estados Unidos.

meme bernie sanders.jpg Bernie Sanders, ¿un "veedor" en nombre de Joe Biden?

Otros en cambio, subieron desde sus cuentas de twitter sus versiones con chistes....

Embed Si la meto, bebes.

Soy ruso; nos bautizan con vodka. pic.twitter.com/1Y4VeVOgKN — YonduDlimón (@A472464887) February 8, 2022

.... o animadas.

Pero como la verdadera razón fue no hacerse un PCR para no "ceder" el ADN de Macrón, nosotros nos permitimos también un meme:

meme nole.jpg Djokovic, otro que por proteger su "identidad" antivacunas se perdió el Open de Australia, invitado al Kremlin (Foto: Archivo)

Poner a Djokovic, que por no vacunarse, se perdió el abierto de Australia.