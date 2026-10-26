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Milei aún no reconoció el triunfo de Lula y se mostró en el balcón de la Rosada antes de reunir al Gabinete

El Presidente salió a saludar a niños de colegios que paseaban por Plaza de Mayo con un singular gesto. Fue antes de iniciar el encuentro con sus ministros y horas después del balotaje en Brasil, donde el líder del PT fue reelecto.

Stella Gárnica
por Stella Gárnica |
Javier Milei salió junto a Karina Milei y varios minisros al balcón de la Casa Rosada.

Javier Milei salió junto a Karina Milei y varios minisros al balcón de la Casa Rosada.

Pasadas más de 10 horas de conocerse el resultado electoral del balotaje en Brasil, y sin haber reconocido aún el triunfo de Lula da Silva ante Flavio Bolsonaro, el presidente Javier Milei se mostró este lunes en el balcón de la Casa Rosada antes de iniciar la reunión del gabinete. Y lo hizo de un modo particular: saludó a un grupo de niños de colegios que pasaba por la Plaza de Mayo con un singular gesto conocido como "six-seven".

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Milei llegó a las 9:15 a la Casa Rosada, donde este lunes comenzaba una agenda predominantemente local. A las 9:45, recibió en su despacho al príncipe y gran maestre de la Soberana Orden de Malta, Frey John Dunlap.

A las 10:15, luego del mencionado saludo desde el balcón a un grupo de niños, Milei encabezó una nueva reunión de Gabinete de la que participaron buena parte de los ministros, aunque esta vez sin la presencia de la jefa del bloque de senadores de LLA, Patricia Bullrich.

Pese al categórico resultado, Milei evitó pronunciarse aún sobre la victoria de Lula da Silva, quien se impuso este domingo en Brasil por poco menos de cuatro millones de votos y asumirá en enero su cuarto mandato presidencial.

El Gobierno un hermético silencio a más de 12 horas de conocerse el resultado provisorio de los comicios y luego de que Flavio Bolsonaro desconociera el resultado y anunciara que solicitaría la anulación de los comicios.

Milei marcó un contraste con la mayoría de los otros referentes de derecha de la región, que salieron a felicitar públicamente a Lula, entre ellos Abelardo De la Espriella, de Colombia; Keiko Fujimori, de Perú; José Antonio Kast, de Chile; y Daniel Noboa, de Ecuador.

El presidente argentino se limitó a republicar un mensaje del legislador libertario Juan Ignacio Fernández, quien cuestionó a quienes respaldaron al mandatario brasileño.

La publicación sostuvo que el triunfo de Lula debería generar cuestionamientos entre sus votantes por la evolución de la moneda, la bolsa y los bonos soberanos, y concluyó con críticas al “zurdo promedio”.

La apuesta regional de Milei no se limitó a respaldar al candidato del Partido Liberal, sino que también incluyó una fuerte polarización e intercambio de insultos con el presidente de Brasil, que derivaron en la reducción de la representación diplomática al nivel de encargado de negocios.

En medio de las distintas interpretaciones sobre el impacto electoral, el asesor presidencial Santiago Caputo fue el único integrante del Poder Ejecutivo que se pronunció públicamente sobre el resultado. “Todo marcha acorde al plan”, planteó en su cuenta de X.

Mientras tanto, diputados de la oposición argentina presentaron un proyecto de resolución en el que solicitan que el Congreso se expida en favor del reconocimiento del triunfo de Lula da Silva.

En la última reunión de Gabinete realizada el pasado el lunes 5 de octubre, un día después de la primera vuelta de las elecciones brasileñas, Milei había celebrado casi inmediatamente junto a sus funcionarios el resultado favorable a Flavio Bolsonaro y cuestionó el denominado “plan platita” de Lula, al que vinculó con “recetas del pasado”.

Milei viaja a dos provincias en busca de apoyo de gobernadores

Milei continuará su agenda el martes a las 17 con un viaje a la provincia de Catamarca. Allí, el miércoles a las 11, junto al gobernador Raúl Jalil, inaugurará las plantas de producción de carbonato de litio de la empresa Río Tinto, en el marco de la expansión del Proyecto Fénix, en el salar del Hombre Muerto.

El Presidente viajará acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; y el ministro de Economía, Luis Caputo, en medio de intensas negociaciones con gobernadores aliados con el objetivo de destrabar los proyectos de ley del Congreso que son prioridad del Ejecutivo, como la eliminación de las PASO y el Presupuesto 2027, entre otros.

El sábado 31, Milei viajará a la provincia de Neuquén -por segunda vez en este mes- para participar de la inauguración del nuevo auditorio de la iglesia evangélica Jesús es Rey.

Stella Gárnica
Por Stella Gárnica
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En pocas palabras

  • Javier Milei: No felicitó a Lula da Silva por su triunfo en Brasil.
  • Casa Rosada: Milei saludó a niños desde el balcón antes de la reunión de Gabinete.
  • Agenda presidencial: El mandatario viajará a Catamarca y Neuquén en los próximos días.
Resumen generado por Thinkindot AI
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