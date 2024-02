Luego de 30 años, revelan detalles sobre la extorsión a Lady Di que explicaría su trágica muerte

La entrevista tuvo tanto impacto, especialmente negativo para Carlos y la corona, que fue uno de los factores para acordar el divorcio en 1996. Pero años más tarde, la propia entrevista se convirtió en un escándalo por cómo se había conseguido. El periodista Martin Bashir presionó y extorsionó a Diana para que diera la nota. La BBC echó al periodista en 2021 e hizo un pedido público de disculpas.

Una investigación de los mensajes "reservados" de la BBC

Un periodista, Andy Webb, comenzó a investigar en 2020 qué hubo detrás de la "nota del siglo", por detrás del engaño de Bashir. Allí vio que había una serie de mensajes que el propio Charles Spencer, el hermano de Diana, había solicitado judicialmente y no se entregaban.

En esa famosa entrevista, Diana le reveló a Bashir que se autoinfligía lesiones y fue bulímica al extremo, por la infidelidad y permanente presencia de Camila Parker Bowles en el Palacio y con llamados frecuentes del Príncipe Carlos (ahora el rey Carlos III).

Estos mensajes le dan otro contexto a las cartas de Diana Spencer en las que ella le contaba a Bashir cómo sufría a diario y que solo seguía adelante por sus hijos. El periodista, se sospecha, utilizó esas sinceras confesiones para presionar todavía más Lady Di y así conseguir el reportaje.

entrevista del siglo.jpg Salen a la luz correos y mensajes del encubrimiento detrás de la extorsión para "la entrevista del siglo" con Lady Di (Foto: captura de TV).

Ante el retaceo de esa información (recordamos que la BBC pidió disculpas públicas por esa nota lograda bajo extorsión), Webb dio un paso más: dijo que no entregar ese material era directamente "encubrimiento". ¿Pero por parte de quién? La emisora y sus directivos estaban al tanto de cómo se desarrollaron los hechos para que Bashir "convenciera" a Lady Di y no solo no hizo nada, sino que consintió en emitir la entrevista por el enorme impacto que tendrían sus declaraciones, como así fue.

El hermano de Diana, instrumento del engaño

“La gente de la BBC responsable de esto se ha escondido detrás de abogados caros en un momento en que la BBC, esta gran institución nacional e internacional, está haciendo recortes. Y creo que eso es obsceno”, dijo Charles Spencer. El hermano de Diana fue uno de los peones usados en la estrategia de Bashir. Se contactó con él y estableció una buena relación. Así fue como puso en marcha su plan. Le mostró supuestas cuentas de depósitos de dinero en el extranjero, que de salir a la luz serían un escándalo. Todo era falso. También le dijo que conocía que había un plan para mostrar una mala imagen de Diana, alejarla de sus hijos y perjudicar su imagen extraordinaria ante los británicos.

martin bashir.jpg El periodista Martin Bashir, que logró la entrevista a Diana Spencer con engaños y extorsiones (Foto: gentileza BBC News).

Con esos elementos, Bashir insistió una y otra vez para que convenciera a Diana sobre la necesidad de contrarrestar ese plan dando la entrevista. Y finalmente se concretó, se grabó y salió al aire el 20 de noviembre de 1995.

En los correos que ahora se conocen, Bashir intenta en algunos de ellos minimizar su "engaño" hacia Lady Di. Dice que eran artimañas para lograr un objetivo importante, pero que luego, en la BBC, envidiosos contra él, le hicieron un vacío también por motivos de racismo, ya que es negro y musulmán.

the crown .jpg La entrevista fue representada en "The Crown" con una personificación excelente de Elizabeth Debicki como Diana (Foto: gentileza Vanitatis).

"En ese momento, también era evidente que había cierta irritación porque un inmigrante de segunda generación, de raíces de clase trabajadora no blanca, tuviera la temeridad de entrar en un palacio real y realizar una entrevista. ¡Hubiera sido mucho más fácil si una de las familias dinásticas lo hubiera hecho!”, dice uno de los mensajes que se conocen ahora.

El periodista Andy Webb sugiere que detrás de toda esta maraña de mensajes secretos, que se conocen casi 30 años más tarde, se escondía algo mucho peor. ¿Cómo qué? Como la versión que sostuvo incansablemente el empresario egipcio Mohammad Al Fayed, padre de Dodi, la última pareja de Diana, quien decía que el accidente que terminó en la muerte de la princesa fue provocado para evitar que ella se casara con un musulmán.